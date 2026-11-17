Botanica El árbol que da 40 frutas diferentes: el sorprendente proyecto que mezcla arte, ciencia y conservación Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Sam Van Aken ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Imagina un árbol en el que unas ramas producen melocotones, otras ciruelas, cerezas, albaricoques y nectarinas. No es un experimento de laboratorio ni una especie creada mediante ingeniería genética: existe y puede llegar a dar hasta 40 variedades de fruta diferentes en un mismo ejemplar. Se conoce como el Árbol de las 40 Frutas o el árbol Frankenstein y es uno de los proyectos botánicos más sorprendentes de los últimos años. Su creador es Sam Van Aken, artista y profesor de la Universidad de Siracusa, en Estados Unidos. Lo que comenzó como una propuesta artística terminó convirtiéndose también en una iniciativa para recuperar variedades frutales antiguas que cada vez son más difíciles de encontrar. El secreto de este árbol está en una técnica agrícola tradicional: los injertos.

Cómo consigue un solo árbol producir 40 frutas diferentes

El Árbol de las 40 Frutas, también llamado “el árbol Frankenstein”, no es una especie nueva ni produce frutos híbridos. Su particularidad consiste en reunir diferentes variedades de árboles frutales en un mismo ejemplar mediante injertos, una técnica utilizada desde hace siglos en la agricultura. En concreto, Van Aken emplea una modalidad conocida como chip grafting o injerto de yema. El procedimiento consiste en extraer un pequeño fragmento de corteza que contiene una yema de una variedad determinada e introducirlo en un corte realizado en una rama del árbol que servirá de base. Después, se protege la unión para que los tejidos puedan cicatrizar y crecer juntos. Cuando el injerto prospera, la yema desarrolla una nueva rama que conserva las características de la variedad original y puede producir sus propios frutos. Repitiendo el proceso con distintas variedades compatibles, el artista consigue que un solo árbol tenga ramas capaces de dar diferentes frutas de hueso. Según explica la Universidad de Siracusa en su reportaje sobre el proyecto, Van Aken trabaja con más de 250 variedades de frutas de hueso para desarrollar estos ejemplares. Entre ellas hay ciruelas, melocotones, albaricoques, nectarinas, cerezas y almendras. El proceso requiere varios años de trabajo, ya que los injertos se incorporan progresivamente y necesitan tiempo para desarrollarse. Por tanto, no se trata de un árbol que pueda conseguirse plantando una semilla y esperando a que crezcan todas esas frutas. Imagen: Sam Van Aken

El proyecto nació para recuperar variedades de frutas antiguas

Aunque el resultado parece una curiosidad botánica, el objetivo de Van Aken va mucho más allá de crear un árbol llamativo. Su proyecto también pretende conservar la diversidad agrícola y recuperar variedades tradicionales que han ido desapareciendo de los cultivos comerciales. Durante la búsqueda de los árboles necesarios para realizar los injertos, el artista descubrió que muchas variedades antiguas eran difíciles de encontrar. La agricultura comercial ha tendido a concentrarse en un número reducido de cultivares seleccionados por características como su productividad, resistencia a determinadas enfermedades y capacidad para soportar el transporte y el almacenamiento. Esta situación ha contribuido a que otras variedades tradicionales pierdan presencia en los campos y los mercados. Algunas han quedado relegadas a pequeños huertos o colecciones particulares. En su investigación, Van Aken encontró un antiguo huerto experimental en el estado de Nueva York que conservaba numerosas variedades de ciruelos y otros frutales. A partir de ese material vegetal pudo comenzar a desarrollar su colección. La Universidad de Buffalo también ha explicado cómo el artista utiliza injertos de árboles frutales antiguos, tradicionales y autóctonos para crear estos ejemplares. Así, cada árbol funciona como una colección viva que permite mantener variedades que podrían perderse si dejaran de cultivarse. Imagen: Sam Van Aken

Un árbol que se llena de flores de distintos colores en primavera

Otra de las particularidades del proyecto aparece cuando llega la primavera. En lugar de presentar una floración uniforme, el árbol puede llenarse de flores blancas, rosas y rojizas, ya que cada rama conserva las características de la variedad que ha sido injertada. Este espectáculo es una de las razones por las que Van Aken concibió el proyecto como una obra de arte viva. Su intención era que las personas se encontraran con un árbol aparentemente normal y descubrieran, al observarlo con más detenimiento, que sus ramas eran diferentes entre sí. Durante el verano llega otra de sus particularidades: los frutos comienzan a desarrollarse y maduran siguiendo los tiempos propios de cada variedad. Por eso, no todas las frutas aparecen ni están listas para recolectar al mismo tiempo. La iniciativa también tiene un componente divulgativo. El proyecto permite reflexionar sobre cómo han cambiado los cultivos y sobre la pérdida de diversidad en la producción agrícola. Imagen: Sam Van Aken

No es un árbol para producir más fruta, sino para conservar la biodiversidad

Aunque pueda parecer una solución para obtener una gran variedad de frutas ocupando poco espacio, el objetivo principal del proyecto no es aumentar la producción de un huerto. Reunir tantos injertos en un mismo ejemplar requiere años de trabajo y no significa que todas las ramas vayan a producir grandes cantidades de fruta. Su importancia está en demostrar las posibilidades de una técnica agrícola tradicional y utilizarla para conservar variedades vegetales. El proyecto también recuerda que detrás de las frutas que encontramos habitualmente en los supermercados existe una diversidad mucho mayor de sabores, formas y características. El Árbol de las 40 Frutas demuestra así que un mismo ejemplar puede convertirse en una pequeña colección botánica y, al mismo tiempo, en una obra de arte. Una forma original de mantener vivas variedades del pasado y llamar la atención sobre la importancia de proteger la diversidad de nuestros cultivos.