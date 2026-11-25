Cambio climático El calentamiento global se acerca a un límite histórico: los científicos estiman que la Tierra alcanzará los 1,5 °C de aumento en 2029 Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El calentamiento global avanza a un ritmo que amenaza con dejar atrás uno de los principales compromisos internacionales para frenar el cambio climático. Una nueva investigación científica sitúa alrededor de 2029 el momento en que la temperatura media del planeta podría alcanzar los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. El estudio, publicado en la revista Nature Climate Change, analiza la evolución de las temperaturas en 46 regiones del mundo y revela una realidad preocupante: buena parte del calentamiento previsto para las próximas décadas ya se ha producido. Sin embargo, sus efectos son muy diferentes según la ubicación geográfica, con el Ártico entre las zonas más perjudicadas.

La Tierra ya ha acumulado hasta el 94 % del calentamiento previsto para los 1,5 °C

La investigación, desarrollada por un equipo internacional de científicos, calcula que las distintas regiones del planeta habían experimentado en 2025 entre el 90 % y el 94 % del calentamiento que les correspondería en un escenario de aumento global de 1,5 °C. Para obtener estos resultados, los investigadores analizaron las 46 regiones climáticas utilizadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), combinando observaciones meteorológicas y simulaciones informáticas. Uno de los aspectos más novedosos del trabajo es su capacidad para reconstruir la evolución térmica en territorios con registros históricos incompletos, como determinadas zonas africanas y polares. Los científicos utilizaron un procedimiento estadístico denominado Kriging para el Cambio Climático, que permite aprovechar las relaciones entre las temperaturas observadas y las estimaciones de los modelos. Según los cálculos publicados, el planeta podría alcanzar un calentamiento medio de 1,5 °C hacia 2029 y llegar a los 2 °C alrededor de 2042. Estas fechas son proyecciones sujetas a incertidumbre y a la evolución futura de las emisiones.

Hay una región del planeta donde el calentamiento global ya supera los 3 °C

Uno de los hallazgos más relevantes es la enorme desigualdad geográfica del calentamiento global. Mientras algunas regiones oceánicas han registrado aumentos cercanos a 1 °C, el Ártico ruso acumula aproximadamente 3,3 °C de calentamiento atribuible a factores externos desde el periodo preindustrial. El noreste de Norteamérica alcanza los 2,6 °C y el noroeste del continente, los 2,4 °C. Esta diferencia responde, en parte, al fenómeno conocido como amplificación ártica. Cuando desaparecen superficies de hielo y nieve, quedan expuestas zonas más oscuras de tierra y agua que absorben una mayor cantidad de radiación solar. El proceso contribuye a intensificar el calentamiento y favorece nuevas pérdidas de hielo. La NASA explica que el calentamiento altera los ecosistemas, modifica los patrones de precipitaciones y acelera el deshielo de glaciares y grandes masas heladas. Los resultados también confirman que los continentes suelen calentarse más rápidamente que los océanos, debido, entre otros factores, a la elevada capacidad del agua marina para almacenar calor.

Ni el Sol ni los volcanes: los científicos señalan al principal responsable del calentamiento global

El estudio también permite distinguir el peso de las actividades humanas frente a los fenómenos naturales. Sus conclusiones indican que los gases de efecto invernadero, principalmente los asociados al consumo de combustibles fósiles, constituyen el principal motor del aumento de las temperaturas. Por el contrario, las variaciones solares y la actividad volcánica presentan una influencia que, en la mayoría de las regiones analizadas, resulta estadísticamente indistinguible de cero. Los investigadores identificaron otro factor relevante: los aerosoles procedentes de actividades industriales y del transporte, que pueden producir un enfriamiento parcial al modificar la radiación que recibe la superficie terrestre. La reducción de estos contaminantes en Europa y Norteamérica ha debilitado ese efecto compensador, dejando más expuesto el calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero. Los resultados coinciden con las conclusiones del informe Indicators of Global Climate Change 2026, que sitúa el calentamiento causado por la actividad humana en 1,37 °C durante 2025 y estima una velocidad de aumento de aproximadamente 0,27 °C por década.

Olas de calor, sequías e incendios: qué puede ocurrir si el planeta supera los 1,5 °C

Superar el límite establecido en el Acuerdo de París incrementaría los riesgos de olas de calor, sequías prolongadas, incendios forestales y episodios de precipitaciones extremas. También intensificaría la presión sobre los ecosistemas marinos, especialmente los arrecifes de coral, y contribuiría al aumento del nivel del mar. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre superar los 1,5 °C durante un año y hacerlo de manera sostenida. El primer fenómeno ya se produjo en 2024, mientras que el segundo requiere evaluar la tendencia climática a largo plazo. Además, las fechas de 2029 y 2042 calculadas por los investigadores corresponden a un escenario de emisiones muy elevadas, denominado SSP5-8.5. Por tanto, no representan acontecimientos inevitables en esos años concretos. El estudio original, publicado el 9 de noviembre de 2026, insiste en que sus resultados deben servir para mejorar las políticas de adaptación, especialmente en los territorios con menos recursos para afrontar las consecuencias del cambio climático. La proximidad del límite de 1,5 °C refuerza la urgencia de reducir las emisiones. Cada décima de grado que pueda evitarse supone una diferencia para la biodiversidad, los recursos hídricos y las poblaciones más vulnerables.