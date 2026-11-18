Otros ecología Pedro Sánchez defiende la transición ecológica: “Se puede crecer y reducir las emisiones” Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Iñaki Berasaluce / Europa Press ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La transición ecológica lleva años ocupando un lugar destacado en el debate sobre el futuro económico y ambiental de España. Pero ¿es posible que un país siga creciendo económicamente mientras reduce su contaminación? Pedro Sánchez defendió que sí en una intervención publicada en un vídeo de cuenta de TikTok en 2025, coincidiendo con la celebración de la cumbre del clima de Naciones Unidas en Brasil. El presidente del Gobierno aprovechó aquella publicación para reivindicar el papel de las energías renovables y explicar por qué considera que España debe mantener su apuesta por la descarbonización. También recordó las consecuencias económicas de la emergencia climática y los objetivos que la Unión Europea se había marcado para las próximas décadas. Su mensaje terminó con una declaración sobre el rumbo que, a su juicio, debe seguir el país: “España va a seguir apostando por la transición ecológica y la adaptación al cambio climático”.

Pedro Sánchez advierte de las consecuencias económicas del cambio climático en España

Sánchez comenzó haciendo referencia a la COP30, la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático celebrada en Belém (Brasil) en noviembre de 2025. Este encuentro internacional reúne a representantes de numerosos países para negociar medidas destinadas a limitar el calentamiento global y afrontar sus consecuencias. El presidente señaló que los datos científicos sobre la emergencia climática eran preocupantes y puso el foco en las emisiones procedentes de los combustibles fósiles y el aumento de las temperaturas. También recordó que España se encuentra entre los países europeos especialmente expuestos a los efectos del cambio climático. Las cifras respaldan esa preocupación. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos han provocado pérdidas económicas directas superiores a los 95.000 millones de euros en España desde 1980. Por su parte, el informe OECD Economic Surveys: Spain 2025 calculó unas pérdidas económicas de aproximadamente 2.800 euros por habitante entre 1980 y 2024, una de las cifras más elevadas de Europa. Las sequías, las inundaciones, las olas de calor y los incendios forestales son algunos de los fenómenos que explican este impacto. Además de reducir las emisiones contaminantes, España necesita preparar sus infraestructuras, ciudades y sistemas agrícolas para unas condiciones climáticas cada vez más exigentes. Imagen: Víctor Fernández / Europa Press

El objetivo europeo de reducir las emisiones un 90 % para 2040

Otro de los asuntos que abordó Sánchez fue el compromiso climático de la Unión Europea. En su intervención recordó el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero un 90 % para 2040, tomando como referencia los niveles de 1990, y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Cuando publicó el mensaje, el objetivo del 90 % todavía estaba pendiente de completar su tramitación. El 5 de noviembre de 2025, el Consejo de la Unión Europea había acordado su posición negociadora y, el 13 de noviembre, el Parlamento Europeo también había aprobado la suya. Finalmente, ambas instituciones alcanzaron un acuerdo provisional el 10 de diciembre de 2025 para incorporar ese objetivo a la legislación climática europea. Se trata de un paso importante para orientar las políticas energéticas y ambientales de los Estados miembros durante las próximas décadas. Conseguirlo exigirá transformar sectores como el transporte, la industria y la producción energética, que todavía dependen en distinta medida de los combustibles fósiles. En su vídeo, Sánchez también criticó el voto contrario de algunos partidos españoles a la posición del Parlamento Europeo. El presidente calificó esas posturas de “negacionismo” y defendió la necesidad de mantener el compromiso político con la lucha contra el cambio climático. Imagen: Gobierno de Aragón / Europa Press

“Se puede crecer y reducir las emisiones”: la apuesta por las renovables

La idea principal que Sánchez quiso transmitir fue que el crecimiento económico no tiene por qué implicar un aumento de la contaminación. Para defenderlo, puso como ejemplo la evolución de España, que había conseguido aumentar su actividad económica mientras reducía las emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto, destacó el papel de las energías renovables en la transformación del sector eléctrico. La expansión de la energía solar y eólica ha permitido reducir la dependencia del carbón y disminuir las emisiones asociadas a la generación de electricidad. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica respaldan esta evolución. En 2024, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico descendieron un 16,8 % respecto al año anterior. Además, la reducción acumulada alcanzó el 75,7 % desde 2007. Ese mismo año, el producto interior bruto español aumentó un 3,5 %. La generación eléctrica renovable también alcanzó un máximo, al representar el 57,2 % de la producción eléctrica bruta del país. Estas cifras muestran que el crecimiento económico y la reducción de emisiones pueden avanzar al mismo tiempo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la evolución no es igual en todos los sectores. El transporte, por ejemplo, continúa siendo uno de los principales retos de la descarbonización. Según los datos oficiales de emisiones de 2024, concentró el 33,8 % de los gases de efecto invernadero de España, por lo que reducir su dependencia de los combustibles fósiles será fundamental para cumplir los compromisos climáticos. La transición ecológica, por tanto, no consiste únicamente en instalar más parques solares y aerogeneradores. También requiere impulsar la movilidad sostenible, mejorar la eficiencia energética de los edificios y transformar los procesos industriales.

El mensaje final de Pedro Sánchez: España seguirá apostando por la transición ecológica

El comunicado en vídeo de Sánchez terminaba con una declaración que resumía la posición del presidente del Gobierno: “Así que, le pese a quien le pese, por convicción y también por razones de oportunidad, España va a seguir apostando por la transición ecológica y la adaptación al cambio climático”. Con estas palabras, Sánchez vinculaba la protección ambiental con una transformación económica que también afecta a la competitividad, la seguridad energética y el desarrollo industrial. La expansión de las renovables es una de las piezas fundamentales de ese cambio, pero el desafío va mucho más allá de producir electricidad limpia. España tendrá que reducir las emisiones de sectores que todavía dependen del petróleo y el gas y, al mismo tiempo, prepararse para los efectos de un clima más cálido y con fenómenos extremos. Su mensaje de noviembre de 2025 dejaba así una idea central, que ahora sigue vigente: avanzar hacia una economía menos contaminante y mantener el crecimiento económico no son necesariamente objetivos incompatibles.