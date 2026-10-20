Los jardineros la recomiendan para decorar la casa: la planta cebra que necesita poca agua y ocupa muy poco espacio

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Sus hojas verdes con pequeñas rayas blancas parecen decoradas a mano, pero no necesitan pintura ni cuidados complicados para lucir así. La planta cebra es una suculenta de tamaño reducido que destaca por su aspecto original y por la facilidad con la que puede adaptarse a distintos rincones de la casa. Su nombre científico es Haworthiopsis attenuata, aunque también se conoce como Haworthia attenuata, una denominación que sigue siendo habitual en las tiendas de jardinería. Originaria de Sudáfrica, crece formando pequeñas rosetas de hojas carnosas y puntiagudas, y puede producir nuevos brotes alrededor de la planta principal. Es una opción interesante para quienes quieren empezar a cuidar plantas sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento. Eso sí, hay dos aspectos que conviene tener claros desde el principio: necesita suficiente luz para conservar su forma compacta y es importante no excederse con el riego.

La planta cebra tiene unas hojas que parecen pintadas con rayas blancas

La Haworthiopsis attenuata pertenece a la familia de las asfodeláceas y es una suculenta perenne de crecimiento lento. Su rasgo más reconocible son sus hojas rígidas, de color verde oscuro, con pequeñas protuberancias blancas que forman bandas transversales y crean el característico aspecto de cebra. A diferencia de otras plantas ornamentales que necesitan espacio para crecer en altura, esta especie desarrolla rosetas compactas que se extienden poco a poco a medida que aparecen nuevos brotes. Suele alcanzar unos 10-15 centímetros de altura, aunque puede formar grupos más anchos cuando crece durante varios años. Su tamaño permite colocarla en estanterías, escritorios, mesas auxiliares o alféizares luminosos. También queda bien en composiciones con otras suculentas, siempre que todas compartan necesidades de luz y riego similares. Aunque sus hojas son el principal atractivo, también puede florecer. Cuando las condiciones son adecuadas, produce un tallo floral alargado del que surgen pequeñas flores blanquecinas o ligeramente rosadas. No obstante, su floración es discreta y no siempre aparece cuando se cultiva en el interior.

Cómo distinguirla de otras plantas cebra

No todas las suculentas que se venden con el nombre de planta cebra pertenecen a la misma especie. Una de las más parecidas es la Haworthiopsis fasciata, que también presenta bandas blancas sobre sus hojas verdes. La diferencia más útil para distinguirlas está en la superficie de las hojas. En la Haworthiopsis attenuata, las pequeñas protuberancias o líneas blancas aparecen tanto en la cara exterior como en la interior. En cambio, la cara interior de las hojas de la Haworthiopsis fasciata suele ser lisa. Esta distinción puede resultar interesante al comprar una planta, aunque ambas especies tienen un aspecto similar y comparten buena parte de sus necesidades de cultivo. La ficha botánica de North Carolina State Extension recoge las principales características de la Haworthiopsis attenuata y explica cómo diferenciarla de su pariente.

Los cuidados básicos de la planta cebra para mantenerla sana

La Haworthiopsis attenuata es una suculenta resistente que necesita pocos cuidados, aunque conviene elegir bien su ubicación. Lo ideal es colocarla cerca de una ventana con abundante luz indirecta y protegerla del sol intenso, que puede quemar sus hojas. Se adapta bien a la temperatura habitual de una vivienda, pero debe mantenerse alejada de las heladas. El riego es otro aspecto fundamental: hay que esperar a que el sustrato se seque por completo antes de volver a regar. Para evitar que las raíces se pudran, es recomendable utilizar un sustrato con una mezcla específica para cactus y suculentas y una maceta con agujeros de drenaje. Durante la primavera y el verano se puede añadir ocasionalmente un fertilizante para suculentas, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Tres errores que pueden estropear su aspecto

Aunque es una planta resistente, hay algunos descuidos que pueden perjudicar su crecimiento. El primero es regarla demasiado. Si el sustrato permanece húmedo durante mucho tiempo, las raíces pueden pudrirse y las hojas volverse blandas. Antes de añadir más agua, conviene comprobar siempre el estado de la tierra. El segundo es colocarla en un rincón demasiado oscuro. La falta de luz puede hacer que las hojas pierdan parte de su dibujo y que la roseta se abra. Acercarla a una ventana luminosa suele ser una solución más útil que añadir fertilizante. El tercero es exponerla de repente al sol fuerte. Si se quiere cambiar de ubicación, lo mejor es acostumbrarla progresivamente a una mayor intensidad luminosa para reducir el riesgo de quemaduras.

Cómo conseguir nuevas plantas a partir de sus hijuelos

Con el tiempo, la planta cebra puede desarrollar pequeñas rosetas alrededor de la planta madre. Estos brotes, conocidos como hijuelos, permiten multiplicarla sin necesidad de comprar otro ejemplar. La forma más sencilla de hacerlo es separarlos con cuidado cuando tengan un tamaño suficiente y, preferiblemente, hayan desarrollado sus propias raíces. Después se pueden plantar en una maceta pequeña con sustrato para suculentas y buen drenaje. Conviene manipular las raíces con cuidado y evitar el exceso de agua mientras el nuevo ejemplar se adapta. La primavera y los meses cálidos suelen ser un buen momento para realizar esta operación. Así, una sola planta puede acabar formando un grupo de rosetas que mantenga el mismo aspecto decorativo. Su crecimiento lento exige paciencia, pero también permite disfrutar de una suculenta que no necesita cambios constantes de maceta ni grandes cuidados para conservar su atractivo.