Animales extintos Hallan en Murcia 60 huesos del esqueleto de lince ibérico más antiguo del mundo: tiene un millón de años y revela cómo vivía la especie Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El lince ibérico, uno de los animales más emblemáticos de la fauna española, acaba de proporcionar una pieza fundamental para reconstruir su historia evolutiva. Un equipo de paleontólogos ha identificado en el yacimiento de Quibas, situado en Abanilla (Murcia), el esqueleto más antiguo conocido de esta especie. El ejemplar vivió hace aproximadamente un millón de años y sus restos permiten conocer aspectos de su anatomía, alimentación y hábitat. El descubrimiento adquiere especial relevancia en un momento en que el lince experimenta una recuperación extraordinaria tras haber estado al borde de desaparecer. Los fósiles de grandes carnívoros resultan especialmente valiosos para la paleontología porque sus poblaciones suelen ser menos numerosas que las de los herbívoros. Además, sus restos permiten estudiar las relaciones entre depredadores y presas, así como los cambios experimentados por los ecosistemas. Cada descubrimiento contribuye a completar un registro fósil todavía fragmentario y a comprender mejor la biodiversidad del pasado. Imagen: Recreación paleoartística de la antigua cavidad de Quibas, con un lince ibérico atrapado en su interior hace un millón de años. Ilustración de Nùria Malo.

60 huesos de un mismo lince: así fue el hallazgo en una antigua cantera de Murcia

El hallazgo se produjo en el yacimiento paleontológico de Quibas, una antigua cantera abandonada que conserva restos de animales del Pleistoceno Inferior. Los investigadores recuperaron 60 piezas óseas pertenecientes a un mismo lince ibérico, identificado científicamente como Lynx pardinus. Las excavaciones se desarrollaron en dos campañas. En 2021 aparecieron los primeros 30 huesos y, durante 2024, se recuperaron los restantes, incluidos fragmentos del cráneo, dientes, costillas, vértebras y elementos de las cuatro extremidades. La importancia científica reside en la conservación de una parte considerable del esqueleto. Aunque anteriormente se habían descubierto fósiles más antiguos de esta especie, ninguno ofrecía un conjunto anatómico tan completo correspondiente a ese periodo. Los investigadores consideran probable que el animal cayera accidentalmente en una cavidad natural y quedara atrapado. La concentración de los huesos y la conservación de algunas piezas en conexión anatómica respaldan esta hipótesis. El equipo, integrado por especialistas vinculados a instituciones científicas españolas e italianas, ha presentado el descubrimiento en el trabajo Un hallazgo singular en Quibas (Abanilla, Murcia). El esqueleto más antiguo de Lynx pardinus. El yacimiento constituye un archivo excepcional para estudiar la fauna europea de hace aproximadamente un millón de años. Imagen: Recuperación de restos fósiles de lince ibérico en el yacimiento de Quibas durante las campañas de excavación de 2021 y 2024. / Piñero, Pedro, et al.

El lince ibérico de hace un millón de años era más grande y podía cazar presas mayores

Los primeros análisis indican que aquel lince era ligeramente mayor que los ejemplares actuales. Su anatomía sugiere que, además de capturar conejos, podía alimentarse de presas de tamaño mediano, como crías de ciervos o cabras silvestres. El paisaje de Murcia también era diferente. La región combinaba bosques abiertos, matorrales, roquedos y praderas, formando un mosaico ecológico favorable para los depredadores que cazaban mediante el acecho. En Quibas se han identificado asimismo restos de gatos monteses, zorros, tejones y antiguos cánidos, lo que demuestra la diversidad de carnívoros que compartían aquel territorio. El paleontólogo Pedro Piñero, director de las investigaciones en Quibas, ha explicado que el yacimiento permite reconstruir diferentes fases climáticas y conocer cómo respondieron los animales a las transformaciones ambientales. Este conocimiento también resulta útil para la conservación actual. Comprender la adaptación histórica del lince ibérico a distintos paisajes puede ayudar a evaluar su vulnerabilidad frente al calentamiento global y la fragmentación de sus hábitats.

De menos de 100 ejemplares a más de 2.600: la recuperación del lince ibérico

La historia reciente del lince ibérico contrasta con su extraordinaria antigüedad. A comienzos del siglo XXI, la especie contaba con menos de un centenar de ejemplares censados y su supervivencia estaba seriamente comprometida. Sin embargo, los programas de reproducción, reintroducción y recuperación del hábitat han conseguido revertir aquella situación. Según el último censo del Ministerio para la Transición Ecológica, correspondiente a 2025 y publicado en junio de 2026, España y Portugal suman 2.663 linces ibéricos, un 10,9 % más que el año anterior. La Región de Murcia, donde apareció el fósil, contabilizó 19 ejemplares. Esta coincidencia geográfica conecta el pasado remoto del felino con su recuperación contemporánea En 2024, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) rebajó su categoría de amenaza de "en peligro" a "vulnerable". Pese a estos avances, persisten amenazas importantes. El ministerio registró 273 muertes de linces durante 2025, de las cuales 212 fueron consecuencia de atropellos. La recuperación exige, por tanto, mantener corredores ecológicos, proteger las poblaciones de conejo silvestre y reducir la mortalidad provocada por las infraestructuras. El fósil de Quibas recuerda que esta especie ha sobrevivido a profundas transformaciones ambientales durante cientos de miles de años. Su futuro, en cambio, depende en buena medida de las decisiones de conservación que se adopten actualmente.