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Seis especies de aves rapaces encuentran refugio en una planta solar de Sevilla: la utilizan para cazar y descansar

 
Irene Juste
Por Irene Juste, Editora Sénior. 12 octubre 2026
Seis especies de aves rapaces encuentran refugio en una planta solar de Sevilla: la utilizan para cazar y descansar
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Las plantas solares fotovoltaicas se han convertido en una pieza importante de la transición energética, pero su impacto sobre la fauna sigue planteando preguntas. Ahora, una investigación liderada por la Universidad de Málaga ha documentado cómo seis especies de aves rapaces utilizan una instalación fotovoltaica de Sevilla para descansar, vigilar el terreno y buscar alimento.

El hallazgo resulta especialmente interesante porque el seguimiento se prolongó durante dos años y medio, desde la puesta en marcha de la infraestructura. Durante ese periodo, los investigadores observaron que las aves aprovechaban los paneles, los postes y los vallados como puntos desde los que localizar posibles presas. Además, no registraron ninguna rapaz herida o muerta por colisión con estas estructuras.

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La planta solar de Sevilla que utilizan seis especies de rapaces

La investigación, en la que también participaron la Universidad de Extremadura y entidades especializadas, se desarrolló en una planta fotovoltaica situada en el valle del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. La instalación ocupa cerca de 299 hectáreas y tiene una potencia nominal de 150 megavatios.

El entorno es una zona agrícola dominada por cultivos de cereal, donde escasean los árboles y otros lugares elevados que las aves rapaces puedan utilizar como posaderos. En este paisaje, las estructuras metálicas que sostienen los paneles solares ofrecen puntos desde los que las rapaces pueden observar el terreno y detectar animales que les sirven de alimento.

El equipo realizó observaciones periódicas desde puntos fijos y recorridos a pie por el interior del recinto. Así pudo estudiar tanto la presencia de las aves como sus comportamientos, en lugar de limitarse a contabilizar los ejemplares avistados.

Seis especies de aves rapaces encuentran refugio en una planta solar de Sevilla: la utilizan para cazar y descansar - La planta solar de Sevilla que utilizan seis especies de rapaces

Cuáles son las seis especies de aves rapaces observadas

Los investigadores registraron seis especies diferentes, aunque no todas aparecieron con la misma frecuencia ni en las mismas cantidades.

Entre ellas se encuentran el milano negro, el busardo ratonero, el cernícalo vulgar, el milano real, el águila calzada y el mochuelo europeo. El milano negro fue la especie más abundante, mientras que el ratonero común y el cernícalo vulgar destacaron por la frecuencia con la que aparecieron durante los muestreos.

El milano real también se observó de forma habitual, mientras que el águila calzada y el mochuelo europeo tuvieron una presencia más discreta.

Más allá de la diversidad de especies, el interés del estudio está en comprobar cómo aprovechan el espacio. Las aves se posaban sobre los paneles, los postes y los vallados para descansar o vigilar el suelo. Algunas también fueron observadas cazando entre las filas de módulos fotovoltaicos.

Este comportamiento muestra que las estructuras de una instalación energética pueden desempeñar funciones adicionales a las previstas para producir electricidad, al menos en determinadas condiciones y para algunas especies. Pueden ser un refugio, una zona de descanso y también un área de caza.

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Por qué las placas solares pueden atraer a las aves rapaces

La presencia de estas aves no se explica únicamente por los lugares elevados que encuentran dentro de la instalación. La disponibilidad de presas y la menor presión de la actividad humana también pueden influir.

Según los investigadores, dentro del recinto se observó abundancia de conejos, liebres, perdices y pequeños mamíferos. La restricción de la actividad cinegética favorece cierta protección para estos animales, que constituyen una fuente potencial de alimento para las rapaces.

De esta manera, la planta reúne varios elementos útiles para estas aves: puntos desde los que observar el terreno, espacios donde localizar presas y lugares en los que descansar.

Además, algunas especies que se desplazan planeando pueden aprovechar las corrientes ascendentes de aire caliente que generan los paneles para ganar altura con menos esfuerzo. Este comportamiento les permite reducir el gasto energético durante el vuelo.

Los resultados sugieren que una instalación fotovoltaica puede ofrecer oportunidades de uso para determinadas especies, incluso en paisajes agrícolas abiertos. Sin embargo, eso no significa que todas las plantas solares tengan el mismo efecto ni que su construcción mejore necesariamente la biodiversidad de la zona.

Los investigadores piden más estudios sobre las plantas fotovoltaicas

Uno de los datos más llamativos del seguimiento es que no se detectaron rapaces heridas ni muertas por colisiones con los paneles, sus estructuras de soporte o el vallado durante los dos años y medio de observación.

Este resultado aporta información relevante sobre la convivencia entre estas aves y la instalación estudiada, pero debe interpretarse con cautela. La ausencia de colisiones registradas durante ese periodo no demuestra que el riesgo sea inexistente en otras plantas ni que no puedan producirse efectos negativos sobre otros grupos de animales.

Los propios investigadores advierten de que el trabajo se ha centrado en una sola instalación. Por tanto, no permite determinar cómo era la comunidad de rapaces antes de su construcción ni qué consecuencias tendría la acumulación de varias plantas solares en un mismo territorio.

Por este motivo, consideran necesario repetir estudios similares en otras zonas y mantener programas de seguimiento a largo plazo. También plantean ampliar la investigación para analizar cómo afecta la expansión de estas infraestructuras a las aves esteparias, especialmente vinculadas a los paisajes agrícolas donde suelen instalarse los parques fotovoltaicos.

La investigación aporta así una conclusión importante: las plantas solares no tienen por qué representar únicamente una transformación del hábitat, sino que también pueden ser utilizadas por algunas especies silvestres. Conocer en qué condiciones sucede y qué efectos tiene sobre el conjunto de la fauna será fundamental para planificar futuras instalaciones energéticas con criterios de conservación de la biodiversidad.

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