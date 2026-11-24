Animales en peligro extinción Una jaguar negra recorre 2.100 kilómetros por Brasil para ayudar a salvar su especie: nació en un refugio y ahora participará en un programa de reproducción Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: William Brisida / Itaipu Binacional ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Una jaguar de pelaje negro ha protagonizado un traslado de más de 2.100 kilómetros por Brasil con una misión que va mucho más allá de cambiar de hogar. Se llama Jataí, nació en un refugio biológico de Itaipú y acaba de llegar a una reserva natural donde participará en un programa de reproducción para contribuir a la conservación de su especie. La iniciativa está coordinada por las autoridades brasileñas y busca reforzar la diversidad genética de las poblaciones de jaguar, un gran felino que afronta importantes amenazas en distintas regiones de Sudamérica. Su historia también pone de relieve el papel que pueden desempeñar los programas de reproducción bajo cuidado humano en la protección de especies amenazadas.

Jataí, la jaguar negra que ha recorrido 2.100 kilómetros hasta su nuevo hogar

Jataí nació hace casi cuatro años en el Refugio Biológico Bela Vista, gestionado por Itaipú Binacional en Foz de Iguazú, en el estado brasileño de Paraná. Es una hembra de jaguar melánica, una característica genética que provoca que su pelaje tenga una coloración predominantemente oscura. Pesa cerca de 90 kilos y nació junto a su hermana Arapuá el 29 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Jaguar. El pasado 10 de noviembre, Jataí abandonó las instalaciones donde había crecido para emprender un traslado de aproximadamente 2.100 kilómetros hasta la Reserva Conservacionista Piracema, situada en el municipio de Almas, en el estado de Tocantins. El viaje se realizó por carretera y duró alrededor de dos días. La llegada de la felina se produjo el 12 de noviembre. La decisión forma parte del Programa de Manejo Poblacional del Jaguar, impulsado por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), el organismo brasileño responsable de la protección de la fauna silvestre y de las áreas naturales protegidas. Según explicó Itaipú Binacional en su comunicado oficial, la transferencia responde a una estrategia de conservación que contempla la reproducción planificada de ejemplares bajo cuidado humano. Imagen: Divulgação Reserva Conservacionista Piracema

El objetivo es encontrarle pareja para mejorar la diversidad genética del jaguar

La llegada de esta jaguar negra, Jataí, a Tocantins tiene un propósito concreto: incorporarla a un programa de reproducción que permita que nazcan nuevas crías y contribuir a mantener una población genéticamente diversa. Para ello, los especialistas deben seleccionar un macho con una combinación genética adecuada. En la actualización publicada el 13 de noviembre, Itaipú informó de que la Reserva Piracema contaba con dos posibles candidatos: Xamã, un ejemplar de seis años procedente de la naturaleza, y Navin, de dos años, nacido en otro proyecto de conservación. La elección no depende únicamente de que los animales puedan reproducirse. También es necesario estudiar su procedencia y características genéticas para evitar emparejamientos que aumenten el riesgo de consanguinidad. De hecho, Jataí tiene un valor especial para este programa porque sus padres, Nena y Valente. Estos dos ejemplares fueron rescatados cuando se quedaron huérfanos siendo cachorros, pues todavía no habían crecido lo suficiente para sobrevivir solos en la naturaleza. Ahora forman parte de las parejas fundadoras del refugio de Itaipú. Según explicó Rose Gasparini Morato, veterinaria del Centro Nacional de Investigación y Conservación de Mamíferos Carnívoros del ICMBio, estos antecedentes genéticos hacen que la hembra sea especialmente importante para los objetivos del programa. La especialista explicó que la población de jaguares mantenida bajo cuidado humano puede funcionar como un grupo de seguridad y convertirse en una herramienta para apoyar la conservación de la especie en libertad. Imagen: William Brisida / Itaipu Binacional

Una especie amenazada por la pérdida de hábitat y el aislamiento de sus poblaciones

La historia de Jataí adquiere todavía más importancia al observar la situación del jaguar en algunos de sus territorios históricos. Aunque este felino se distribuye por diferentes países de América, sus poblaciones han sufrido retrocesos debido a la destrucción y fragmentación de los bosques, la persecución humana y la disminución de sus presas. Uno de los ecosistemas especialmente afectados es la Mata Atlántica, donde la pérdida de superficie forestal ha dejado poblaciones de jaguares aisladas en distintos fragmentos de vegetación. Esta separación dificulta que los animales se encuentren y se reproduzcan entre sí, lo que puede reducir la diversidad genética y aumentar los problemas asociados a la consanguinidad. Un estudio publicado en 2008 en la revista científica Oryx, titulado Jaguar Panthera onca population decline in the Upper Paraná Atlantic Forest of Argentina and Brazil, estimó que en el Corredor Verde compartido por Argentina y Brasil quedaban entre 25 y 53 ejemplares adultos. Se trata de una estimación histórica, no de un censo actualizado, pero permite comprender la magnitud del declive que ya se había documentado en esta región. El trabajo científico puede consultarse en Cambridge University Press. Por su parte, la Reserva Conservacionista Piracema, donde vivirá Jataí, cuenta con unas 5.000 hectáreas y desarrolla programas de conservación de especies propias del Cerrado brasileño. La hembra dispondrá de un recinto de más de 600 metros cuadrados integrado en la vegetación natural, con agua corriente procedente de una cascada. Su traslado representa así una nueva oportunidad para contribuir a la conservación del jaguar mediante la reproducción planificada. Aunque el nacimiento de nuevas crías no resuelve por sí solo amenazas como la pérdida de hábitat o la caza ilegal, iniciativas como esta pueden ayudar a mantener una reserva genética de la especie y respaldar los esfuerzos para evitar su desaparición.