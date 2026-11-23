Cambio climático Científicos españoles proponen recuperar el mar de Aral para evitar la emisión de cientos de millones de toneladas de CO₂ Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: EFE ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El mar de Aral, uno de los mayores desastres ecológicos de la historia, podría tener una segunda oportunidad gracias a una propuesta científica tan ambiciosa como inesperada: volver a cubrir de agua parte de su antiguo fondo. Un equipo de investigadores españoles plantea recuperar una parte de este enorme lago para frenar las emisiones de CO₂ que genera su desecación. Desde que comenzó a desaparecer en los años sesenta, el antiguo lecho ha liberado cientos de millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Ahora, un estudio publicado en la revista Science apunta a que recuperar parte de la superficie inundada podría evitar que otros 605 millones de toneladas de CO₂ lleguen a liberarse. Sin embargo, llevar a cabo el proyecto exigiría una inversión de miles de millones de euros.

El mar de Aral se ha convertido en una fuente de emisiones de CO₂

Situado entre Kazajistán y Uzbekistán, este enorme lago comenzó a desaparecer en los años sesenta, cuando las autoridades de la antigua Unión Soviética desviaron los ríos que lo alimentaban para impulsar los cultivos de algodón en Asia Central. Un estudio publicado en la revista científica Science por un equipo de investigadores españoles ha descubierto que la desaparición del agua también ha provocado la liberación de enormes cantidades de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera. Los científicos calculan que, desde el comienzo de la desecación, el antiguo lecho del lago ha liberado aproximadamente 204 millones de toneladas de carbono, equivalentes a unos 748 millones de toneladas de CO₂. La investigación también plantea la posibilidad de recuperar parte de la superficie inundada del mar de Aral para evitar que continúe liberando carbono. Una propuesta que va más allá de la restauración ambiental y que podría convertirse en una nueva herramienta para combatir el cambio climático. Imagen: NASA Goddard Space Flight Center / Earth Observatory

Por qué el antiguo fondo del lago está liberando carbono a la atmósfera

Durante miles de años, los sedimentos de los lagos han funcionado como grandes depósitos naturales de carbono, almacenando restos de plantas, microorganismos y otros materiales orgánicos que terminan quedando enterrados bajo el agua. Mientras permanecen cubiertos por una columna de agua, estos sedimentos están relativamente aislados del oxígeno atmosférico. Esta circunstancia limita la descomposición de buena parte de la materia orgánica y permite que el carbono permanezca almacenado durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, cuando el agua desaparece, el oxígeno penetra en las capas superficiales del antiguo fondo del lago y activa la actividad de microorganismos que comienzan a descomponer la materia orgánica acumulada. Durante este proceso, conocido como degradación microbiana aeróbica, se libera dióxido de carbono que termina llegando a la atmósfera. El estudio publicado en Science reveló que el crecimiento de la vegetación sobre el terreno desecado apenas compensa estas emisiones, puesto que su capacidad de absorción representa menos del 1% del carbono perdido.

La propuesta científica: volver a inundar parte del mar de Aral

Ante este escenario, los investigadores plantean recuperar parte de su superficie inundada. La idea consiste en volver a cubrir con agua determinadas zonas del antiguo fondo del mar de Aral para impedir que el oxígeno siga penetrando en los sedimentos y acelerando la descomposición de la materia orgánica. No se trataría necesariamente de recuperar el lago en toda su extensión original, algo extremadamente complicado por las dimensiones de la superficie perdida y las necesidades de agua de los países de la región. El planteamiento pasa por identificar aquellas áreas donde la inundación podría tener un mayor efecto sobre las emisiones de carbono y concentrar allí los esfuerzos. La lógica es relativamente sencilla. Si los sedimentos vuelven a quedar bajo el agua, disminuye su exposición al oxígeno y se ralentiza el proceso de oxidación que libera CO₂. De esta manera, se podría conservar una parte del carbono que todavía permanece almacenado en el antiguo lecho del lago. Esta estrategia también permitiría abordar el problema desde una perspectiva diferente a la de las soluciones tradicionales contra el cambio climático. En lugar de centrarse exclusivamente en retirar dióxido de carbono de la atmósfera mediante bosques, tecnologías de captura o restauración de ecosistemas, se trataría de evitar que una reserva natural de carbono continúe liberando gases de efecto invernadero. Imagen: EFE

Recuperar la mitad del lago exigiría una inversión de 8.500 millones de euros

Según las estimaciones de los investigadores, si no se toman medidas, el antiguo lecho del mar de Aral podría liberar otros 605 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera. Evitar esas emisiones exigiría una intervención de gran escala, aunque los científicos consideran que existe una vía técnicamente viable para conseguirlo. Uno de los principales obstáculos está en la infraestructura hidráulica de Asia Central. Buena parte de los canales de riego utilizados para transportar agua hasta las zonas agrícolas son antiguos y presentan importantes pérdidas. Se calcula que estas instalaciones pueden desperdiciar hasta el 90% del agua que circula por ellas. Por este motivo, una de las medidas fundamentales sería modernizar toda la red de distribución de agua de Asia Central. La inversión estimada para acometer las mejoras rondaría los 8.500 millones de euros, una cantidad que permitiría recuperar aproximadamente la mitad de la superficie que ocupaba el mar de Aral en 1960.

Los créditos de carbono podrían financiar la recuperación del mar de Aral

Para afrontar una inversión de semejante magnitud, los investigadores proponen aprovechar el propio beneficio climático de la iniciativa: las emisiones que se evitarían al volver a inundar parte del antiguo lecho podrían convertirse en créditos de carbono. Este mecanismo permitiría dar un valor económico al CO₂ que dejaría de liberarse a la atmósfera. Las empresas y organizaciones interesadas en compensar parte de su huella de carbono podrían adquirir esos créditos, generando recursos para contribuir a financiar las obras de recuperación. Las estimaciones recogidas en la propuesta apuntan a que podrían generarse alrededor de 323 millones de toneladas equivalentes en créditos de carbono, cuyo valor en los mercados internacionales se situaría entre los 3.100 y los 15.800 millones de euros, dependiendo del precio al que se comercializasen. Se trata de una propuesta ambiciosa que todavía tendría que superar importantes obstáculos técnicos, económicos y políticos.