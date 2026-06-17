Otros Universo Hallan la evidencia más sólida de campos magnéticos en exoplanetas: una pista clave para encontrar vida Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La Tierra no sería el mismo planeta sin su campo magnético. Esa burbuja invisible desvía buena parte de las partículas cargadas procedentes del Sol, protege la atmósfera y ha contribuido a que el agua líquida permanezca en la superficie durante miles de millones de años. Por eso el hallazgo que acaba de anunciar un equipo internacional de astrónomos ha despertado tanto interés: por primera vez existe una evidencia considerada robusta de que algunos exoplanetas también poseen campos magnéticos propios. Publicada en la revista científica Nature Astronomy, la investigación liderada por la prestigiosa astrónoma alemana Julia Seidel, utilizó observaciones realizadas con el Very Large Telescope (VLT) del European Southern Observatory en Chile y el telescopio Gemini North, en Hawái. Los científicos analizaron siete exoplanetas gigantes extremadamente calientes, conocidos como "Júpiteres calientes", y detectaron un comportamiento inesperado en los vientos de sus atmósferas.

Los planetas más calientes hacían algo imposible según los modelos

La lógica física sugería que los planetas más calientes deberían registrar los vientos más intensos. Cuanta más energía recibe una atmósfera, mayor debería ser la velocidad de circulación de sus gases. Pero ocurrió lo contrario... Los investigadores encontraron que los planetas más abrasadores presentaban vientos más lentos que otros relativamente menos calientes. Las velocidades medidas oscilaron entre unos 7.000 y casi 25.000 kilómetros por hora, pero la tendencia general desafiaba los modelos previos. La explicación más plausible es que los campos magnéticos estén actuando como un freno. Cuando las temperaturas son tan elevadas que parte de la atmósfera se ioniza, los gases cargados eléctricamente interactúan con el magnetismo planetario. Ese fenómeno ralentiza los movimientos atmosféricos y deja una huella observable desde la Tierra. Según explicó el Observatorio Europeo Austral, esta es la primera vez que se obtiene una medición robusta de magnetismo en exoplanetas mediante observaciones directas de sus efectos atmosféricos.

Por qué el magnetismo puede decidir si un planeta alberga vida

En la Tierra, el campo magnético funciona como un gigantesco escudo protector. La magnetosfera desvía gran parte de las partículas energéticas procedentes del Sol y evita que la atmósfera sea erosionada por el viento solar. Los científicos consideran que esta protección ha sido crucial para preservar el agua líquida y permitir la evolución de la vida compleja. El contraste con Marte resulta ilustrativo. Aunque el planeta rojo tuvo agua líquida en el pasado, perdió gran parte de su atmósfera al carecer de una magnetosfera global suficientemente potente. Muchos investigadores creen que esta diferencia contribuyó decisivamente a que Marte terminara convirtiéndose en un mundo frío y árido. Es por eso que cuando los astrónomos elaboran listas de posibles mundos habitables, el magnetismo aparece cada vez más como un factor clave junto a la presencia de agua, una atmósfera estable y temperaturas moderadas.

El misterio que los astrónomos llevaban años intentando resolver

Detectar campos magnéticos en exoplanetas ha sido una de las tareas más difíciles de la astronomía moderna. La Tierra permite medir directamente su magnetismo mediante satélites e instrumentos instalados en el espacio. Pero los exoplanetas están a decenas, cientos o incluso miles de años luz de distancia. Hasta ahora, las evidencias eran indirectas y muy discutidas. En 2021, observaciones del exoplaneta HAT-P-11b sugirieron la existencia de una magnetosfera gracias a una enorme cola de partículas cargadas detectada por el telescopio espacial Hubble. Sin embargo, aquel resultado se refería a un único objeto y no permitía estimar con precisión la intensidad del campo magnético. El nuevo estudio cambia el panorama porque analiza una muestra de siete planetas y encuentra un patrón coherente en todos ellos.

La nueva herramienta para identificar planetas potencialmente habitables

Los investigadores creen que este método podría aplicarse pronto a muchos más exoplanetas. Actualmente se conocen más de 5.900 mundos fuera del Sistema Solar confirmados por los astrónomos. La inmensa mayoría todavía son poco más que puntos de luz para nuestros instrumentos. Sin embargo, telescopios de nueva generación permitirán estudiar con mucho más detalle sus atmósferas y sus propiedades magnéticas. Entre las futuras herramientas destacan el Extremely Large Telescope de ESO, que comenzará a operar en Chile durante la próxima década, y los observatorios espaciales que sucederán al James Webb Space Telescope. Además, varios grupos de investigación trabajan en métodos alternativos basados en emisiones de radio y espectropolarimetría para detectar magnetismo en planetas rocosos similares a la Tierra. Aunque los siete planetas estudiados son gigantes gaseosos extremadamente calientes e incompatibles con la vida tal como la conocemos, el descubrimiento tiene implicaciones mucho más amplias. Los expertos consideran que comprender cómo se generan y evolucionan los campos magnéticos permitirá evaluar mejor cuáles de los miles de exoplanetas conocidos podrían conservar atmósferas estables durante miles de millones de años. Sistemas como TRAPPIST-1, que alberga siete planetas rocosos de tamaño parecido al terrestre, figuran entre los principales candidatos para futuras investigaciones de este tipo. La gran pregunta sigue siendo la misma: si existe o no vida fuera de la Tierra. Pero gracias a este avance, los astrónomos cuentan ahora con una herramienta completamente nueva para acercarse a la respuesta. Y esa herramienta, invisible a simple vista, podría ser precisamente el magnetismo.