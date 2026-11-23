La Luna Mar Gómez, meteoróloga: “La Luna del Castor se podrá ver desde toda España y el mejor momento será al anochecer” Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El cielo de noviembre ofrecerá uno de sus fenómenos astronómicos más llamativos con la llegada de la Luna del Castor, que este año coincidirá con una superluna. El próximo martes 24 de noviembre, el satélite alcanzará su fase llena y se situará a una distancia menor de la habitual respecto a la Tierra, por lo que podrá parecer más grande y brillante de lo normal. La buena noticia es que no será necesario esperar a una hora concreta ni utilizar instrumentos para contemplarla. Según explica Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas y meteoróloga, podrá observarse desde cualquier punto de España y durante varias noches consecutivas. La experta señala que el mejor momento para disfrutar del fenómeno será al anochecer, siempre que las condiciones meteorológicas y la visibilidad lo permitan.

Cuándo ver la Luna del Castor de noviembre de 2026 en España

La Luna del Castor alcanzará su fase llena el martes 24 de noviembre a las 15:53 horas en la Península y Baleares, una hora antes en Canarias. Sin embargo, esto no significa que haya que observarla justo a esa hora. Cuando llegue el anochecer, el satélite podrá contemplarse sobre el horizonte oriental. Además, este fenómeno no se limitará a una única noche. La Luna también presentará un aspecto prácticamente lleno durante las noches del 23 y el 25 de noviembre, por lo que habrá varias oportunidades para disfrutar de ella. Como explica Mar Gómez, “las noches del 23 y del 25 de noviembre la Luna se verá casi llena, por lo que el fenómeno se puede disfrutar casi durante 3 noches seguidas”. Esto permitirá elegir el momento más adecuado para observarla, especialmente si las nubes o las condiciones meteorológicas dificultan la visibilidad durante alguna de esas jornadas.

Por qué esta Luna llena será una superluna y parecerá más grande

La particularidad de la Luna del Castor de este año es que coincidirá con una superluna, un fenómeno que se produce cuando la fase llena tiene lugar cerca del perigeo, el punto de la órbita lunar en el que el satélite se encuentra más próximo a la Tierra. En esta ocasión, la Luna se situará a unos 360.766 kilómetros de nuestro planeta, frente a los aproximadamente 384.400 kilómetros que corresponden a su distancia media. Esta cercanía hará que pueda parecer hasta un 14 % más grande que una microluna, es decir, una luna llena que coincide con una posición más alejada de la Tierra. También podrá presentar un brillo hasta un 30 % superior al de una microluna. Sin embargo, conviene tener en cuenta que estas diferencias se establecen mediante comparaciones astronómicas. A simple vista, el cambio de tamaño puede resultar menos evidente de lo que sugieren esos porcentajes. La proximidad de la Luna también coincidirá con su paso cerca de las Pléyades, un conocido cúmulo de estrellas situado en la constelación de Tauro. No obstante, su intenso brillo podría dificultar la observación de este conjunto estelar.

Por qué la Luna del Castor puede verse anaranjada al salir

Si observas la Luna del Castor justo cuando aparece por el horizonte, es posible que presente tonalidades anaranjadas o rojizas. Este efecto no es exclusivo de las superlunas ni significa que el satélite haya cambiado de color. Se debe a la atmósfera terrestre: cuando la Luna está cerca del horizonte, su luz atraviesa una mayor cantidad de aire antes de llegar a nuestros ojos. Durante ese recorrido, se dispersan con mayor facilidad las longitudes de onda azules, mientras que predominan los tonos cálidos, como el naranja y el rojo. A medida que la Luna asciende en el cielo, este efecto suele reducirse y recupera su tonalidad blanquecina o amarillenta habitual.

Cómo observar la superluna: no necesitas telescopio ni gafas especiales

Para disfrutar de la Luna del Castor no hace falta contar con equipos astronómicos ni tener conocimientos especializados. De hecho, se podrá observar a simple vista desde toda España. “Se puede ver a simple vista, no es necesario ningún telescopio ni gafas especiales”, explica Mar Gómez. La física y meteoróloga recomienda buscar un lugar desde el que se pueda contemplar el horizonte oriental sin obstáculos. Por tanto, una terraza, un mirador o un espacio abierto alejado de edificios y otros elementos que dificulten la visión pueden ser buenas opciones. También conviene consultar la previsión meteorológica para elegir una noche despejada. En cuanto al momento, el anochecer será especialmente interesante para contemplar el satélite cuando aparezca sobre el horizonte. Su posición y las condiciones de observación permitirán disfrutar de este fenómeno sin necesidad de desplazarse a un observatorio.

Por qué se llama Luna del Castor a la última superluna de noviembre

El nombre de Luna del Castor tiene un origen tradicional relacionado con Norteamérica. Se utilizaba para identificar la luna llena de noviembre, una época del año en la que los castores intensifican su actividad y se preparan para afrontar el invierno. Durante este periodo, los castores construyen y refuerzan sus refugios y acumulan reservas para los meses más fríos. De ahí procede la denominación que ha llegado hasta nuestros días. Esta luna llena también recibe otros nombres, como Luna de la Escarcha o Luna Helada, relacionados con las bajas temperaturas y la llegada del invierno en el hemisferio norte. Aunque estas denominaciones tienen un origen cultural y no corresponden a características astronómicas del satélite, se han mantenido como una forma tradicional de identificar las lunas llenas de cada mes. Así, la Luna del Castor de noviembre de 2026 ofrecerá una oportunidad para observar una superluna desde cualquier punto de España. El 24 será su momento de plenitud, pero las noches del 23 y el 25 también permitirán contemplar el satélite prácticamente lleno.