Ahorro energético Ángel Blázquez, experto en eficiencia energética: “Un radiador de 2.000 W encendido 6 horas al día cuesta unos 90 euros al mes” Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: YouTube / Electro_angel_oficial ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Con la llegada del frío, encender la calefacción se convierte en una rutina en muchos hogares españoles. Los radiadores eléctricos son una de las opciones para calentar habitaciones sin necesidad de realizar grandes instalaciones, pero su consumo puede acabar dando una sorpresa cuando llega la factura de la luz. Ángel Blázquez, experto en electrodomésticos y eficiencia energética, ha puesto cifras a este gasto y advierte de que mantener estos aparatos encendidos varias horas al día puede suponer un desembolso considerable. Además, explica qué aspectos hay que tener en cuenta para elegir un radiador y aprovechar mejor el calor sin disparar el consumo.

Cuánto cuesta tener un radiador eléctrico encendido 6 horas al día

Uno de los errores más habituales al utilizar radiadores eléctricos es pensar que, por tratarse de aparatos relativamente pequeños, apenas tienen impacto en el recibo de la luz. Sin embargo, su potencia y las horas de funcionamiento pueden elevar notablemente el consumo mensual. Blázquez, en su vídeo de YouTube, explica que un radiador de 2.000 vatios puede gastar bastante más de lo que muchos usuarios imaginan. “Un radiador de 2.000 W encendido seis horas al día durante 30 días son 360 kWh, unos 90 euros al mes. Multiplícalo por tres radiadores y mira la factura”, advierte el especialista. Esto significa que utilizar tres radiadores de esa potencia durante el mismo tiempo podría alcanzar los 270 euros mensuales, tomando como referencia el precio de la electricidad empleado en ese cálculo. Se trata de una estimación, ya que el coste real depende de la tarifa contratada y del precio del kilovatio hora. El experto también pone el foco en algunos reclamos comerciales que pueden llevar a confusión a la hora de comprar estos aparatos. “La gran mentira de 'este radiador tiene un 200% de eficacia...'. Mentira. Casi todos los aparatos eléctricos convierten el 100% de la electricidad en calor; la diferencia está en cómo reparten ese calor y cuánto te cuesta tenerlos encendidos”. Por eso, antes de elegir un modelo, conviene fijarse en su potencia y en el uso que se le va a dar. Como resume Blázquez: “A igual potencia todos gastan lo mismo por hora; lo que cambia es cuánto tiempo los dejas encendidos y a qué temperatura los estás poniendo”. Imagen: YouTube / Electro_angel_oficial

Cómo elegir la potencia del radiador según el aislamiento de la casa

No todas las habitaciones necesitan la misma potencia para alcanzar una temperatura agradable. Los metros cuadrados, la calidad de las ventanas, el aislamiento de las paredes y las posibles filtraciones de aire influyen directamente en la cantidad de calor necesaria. Para calcularlo, Blázquez comparte una regla orientativa: “En una vivienda bien aislada, necesitas unos 10 m² por cada kilovatio; si tu casa es un colador, divídelo por dos”. Así, una estancia de unos 20 metros cuadrados bien aislada podría necesitar aproximadamente 2.000 W de potencia. En cambio, si pierde calor con facilidad, podría requerir una potencia mayor para conseguir la misma temperatura, aunque eso también supondría un consumo más elevado. En habitaciones grandes, el especialista propone otra alternativa para distribuir mejor el calor: utilizar dos radiadores de 1.000 W colocados en extremos opuestos de la estancia, en lugar de uno solo de 2.000 W. De esta forma, el calor puede repartirse de manera más uniforme por toda la habitación. Imagen: YouTube / Electro_angel_oficial

El truco de los 20 grados para ahorrar en la factura de la luz

Otro de los aspectos que más influye en el consumo es la temperatura seleccionada en el termostato. Subir varios grados para calentar la casa más deprisa no siempre es la mejor solución, especialmente si los radiadores permanecen encendidos durante muchas horas. El consejo de Blázquez es mantener una temperatura moderada y evitar los excesos: “Cada grado de más se paga; ponlo en torno a unos 20 grados, la temperatura suficiente para estar cómodo en casa”. En esta misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que aumentar un grado la temperatura por encima de los 20 °C puede incrementar el consumo de calefacción entre un 7% y un 10%. También es importante evitar que los radiadores funcionen cuando no hay nadie en casa o cuando una habitación permanece vacía. Para ello, Blázquez recomienda recurrir a temporizadores y adaptadores wifi que permitan programar el encendido y el apagado de los aparatos. Así, es posible calentar las estancias poco antes de llegar a casa y evitar horas de funcionamiento innecesarias. Combinar una potencia adecuada, un buen aislamiento y una temperatura controlada puede ayudar a mantener el confort durante los meses fríos sin que la factura eléctrica se dispare.