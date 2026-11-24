Manualidades con material reciclado No tires los rollos de papel higiénico: conviértelos en un adorno de Navidad para el árbol con esta sencilla manualidad Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: YouTube / Trucos y Tijeras ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Los preparativos para Navidad también pueden ser una oportunidad para dar una segunda vida a materiales que normalmente acabarían en la basura. Uno de ellos son los rollos de cartón del papel higiénico, que pueden transformarse en pequeños adornos para decorar la casa sin necesidad de comprar nuevos elementos. Con un poco de imaginación, pegamento y algunos detalles decorativos, desde el canal de YouTube Trucos y Tijeras nos muestran que es posible convertir estos tubos de cartón en un original lazo navideño para colgar en el árbol. Se trata de una manualidad sencilla que permite aprovechar materiales que solemos tener en casa y personalizar la decoración según los colores y el estilo de cada hogar.

Cómo transformar los rollos de papel higiénico en adornos de Navidad

Los tubos de cartón del papel higiénico tienen una forma y una flexibilidad que permiten moldearlos para crear diferentes figuras. En esta ocasión, la propuesta que podemos ver en el canal de YouTube de Trucos y Tijeras, consiste en utilizarlos como base para elaborar un lazo tridimensional, al que después se añaden pequeños detalles para conseguir un acabado más festivo. El resultado es un adorno ligero que puede colgarse de las ramas del árbol de Navidad o utilizarse para decorar otros rincones de la casa. Además, no es necesario cubrir todo el cartón con pintura: su color marrón natural puede combinarse con cintas doradas, plateadas o rojas para conseguir un estilo navideño. Esta idea también permite aprovechar restos de cordones, lazos y pequeños adornos de otros años, por lo que no hace falta realizar una gran inversión para llevarla a cabo. Imagen: YouTube / Trucos y Tijeras

Qué materiales necesitas para hacer un lazo navideño con cartón

Antes de empezar, conviene reunir todos los materiales para trabajar con comodidad. La mayoría son fáciles de conseguir y algunos pueden sustituirse por otros elementos decorativos que ya tengas en casa. Para elaborar este adorno necesitas: Rollos de cartón de papel higiénico limpios y secos.

de papel higiénico limpios y secos. Un pequeño adorno navideño para colocar en el centro.

para colocar en el centro. Cordón o cinta decorativa , preferiblemente brillante.

, preferiblemente brillante. Hilo, cuerda fina o una cinta para colgarlo.

para colgarlo. Una pistola de silicona caliente .

. Tijeras, para ajustar los elementos decorativos. Puedes elegir los colores en función de la decoración del árbol de Navidad. Por ejemplo, los detalles dorados y plateados aportan un toque clásico, mientras que el rojo y el verde permiten conseguir un acabado más tradicional.

Una vez tengas preparados los materiales, puedes empezar a dar forma al adorno. El procedimiento consiste en moldear el cartón y añadir los detalles que convertirán el tubo en un pequeño lazo decorativo. 1. Prepara el rollo de cartón. Retira cualquier resto de papel higiénico y comprueba que el tubo esté limpio y seco. No es necesario pintarlo ni cortarlo en diferentes piezas para comenzar a darle forma. Imagen: YouTube / Trucos y Tijeras

2. Da forma a los extremos. Presiona el cartón y dobla sus extremos hacia dentro, trabajando con los dedos hasta conseguir una silueta similar a la de un lazo. Procura que los dos lados tengan una forma equilibrada. Imagen: YouTube / Trucos y Tijeras

3. Ajusta los pliegues. Repasa la estructura para que el lazo mantenga su forma. Es importante no aplastar demasiado el cartón, ya que debe conservar cierto volumen para que el resultado tenga un aspecto tridimensional. Puedes fijar la forma usando grapas. Imagen: YouTube / Trucos y Tijeras

4. Decora los bordes. Aplica pequeñas cantidades de silicona caliente por el contorno del lazo y coloca un cordón decorativo. Puedes utilizar uno plateado o dorado para destacar la silueta y darle un acabado más festivo. Imagen: YouTube / Trucos y Tijeras

5. Añade un detalle en el centro. Pega una pequeña flor, una figura roja u otro elemento navideño que tengas guardado de decoraciones anteriores. Este detalle ayudará a disimular la unión y dará personalidad al adorno. Imagen: YouTube / Trucos y Tijeras

6. Coloca el hilo para colgarlo. Por último, fija un trozo de hilo o cinta en la parte superior o trasera del lazo. Comprueba que esté bien sujeto y que el adorno quede equilibrado antes de colocarlo en el árbol de Navidad. Una vez terminado, tendrás un pequeño complemento navideño elaborado a partir de un material cotidiano. Puedes repetir el proceso con otros rollos para crear varios adornos y combinarlos en diferentes ramas del árbol de Navidad. Si vas a realizar esta manualidad con niños, recuerda que la pistola de silicona caliente debe utilizarla una persona adulta para evitar quemaduras. Reutilizar los tubos de cartón es una forma sencilla de incorporar materiales que normalmente desechamos a la decoración de Navidad. Con unos pocos elementos y algo de creatividad, puedes conseguir adornos personalizados y dar un toque diferente al árbol sin necesidad de comprar más decoración. Imagen: YouTube / Trucos y Tijeras

Otras ideas para reutilizar los rollos de cartón en la decoración navideña

Los rollos de papel higiénico pueden tener muchas más utilidades en la decoración navideña, por lo que merece la pena guardar unos cuantos antes de tirarlos. Además de elaborar lazos para el árbol, el cartón puede servir como base para crear pequeñas estrellas, flores, guirnaldas o figuras decorativas. Para ello, basta con cortar los tubos en aros de grosor similar, aplastarlos ligeramente y unir varias piezas con pegamento hasta conseguir la forma deseada. También puedes aprovechar restos de papel de regalo, retales de tela, lana o cintas de otras manualidades para cubrir y decorar las figuras. Así, no solo das una segunda vida a los tubos de cartón, sino que también aprovechas materiales que suelen quedar olvidados en los cajones después de las fiestas. Una buena idea es combinar varios adornos hechos a mano con los que ya tienes en casa. De esta manera, puedes conseguir una decoración navideña más personal sin necesidad de renovar todos los elementos del árbol cada año.