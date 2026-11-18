Animales salvajes Millones de cangrejos rojos invaden las carreteras de la isla de Navidad en una migración que solo ocurre una vez al año Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Euronews / YouTube ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Millones de cangrejos rojos han comenzado a desplazarse por la isla de Navidad, un territorio australiano situado en el océano Índico, protagonizando una de las migraciones animales más espectaculares del mundo. Las imágenes muestran carreteras, caminos y puentes cubiertos por estos crustáceos, que avanzan en masa hacia la costa. El fenómeno se ha intensificado los días 14 y 15 de noviembre de 2026, coincidiendo con las lluvias que marcan el comienzo de la estación húmeda. Los animales abandonan el bosque tropical donde viven durante gran parte del año para dirigirse al mar, donde se reproducen y liberan sus huevos. Esta migración anual transforma por completo la isla y obliga a adaptar el tráfico y los desplazamientos para proteger a los animales.

Una marea de cangrejos rojos atraviesa la isla de Navidad

La migración de los cangrejos rojos (Gecarcoidea natalis) es uno de los grandes espectáculos naturales de la isla de Navidad. Se estima que alrededor de 100 millones de ejemplares viven en este territorio y, cuando comienza la temporada de lluvias, una enorme parte de la población inicia su recorrido hacia la costa. Los cangrejos avanzan por el suelo del bosque, atraviesan carreteras, escalan rocas y se concentran en determinados caminos, formando auténticos ríos de animales. La magnitud del desplazamiento es tal que algunas vías quedan cubiertas por completo, haciendo difícil circular sin afectar a los crustáceos. Según Parks Australia, organismo encargado de gestionar el parque nacional, los machos suelen comenzar el recorrido y las hembras se incorporan después. La velocidad y el momento de la migración dependen de las lluvias y de las condiciones lunares, por lo que el desplazamiento puede variar de un año a otro. Pero hay otro aspecto de esta migración que todavía intriga a los científicos: cómo consiguen orientarse y encontrar el camino hacia la costa. Investigadores que han observado el desplazamiento plantean que podrían utilizar referencias ambientales como el Sol, el campo magnético terrestre o la luz polarizada. Sin embargo, todavía no se conoce con certeza qué mecanismos emplean para recorrer la isla y llegar a su destino. La coordinación de millones de animales que avanzan en la misma dirección sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes de este comportamiento.

Las lluvias y la Luna marcan el momento de la reproducción

El inicio de la migración está estrechamente ligado a las primeras lluvias de la estación húmeda, que suelen llegar entre octubre y noviembre, aunque pueden retrasarse. La humedad es fundamental para estos animales, que necesitan evitar la deshidratación durante el largo recorrido desde el interior de la isla hasta el litoral. Una vez llegan a la costa, los machos excavan madrigueras y las hembras se reúnen con ellos para aparearse. Después, ellas permanecen en refugios húmedos durante aproximadamente dos semanas, mientras desarrollan los huevos. El momento de la puesta también está sincronizado con el ciclo lunar y las mareas. Las hembras liberan los huevos en el océano antes del amanecer, cuando la marea alta comienza a bajar y la Luna se encuentra en su último cuarto. Cada ejemplar puede producir hasta 100.000 huevos, que libera directamente en el agua. Este comportamiento sincronizado permite que las larvas lleguen al mar en unas condiciones favorables para su desarrollo. Sin embargo, la supervivencia es muy baja: la mayoría acaba siendo devorada por peces y otros animales marinos. Imagen: Euronews / YouTube

Las crías también protagonizan otra migración hacia el bosque

La migración no termina cuando los huevos llegan al océano. Tras eclosionar, las larvas pasan aproximadamente un mes en el agua y atraviesan diferentes fases de desarrollo antes de regresar a la costa. Allí se transforman en pequeños cangrejos de apenas cinco milímetros que comienzan un nuevo desplazamiento tierra adentro. El camino de vuelta tampoco es sencillo: deben superar la costa y ascender hasta las zonas boscosas donde vivirán durante sus primeros años. Muchos no consiguen sobrevivir, pero en los años en los que las condiciones son favorables pueden regresar millones de ejemplares. Los cangrejos rojos también cumplen una función esencial en el ecosistema de la isla. Según Parks Australia, consumen hojas caídas, frutos y plántulas, remueven el suelo y contribuyen al reciclaje de nutrientes, ayudando a mantener la estructura del bosque tropical. Imagen: Euronews / YouTube

Puentes y carreteras cortadas para proteger a los cangrejos

La migración también modifica la vida cotidiana de los habitantes de la isla de Navidad. Durante estas semanas, algunas carreteras se cierran temporalmente y los conductores deben extremar las precauciones para evitar atropellar a los animales. Las autoridades preparan cada año barreras, pasos subterráneos y puentes específicos que permiten a los cangrejos cruzar las vías con mayor seguridad. Estas infraestructuras canalizan el desplazamiento y reducen el contacto con los vehículos, especialmente en los puntos donde la concentración de animales es mayor. Parks Australia informa de los cortes y restricciones a través de su página de avisos de acceso, donde se actualizan las carreteras afectadas por la migración. Este fenómeno recuerda la importancia de adaptar las infraestructuras humanas a los ciclos naturales. En la isla de Navidad, millones de cangrejos recorren cada año el mismo camino hacia el mar, y la convivencia con este desplazamiento se ha convertido en una parte esencial de la vida local.