Ecosistemas Entusiasmo entre los biólogos: la selva atlántica de Brasil alcanza su menor nivel de deforestación en 41 años Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las buenas noticias ambientales son tan poco frecuentes que, cuando llegan, merecen ser celebradas. Brasil acaba de registrar el menor nivel de deforestación en la Mata Atlántica desde que comenzó el monitoreo sistemático de este ecosistema, en 1985. Según los datos difundidos por la Fundación SOS Mata Atlântica y los sistemas de observación por satélite utilizados en el país, durante 2025 se perdieron 8.658 hectáreas de bosque, una cifra que supone una reducción cercana al 40% respecto al año anterior y que marca un mínimo histórico en más de 40 años de registros. El logro ha sido recibido con entusiasmo por organizaciones conservacionistas, que ven en esta tendencia una demostración de que las políticas de protección ambiental, la vigilancia por satélite y la presión de la sociedad civil pueden producir resultados tangibles. Sin embargo, también recuerdan que la Mata Atlántica sigue siendo uno de los ecosistemas más degradados del planeta.

El bosque que guarda una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta

Aunque la Amazonia suele acaparar la atención internacional, la Mata Atlántica es uno de los grandes tesoros ecológicos de Sudamérica. Originalmente cubría alrededor de 142 millones de hectáreas a lo largo de la costa atlántica de Brasil y se extendía también hacia Paraguay y Argentina. Hoy queda menos de un tercio de esa superficie y solo una pequeña parte conserva condiciones ecológicas cercanas a las originales. Su importancia biológica es extraordinaria. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) la considera uno de los principales "hotspots" de biodiversidad del planeta. Alberga más de 20.000 especies de plantas, miles de especies animales y una enorme cantidad de organismos que no existen en ningún otro lugar del mundo. Cerca del 40% de sus plantas vasculares y hasta el 60% de algunos grupos de vertebrados son endémicos. En sus bosques viven especies de animales emblemáticos como el jaguar, el tamarino león dorado, el perezoso de crin, tucanes, monos capuchinos y cientos de aves exclusivas de la región. Un estudio científico identificó más de 220 especies de aves endémicas, de las cuales una proporción significativa está amenazada o ya se considera extinguida localmente.

Por qué la selva atlántica es vital para millones de personas en Brasil

La importancia de la Mata Atlántica no se limita a la biodiversidad. También desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana de millones de personas. Este bosque se encuentra precisamente en la región más poblada de Brasil. Allí se localizan grandes áreas metropolitanas como Río de Janeiro, São Paulo, Curitiba y Belo Horizonte. Se estima que alrededor del 80% de la población brasileña vive dentro de la zona de influencia de este bioma. Además, constituye una de las mayores reservas de agua dulce del país. CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) destaca que los ecosistemas asociados a la Mata Atlántica abastecen de agua a cerca del 60% de la población brasileña. Los bosques regulan las lluvias, protegen los suelos y ayudan a mantener el funcionamiento de cuencas hidrográficas esenciales para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía. Por ese motivo, conservar la Mata Atlántica no es únicamente una cuestión de protección de la naturaleza. También es una estrategia de adaptación al cambio climático y de seguridad hídrica para una de las regiones más urbanizadas de América Latina.

Así ha conseguido Brasil reducir la deforestación a mínimos de 41 años

Las organizaciones ambientales atribuyen la mejora a varios factores. Entre ellos destacan el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo satelital, el incremento de la vigilancia ambiental, la aplicación de sanciones contra actividades ilegales y el trabajo de restauración desarrollado por entidades públicas y privadas. La Fundación SOS Mata Atlântica lleva décadas realizando seguimiento de los cambios en la cobertura forestal y considera que la reducción sostenida de la deforestación demuestra que la protección ambiental puede generar resultados cuando existe continuidad institucional. Además, en los últimos años se han multiplicado los proyectos de restauración ecológica. Iniciativas impulsadas por gobiernos, universidades, ONG y empresas han permitido recuperar áreas degradadas y reconectar fragmentos de bosque que habían quedado aislados.

Los científicos lanzan una advertencia pese al récord histórico

Pese a los avances, los científicos insisten en que no hay motivos para la complacencia. Más del 80% del bosque original ha desaparecido debido a la expansión agrícola, la ganadería, la urbanización y las infraestructuras. En muchos lugares sobreviven únicamente pequeños fragmentos aislados. La fragmentación es uno de los principales problemas actuales. Aunque una zona conserve árboles, la desconexión entre bosques dificulta el movimiento de especies, reduce la diversidad genética y aumenta la vulnerabilidad frente a incendios, sequías y fenómenos climáticos extremos. Otro desafío es que parte de los bosques que se recuperan son formaciones jóvenes que todavía no poseen la complejidad ecológica de los bosques maduros perdidos durante décadas anteriores. Los expertos recuerdan que restaurar un ecosistema puede llevar generaciones.

La señal que demuestra que la recuperación de la naturaleza es posible

La reducción histórica de la deforestación en la Mata Atlántica no significa que la crisis ambiental haya terminado. Sin embargo, sí ofrece una lección importante en un momento marcado por las malas noticias sobre biodiversidad y cambio climático. Cuando existen vigilancia científica, legislación ambiental, financiación para la conservación y apoyo social, los ecosistemas pueden comenzar a recuperarse. La Mata Atlántica sigue siendo uno de los bosques más amenazados del mundo, pero los datos de 2025 muestran que también puede convertirse en uno de los ejemplos más esperanzadores de restauración ambiental a gran escala. Proteger este bosque no supone únicamente salvar jaguares, monos o aves raras. También significa preservar el agua, el clima y la calidad de vida de millones de personas en una de las regiones más importantes de Sudamérica.