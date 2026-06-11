Animales en peligro extinción El increíble viaje de un faisán de Málaga a Vietnam para salvar a su especie de la extinción Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Bioparc Fuengirola / Europa Press ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Un faisán nacido en un centro de conservación de Málaga ha protagonizado un desplazamiento que va mucho más allá de un simple traslado de fauna. Su destino final está a miles de kilómetros, en Vietnam, donde participa en un ambicioso programa internacional destinado a evitar la desaparición de su especie en libertad. Este tipo de proyectos se han convertido en una de las herramientas más importantes para la conservación de la biodiversidad en el mundo actual. El caso de este ejemplar de faisán nacido en Málaga simboliza cómo la ciencia, la cooperación internacional y la cría en cautividad pueden unirse para intentar revertir el declive de especies amenazadas. Su historia, aunque individual, forma parte de un esfuerzo global mucho mayor por recuperar ecosistemas en riesgo.

Cómo un faisán nacido en Málaga se convirtió en pieza clave de un proyecto internacional

El protagonista de esta historia nació en el Bioparc Fuengirola, un centro especializado en la conservación de especies exóticas y amenazadas que participa en programas internacionales de reproducción controlada. Este tipo de instalaciones no funcionan únicamente como espacios de exhibición, sino como centros científicos donde se trabaja con poblaciones genéticamente gestionadas para garantizar la supervivencia de especies con alto riesgo de desaparición. En el caso del faisán de Edwards, la especie de gallinácea a la que pertenece este ejemplar, los programas de cría en cautividad son esenciales debido a su crítica situación en libertad. La pérdida de hábitat y la presión humana han reducido drásticamente sus poblaciones naturales, lo que ha obligado a recurrir a centros europeos para mantener una reserva genética viable. Durante sus primeros meses de vida, el faisán malagueño fue criado bajo condiciones cuidadosamente controladas, con protocolos específicos de alimentación, manejo y seguimiento veterinario. El objetivo no es solo su supervivencia, sino su preparación para un futuro regreso a entornos naturales, lo que requiere animales lo menos habituados posible al contacto humano. Imagen: Bioparc Fuengirola

Un viaje de miles de kilómetros hasta el sudeste asiático

El traslado de este ejemplar desde Málaga hasta Vietnam forma parte de una cadena logística compleja en la que participan varias instituciones internacionales. Este tipo de viajes no se realizan de forma improvisada, sino bajo estrictas medidas de seguridad, bienestar animal y coordinación entre centros de conservación. El faisán fue preparado durante semanas para reducir el estrés del transporte. El objetivo es que el cambio de entorno sea lo más gradual posible dentro de lo que permite un desplazamiento intercontinental. Una vez en destino, el animal no es liberado directamente en la naturaleza, sino que pasa por un periodo de adaptación en instalaciones controladas donde se evalúa su comportamiento y su capacidad de supervivencia. Vietnam es uno de los países clave en los programas de reintroducción del faisán de Edwards, ya que alberga los últimos restos de su hábitat original. Sin embargo, la especie ha sufrido una reducción drástica en las últimas décadas, lo que hace que cada ejemplar introducido en estos programas tenga un valor estratégico enorme. Este tipo de traslados internacionales se han convertido en una herramienta fundamental para la conservación moderna, especialmente en especies que ya no cuentan con poblaciones viables en libertad suficientes para recuperarse por sí solas.

Un proyecto internacional para evitar la desaparición del faisán de Edwards

El faisán de Edwards es una de las especies más amenazadas del sudeste asiático. Su situación crítica se debe principalmente a la pérdida de bosques húmedos, la fragmentación del hábitat y la caza ilegal, factores que han reducido su presencia en la naturaleza hasta niveles extremadamente bajos. Ante este escenario, zoológicos, centros de conservación y organizaciones internacionales han puesto en marcha un programa de reproducción en cautividad y reintroducción progresiva. El objetivo es crear poblaciones estables en libertad que puedan mantenerse sin intervención humana a largo plazo. Estos proyectos requieren una coordinación precisa entre países, ya que implican desde la gestión genética de los ejemplares hasta el seguimiento posterior en el medio natural. Cada individuo liberado es cuidadosamente seleccionado para maximizar las posibilidades de éxito del programa. Además, la reintroducción no garantiza resultados inmediatos. Muchos animales deben enfrentarse a depredadores, cambios en el entorno y competencia por recursos, lo que hace que el proceso sea largo y complejo. Sin embargo, sin este tipo de iniciativas, algunas especies simplemente desaparecerían. Imagen: Bioparc Fuengirola

El impacto de la reintroducción en la biodiversidad global

La reintroducción de especies como el faisán de Edwards no solo tiene un valor simbólico, sino también ecológico. Estas aves desempeñan un papel importante en sus ecosistemas naturales, contribuyendo al equilibrio de las cadenas alimentarias y a la dinámica de los bosques donde habitan. Recuperar una especie extinta en libertad o al borde de la desaparición implica también restaurar parte del equilibrio natural perdido. Sin embargo, los expertos advierten de que estos procesos son delicados y requieren un seguimiento a largo plazo para evaluar su éxito real. En otros casos similares, la combinación de cría en cautividad y reintroducción ha permitido recuperar especies que estaban al borde de la extinción, aunque los resultados dependen en gran medida de la protección del hábitat y de la reducción de amenazas humanas. El caso del faisán nacido en Málaga es un ejemplo de cómo los centros de conservación europeos se han convertido en piezas fundamentales de una red global que intenta frenar la pérdida de biodiversidad. Cada ejemplar trasladado representa años de trabajo científico y la esperanza de que algunas especies aún tengan futuro en libertad.

España y su papel en la conservación internacional

España, y en particular Andalucía, juega un papel relevante en este tipo de programas internacionales gracias a la existencia de centros especializados en conservación de fauna exótica y especies amenazadas. Instalaciones como Bioparc Fuengirola forman parte de redes europeas que colaboran activamente en proyectos de reproducción, investigación y reintroducción. Este tipo de participación refuerza el papel del país en la protección de la biodiversidad global, especialmente en un contexto en el que muchas especies dependen de la colaboración entre continentes para sobrevivir. La historia de este faisán malagueño es, en definitiva, un reflejo de cómo la conservación moderna ya no entiende de fronteras. Desde un centro en la Costa del Sol hasta los bosques de Vietnam, su viaje representa una oportunidad real para una especie que lucha por no desaparecer.