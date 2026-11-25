Otros Universo La NASA presentará al público las primeras imágenes de su nuevo telescopio espacial: puede observar 100 veces más cielo que el Hubble Por Alejandro Lingenti

Imagen: NASA ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El próximo 7 de diciembre puede convertirse en una fecha histórica para la astronomía. La NASA presentará las primeras imágenes de su nuevo telescopio espacial, un prodigio tecnológico que promete transformar nuestra comprensión del cosmos. El observatorio, bautizado Nancy Grace Roman, permitirá estudiar enormes extensiones del universo con una precisión extraordinaria, reconstruir parte de su historia e investigar fenómenos que todavía desconciertan a la comunidad científica. Además, la agencia espacial estadounidense ha puesto en marcha una singular iniciativa que permitirá a cualquier persona apropiarse simbólicamente de un pequeño rincón del universo.

Así es el nuevo telescopio de la NASA que puede observar 100 veces más cielo que el Hubble

El Nancy Grace Roman fue lanzado al espacio el 30 de agosto de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. La misión comenzó nueve meses antes de lo previsto, después de más de una década de trabajo. Su nombre homenajea a Nancy Grace Roman (1925-2018), la primera responsable de astronomía de la NASA y una de las principales impulsoras del desarrollo del telescopio espacial Hubble. El nuevo observatorio dispone de un espejo primario de 2,4 metros de diámetro y una cámara infrarroja de 300 megapíxeles. Según la documentación técnica de la NASA, podrá obtener imágenes de regiones del cielo al menos 100 veces más extensas que las observadas por el Hubble con una resolución infrarroja comparable. Esta capacidad permitirá realizar estudios astronómicos hasta mil veces más rápido. En lugar de concentrarse exclusivamente en objetos individuales, Roman proporcionará grandes panorámicas cósmicas que ayudarán a identificar patrones, relaciones y fenómenos difíciles de detectar mediante observaciones más pequeñas. Su trabajo complementará el del Hubble y el telescopio espacial James Webb. Imagen: NASA

Los grandes misterios del universo que la NASA quiere investigar con este telescopio

Uno de los aspectos más fascinantes de esta misión es su potencial para esclarecer la naturaleza de dos componentes del universo que siguen siendo grandes incógnitas para la ciencia: la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura no emite luz detectable, pero su existencia se deduce de los efectos gravitatorios que ejerce sobre la materia visible. La energía oscura es el nombre que los científicos han dado al fenómeno asociado con la expansión acelerada del universo, cuya verdadera naturaleza todavía se desconoce. El Nancy Grace Roman estudiará la distribución de las galaxias, las explosiones de estrellas y las deformaciones que experimenta la luz cuando atraviesa regiones con grandes concentraciones de masa, un fenómeno conocido como lente gravitacional. Según el Space Telescope Science Institute, estas observaciones permitirán elaborar grandes mapas del cosmos y profundizar en el conocimiento de la energía oscura. Al estudiar galaxias situadas a diferentes distancias de la Tierra, los investigadores también podrán reconstruir distintas etapas de la evolución cósmica. La luz procedente de los objetos más alejados tarda miles de millones de años en llegar hasta nosotros, por lo que observarlos equivale a mirar hacia el pasado. Imagen: NASA

El telescopio podría descubrir hasta 100.000 nuevos planetas fuera del sistema solar

¿Hasta qué punto son comunes los planetas en nuestra galaxia? ¿Cuántos mundos permanecen ocultos a los instrumentos astronómicos actuales? El Nancy Grace Roman podría proporcionar algunas respuestas sorprendentes. Las estimaciones publicadas por la NASA durante el lanzamiento de la misión apuntan a que sus exploraciones podrían revelar alrededor de 100.000 nuevos exoplanetas, una cifra que modificaría radicalmente el inventario de mundos conocidos fuera del sistema solar. Para conseguirlo, los investigadores recurrirán, entre otras técnicas, a las microlentes gravitacionales. Estas se producen cuando la gravedad de un objeto situado entre el observador y una estrella distante amplifica temporalmente la luz de esta última. Las variaciones de luminosidad pueden delatar la presencia de un planeta. Roman también incorpora un coronógrafo experimental capaz de reducir el resplandor de las estrellas para facilitar la observación directa de los planetas que las rodean. Esta tecnología podría resultar decisiva para futuras misiones destinadas a estudiar mundos similares a la Tierra y buscar indicios de vida extraterrestre. Aunque Roman no ha sido diseñado específicamente para detectar organismos vivos, contribuirá a sentar las bases científicas y tecnológicas de esa búsqueda.

La fecha para ver las primeras imágenes y cómo adoptar un píxel del universo

La NASA confirmó nuevamente el pasado 23 de noviembre que las primeras imágenes del telescopio Nancy Grace Roman serán presentadas el lunes 7 de diciembre de 2026, a las 21.30 horas en la España peninsular, durante la reunión anual de la Unión Geofísica Americana, que se celebrará en San Francisco. La presentación podrá seguirse gratuitamente a través de NASA Live, mientras que las fotografías estarán disponibles en la página oficial de la agencia espacial. Una de las propuestas más originales de esta celebración es la posibilidad de adoptar simbólicamente un píxel de una de las primeras imágenes obtenidas por el observatorio. Para participar, basta con acceder a la web oficial de la misión Nancy Grace Roman y buscar la iniciativa “Adopt a Pixel”. Una vez reveladas las fotografías, los participantes podrán localizar el fragmento del cosmos que les ha correspondido y obtener una tarjeta digital con información relacionada. La iniciativa pretende acercar la investigación astronómica a personas de todas las edades y hacerlas partícipes de una aventura científica que podría cambiar nuestra percepción del lugar que ocupamos en el universo.