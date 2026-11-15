La Vía Láctea Crean una simulación de la Vía Láctea y la dejan evolucionar 4.000 millones de años: así se formó su centro Por Alejandro Lingenti

Imagen: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El centro de la Vía Láctea alberga millones de estrellas, enormes concentraciones de gas y un agujero negro supermasivo. Pero los científicos todavía intentan comprender cómo surgieron y evolucionaron las estructuras que rodean esa región. Una investigación internacional ha conseguido reproducir 4.000 millones de años de evolución de una galaxia semejante a la nuestra y ha descubierto un mecanismo que podría explicar su formación. El estudio, dirigido por el astrofísico SungWon Kwak, del Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam (Alemania), se publicó en la revista científica Astronomy & Astrophysics. Sus resultados sugieren que el corazón galáctico puede crecer gracias a una combinación de fuerzas gravitatorias, nacimiento de estrellas y explosiones de supernovas.

Una barra de estrellas comenzó a transportar gas hacia el centro de la Vía Láctea

La investigación forma parte del proyecto SMUGGLE-Ring, que utiliza simulaciones hidrodinámicas de alta resolución para estudiar la evolución galáctica. Su principal novedad consiste en reproducir conjuntamente el comportamiento del gas, las estrellas y la materia oscura. Durante los primeros 1.000 millones de años simulados apareció espontáneamente una barra estelar, una estructura alargada que atraviesa el centro de numerosas galaxias espirales. Con el tiempo alcanzó aproximadamente 16.000 años luz de longitud, una dimensión comparable a la observada en nuestra galaxia. La gravedad de esta barra alteró las órbitas del gas y favoreció su desplazamiento hacia el interior. Ese material terminó alimentando dos estructuras diferentes: un disco estelar nuclear y un cúmulo estelar compacto. Hasta ahora, explicar el origen conjunto de ambas estructuras resultaba complicado porque las observaciones mostraban diferencias entre sus tamaños y masas. La simulación indica que pueden crecer a partir de una misma reserva de gas, aunque posteriormente evolucionen de manera diferente. Según explica Kwak en el comunicado científico del Instituto Leibniz, la barra funciona como una especie de cinta transportadora cósmica que suministra material al centro galáctico. Imagen: Kwak et al. 2026

Las estrellas explotaron y ayudaron a formar nuevas estrellas en el centro galáctico

Uno de los resultados más sorprendentes afecta a las supernovas, las violentas explosiones que marcan el final de la vida de determinadas estrellas. Estas explosiones liberan grandes cantidades de energía y pueden dispersar el gas necesario para formar nuevas estrellas. Sin embargo, el modelo muestra que también pueden provocar el efecto contrario. Las ondas de choque modifican el movimiento del gas y empujan parte del material hacia las regiones centrales. Allí puede acumularse y desencadenar nuevos episodios de formación estelar. El estudio identifica varios de estos episodios durante la evolución simulada, mostrando que la destrucción de unas estrellas puede contribuir indirectamente al nacimiento de otras. Otro hallazgo importante es que el disco nuclear creció progresivamente desde el interior hacia el exterior. Las generaciones estelares más jóvenes aparecieron en regiones cada vez más alejadas del centro. Los investigadores también observaron cómo un cúmulo de aproximadamente 30 millones de masas solares terminó desplazándose hacia el núcleo y fusionándose con él. Este mecanismo ofrece una explicación adicional sobre cómo los centros galácticos pueden aumentar su masa mediante la incorporación de grandes agrupaciones estelares. Imagen: Kwak et al. 2026

La materia oscura y otras galaxias aportan nuevas pistas sobre la historia de la Vía Láctea

El modelo también incorpora un elemento fundamental: la materia oscura, una forma de materia invisible cuya presencia se deduce de sus efectos gravitatorios. Su interacción con la barra estelar influye en la evolución de las estructuras centrales. Los resultados encuentran respaldo parcial en investigaciones independientes. Un estudio de 2023 publicado en Astronomy & Astrophysics, basado en observaciones del centro galáctico, identificó diferencias de edad entre sus poblaciones estelares, compatibles con un crecimiento desde el interior hacia el exterior. Más recientemente, una investigación de 2026 del Instituto de Astrofísica de Canarias identificó varios episodios diferenciados de formación estelar en la historia de las regiones interiores de la Vía Láctea. Estos resultados refuerzan la idea de una evolución compleja, con periodos de intensa actividad y otros de relativa tranquilidad. También existen paralelismos con otras galaxias. En marzo de 2026, un trabajo publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society analizó 85 regiones de formación estelar de NGC 1365 mediante observaciones de los telescopios Hubble y James Webb y del radiotelescopio ALMA. La simulación todavía presenta diferencias respecto a la Vía Láctea real, especialmente en el tamaño del disco nuclear. Los autores consideran que estas discrepancias podrían ayudar a determinar la masa del bulbo galáctico y reconstruir la historia de su barra estelar. El descubrimiento abre una nueva posibilidad para la astronomía: estudiar cómo evolucionan conjuntamente los centros galácticos y qué papel desempeñan las explosiones estelares, la materia oscura y los grandes cúmulos en su formación.