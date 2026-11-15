Cómo proteger los geranios del frío para que sobrevivan al invierno y se lleven de flores en primavera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Los geranios llenan de color balcones, patios y ventanas de toda España durante buena parte del año. Sin embargo, cuando llegan las noches frías, sus hojas pueden amarillear, los tallos perder firmeza y las flores desaparecer. Esto no siempre significa que la planta esté muriendo: muchas veces, simplemente está respondiendo al cambio de estación. Los geranios ornamentales más habituales, pertenecientes al género Pelargonium, toleran cierta sequedad, pero no soportan bien las heladas. Por eso, protegerlos a tiempo resulta mucho más eficaz que intentar recuperarlos después. Con algunos cambios sencillos en su ubicación, el riego y la poda, es posible conservarlos durante el invierno y favorecer una nueva floración cuando regresen los días templados. En España, además, la intensidad del invierno varía mucho entre la costa, las mesetas y las zonas montañosas del norte.

Los geranios necesitan un lugar luminoso y protegido cuando bajan las temperaturas

Aunque los geranios suelen asociarse con balcones soleados, su resistencia al frío tiene límites. Una helada puede dañar sus hojas y tallos, especialmente cuando están en macetas expuestas al viento. La Royal Horticultural Society recomienda trasladar los pelargonios a un espacio luminoso, ventilado y protegido de las heladas antes de que se produzcan las primeras noches especialmente frías. En ciudades del interior, como Madrid, Valladolid o Zaragoza, conviene vigilar las previsiones meteorológicas desde el otoño. Un porche cerrado, un invernadero doméstico o una habitación fresca con buena luz pueden ser mejores opciones que dejarlos a la intemperie. En las zonas costeras mediterráneas, donde el invierno suele ser más suave, algunas plantas pueden permanecer en el exterior, en rincones resguardados, siempre que no exista riesgo de temperaturas bajo cero. No basta con cubrirlas de cualquier manera: las fundas que impiden la circulación del aire pueden favorecer la acumulación de humedad. Si tienes varios tiestos, sepáralos ligeramente para mejorar la ventilación. También debes evitar colocar los geranios junto a los radiadores, porque el calor excesivo y el ambiente seco no reproducen las condiciones de reposo que necesitan.

Comprueba la humedad de la tierra antes de regar los geranios

Durante el invierno, los geranios crecen más despacio y consumen menos agua. Por tanto, seguir regándolos como en agosto puede resultar perjudicial. El sustrato debe tener tiempo para secarse entre riegos durante los meses fríos. La recomendación no consiste en abandonarlos, sino en observar cuánto tarda realmente en perder humedad la tierra. Antes de coger la regadera, introduce un dedo unos centímetros en el sustrato. Si sigue húmedo, espera. Cuando notes que se ha secado, añade una cantidad moderada de agua y deja escurrir el sobrante. Comprueba que la maceta tenga agujeros de drenaje y que el plato inferior no acumule líquido. Las raíces constantemente mojadas pueden sufrir daños y favorecer problemas de pudrición. Este cuidado es especialmente importante en las regiones españolas con inviernos lluviosos o en balcones poco soleados. Tampoco conviene establecer una frecuencia universal, como regar todos los domingos: una maceta pequeña, una terraza cubierta y una habitación luminosa presentan necesidades diferentes. Lo adecuado es adaptar cada riego a la humedad real del sustrato y al estado de la planta.

Retira las flores marchitas y evita las podas demasiado intensas

Ver un geranio con menos flores en diciembre no significa que haya que recortarlo por completo. La poda depende de cómo vaya a pasar el invierno. Los ejemplares conservados en un lugar luminoso pueden mantenerse en crecimiento, mientras que aquellos que necesitan ocupar menos espacio pueden recortarse antes de guardarlos, dejando aproximadamente diez centímetros de tallo. En las plantas que continúan creciendo, retira las hojas deterioradas y las flores marchitas, sin eliminar indiscriminadamente los brotes sanos. Utiliza tijeras limpias y procura hacer cortes precisos. Si el geranio se mantiene activo durante el invierno, puedes reservar una poda más intensa para la primavera, cuando vuelva a crecer con fuerza. También es un buen momento para revisar el estado de las hojas. Las manchas, el moho gris o los tallos blandos pueden indicar problemas favorecidos por el exceso de humedad y la escasa ventilación. Separar las macetas y retirar los restos vegetales ayuda a mantener las plantas más limpias. Lo importante es no confundir el reposo estacional con una enfermedad y evitar intervenciones bruscas cuando no sean necesarias.

Cómo preparar los geranios para que vuelvan a florecer en primavera

La llegada de los días más largos es la señal para recuperar gradualmente los cuidados habituales. Es aconsejable reanudar el abonado cuando las plantas vuelvan a crecer y sacar los geranios al exterior únicamente cuando haya pasado el riesgo de heladas. Adelantar demasiado este paso puede arruinar meses de protección. Empieza revisando las raíces, los tallos y las hojas nuevas. Si la maceta se ha quedado pequeña o el sustrato está deteriorado, aprovecha la primavera para trasplantar el geranio a un recipiente con buen drenaje. Aumenta el riego progresivamente a medida que crezca la planta y utiliza un abono adecuado siguiendo las instrucciones del fabricante. Cuando aparezcan los botones florales, una fertilización rica en potasio puede favorecer la floración. Antes de devolver los geranios a una terraza soleada, acostúmbralos poco a poco a las condiciones del exterior. Durante varios días, colócalos en un lugar protegido y aumenta gradualmente su exposición al sol. En las zonas más frías de España, consulta las previsiones nocturnas incluso cuando la primavera esté avanzada. Con paciencia, luz suficiente y un riego equilibrado, los geranios pueden volver a llenar de flores balcones y ventanas sin necesidad de sustituirlos cada año.