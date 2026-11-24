¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Al decorar nuestra oficina o lugar de trabajo, es normal que busquemos una planta que sea muy llamativa, pero que no nos requiera demasiados cuidados ni atención. Si además tiene hojas de colores poco habituales y ocupa poco espacio, puede convertirse en una excelente opción para cualquier rincón de casa. Una de las plantas de interior que reúne estas características es la peperomia. Algunas de sus variedades tienen hojas de tonos púrpuras, rojizos y granates que destacan por su forma y sus nervaduras. Además, son plantas de crecimiento compacto, por lo que quedan especialmente bien sobre escritorios, mesas auxiliares y estanterías. Entre ellas destacan la Peperomia caperata 'Luna Red', la 'Red Ripple' y la 'Rosso'. Aunque presentan diferencias en el color y la forma de sus hojas, todas pueden ser una buena alternativa para decorar espacios pequeños.

Conoce las variedades de peperomia con hojas moradas que puedes tener en casa

Las peperomias pertenecen a la familia de las Piperaceae, que cuenta con numerosas especies y variedades. Entre las más interesantes para quienes buscan una planta de interior con hojas moradas o de un tono rojizo oscuro, encontramos tres cultivares de Peperomia caperata. La primera es la Peperomia caperata 'Luna Red', una de las más llamativas por sus hojas de color carmesí oscuro llegando a profundamente púrpura. Tiene una superficie arrugada, con nervaduras muy marcadas que crean un bonito relieve. Es una planta perenne de crecimiento compacto que puede alcanzar unos 20 centímetros de altura, por lo que resulta especialmente adecuada para interiores. Otra alternativa es la Peperomia caperata 'Red Ripple', que destaca por sus hojas de tonos rojo violáceos. Su follaje también presenta una superficie ondulada y acanalada, aunque sus colores pueden cambiar a medida que las hojas maduran, adquiriendo tonalidades más verdosas. Por último, encontramos la Peperomia caperata 'Rosso', que presenta un aspecto algo diferente. Sus hojas son más alargadas y puntiagudas, con la parte superior de color verde muy oscuro y el envés de un rojo púrpura intenso. Es una opción interesante para quienes prefieren el contraste entre ambos colores. Estas tres variedades producen flores muy pequeñas que aparecen agrupadas en espigas delgadas, generalmente de tonos blanquecinos o verdosos. Sin embargo, su principal atractivo ornamental está en sus hojas moradas y con otros tonos similares.

Por qué estas peperomias son ideales para escritorios y estanterías

Las peperomias son plantas herbáceas que mantienen un tamaño reducido y un crecimiento bastante compacto. Algunas variedades de Peperomia caperata, como la 'Luna Red', no suelen superar los 20 centímetros de altura, lo que permite colocarlas en lugares donde otras plantas podrían resultar demasiado voluminosas. Su tamaño las hace ideales tanto para escritorios como para estantes, mesas auxiliares y pequeños rincones de casa. Además, su crecimiento relativamente lento permite disfrutar de su aspecto sin tener que cambiarlas constantemente de ubicación o buscarles una maceta más grande. Sus hojas acanaladas y sus intensos colores verdes, púrpuras y rojizos también aportan un toque decorativo sin necesidad de recurrir a plantas con flores grandes o llamativas. Por eso, pueden ser una buena elección para quienes quieren añadir algo de color a la oficina o al hogar sin ocupar demasiado espacio.

Cómo cuidar las peperomias moradas en casa

Aunque cada variedad puede presentar pequeñas diferencias, las peperomias de la especie Peperomia caperata comparten unas necesidades de cultivo bastante similares. Estos son los cuidados principales para mantenerlas bonitas y saludables. Luz Como son plantas de interior, necesitan buena iluminación, pero indirecta y filtrada. Lo ideal es colocarlas en un lugar con luz media o brillante, evitando que reciban el sol directo durante muchas horas, ya que podría quemar o resecar sus hojas. Si las tenemos en un rincón demasiado sombrío, pueden perder intensidad en sus colores y desarrollar tallos más alargados y débiles. Riego No necesitan un riego constante ni abundante. Lo recomendable es esperar a que la capa superior del sustrato se haya secado antes de volver a regar. Durante los meses fríos podemos espaciar todavía más los riegos. Es importante evitar los encharcamientos, ya que el exceso de humedad puede provocar problemas en las raíces. Para ello, conviene utilizar una maceta con agujeros de drenaje. Sustrato Las peperomias agradecen un sustrato ligero, suelto y con buen drenaje. Podemos utilizar una mezcla para plantas de interior y añadir perlita para mejorar la aireación y evitar que la tierra se compacte demasiado. Temperatura Estas plantas prefieren los ambientes templados y no toleran las heladas ni el frío intenso. Lo ideal es mantenerlas en interiores con temperaturas estables, alejadas de las corrientes de aire frío y de los cambios bruscos. Poda No necesitan podas habituales para mantener su forma compacta. Basta con retirar las hojas secas, dañadas o amarillentas desde su base, utilizando unas tijeras limpias. Abono Durante la primavera y el verano podemos aplicar un fertilizante líquido suave para plantas de interior, siguiendo las indicaciones del fabricante. Es preferible no excederse con el abono y reducir su aplicación durante el otoño y el invierno. Reproducción Las peperomias pueden reproducirse mediante esquejes de hojas o de tallo. Para ello, podemos cortar una hoja sana con parte de su pecíolo o un pequeño tallo y colocarlo en un sustrato adecuado para favorecer la aparición de nuevas raíces. Con los cuidados adecuados, estas pequeñas plantas pueden convertirse en una alternativa muy decorativa para llenar de color escritorios, estanterías y otros espacios reducidos de casa.