¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La lengua de suegra enana es una de las plantas de interior más apreciadas por su aspecto compacto, sus hojas carnosas y su resistencia. Es perfecta para decorar estanterías, mesas, escritorios y otros rincones de casa, incluso si no tienes demasiada experiencia con las plantas. Además, no hace falta comprar nuevos ejemplares para llenar la casa de esta planta. La Sansevieria puede multiplicarse a partir de sus hojas mediante esquejes, aunque también existe otra técnica especialmente recomendable para conservar las características de la planta original. Con unos pocos materiales y algo de paciencia, puedes conseguir nuevas plantas a partir de una que ya tienes.

Cómo reproducir la lengua de suegra enana a partir de esquejes

La reproducción por esquejes de hoja es uno de los métodos más sencillos para multiplicar la lengua de suegra. Consiste en cortar una hoja sana en varios fragmentos y plantarlos para que desarrollen raíces y, posteriormente, nuevos brotes. Para comenzar, necesitas una hoja adulta, firme y sin manchas ni partes deterioradas. También debes preparar unas tijeras o un cuchillo limpio y desinfectado, una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato que permita evacuar el exceso de agua. El procedimiento es el siguiente: Corta una hoja sana desde la base de la planta madre. Divide la hoja en fragmentos de entre 8 y 12 centímetros, aproximadamente. Marca o recuerda cuál es la parte inferior de cada trozo, la que estaba más cerca de la base de la planta. Deja secar los cortes entre 24 y 48 horas en un lugar seco y ventilado, sin sol directo. Introduce la parte inferior de cada fragmento en el sustrato, enterrando unos 2 o 3 centímetros. Riega ligeramente y coloca la maceta en un espacio luminoso, protegido del sol directo. Esto es fundamental: los esquejes deben plantarse respetando su orientación original. Si se colocan al revés, tendrán dificultades para desarrollar raíces. También se recomienda mantenerlos en un lugar cálido y con luz indirecta para favorecer el enraizamiento.

Cómo preparar los esquejes para que no se pudran

La lengua de suegra es una planta que almacena agua en sus hojas, por lo que no necesita demasiada humedad para sobrevivir. De hecho, uno de los errores más frecuentes al reproducirla es regar en exceso los esquejes. Antes de plantarlos, conviene dejar cicatrizar los cortes. Este periodo permite que las heridas se sequen y reduce el riesgo de que los fragmentos se deterioren al entrar en contacto con la humedad. Para favorecer su desarrollo, lo mejor es utilizar un sustrato para cactus y suculentas o una mezcla aireada que facilite el drenaje. La maceta debe tener agujeros en la base para evitar que el agua se acumule alrededor de los esquejes. Durante las primeras semanas, es importante mantener una humedad ligera, sin empapar la tierra. Tampoco conviene mover constantemente los fragmentos para comprobar si han echado raíces, ya que podrían dañarse durante el proceso.

¿Es mejor reproducir la Sansevieria en agua o en tierra?

La lengua de suegra puede multiplicarse utilizando diferentes métodos, aunque la reproducción directamente en sustrato es una alternativa práctica para evitar que las raíces tengan que adaptarse posteriormente a la tierra. Si prefieres utilizar agua, puedes colocar la parte inferior del esqueje en un recipiente con agua limpia, procurando que solo quede sumergida la base. Es necesario cambiar el agua periódicamente para mantenerla en buenas condiciones y evitar que se vuelva turbia. En cambio, si eliges la tierra, los esquejes permanecerán desde el principio en el medio en el que crecerán después. Para este método, es importante utilizar una mezcla ligera y controlar los riegos. Ambas opciones requieren paciencia. La formación de raíces puede tardar varias semanas y la aparición de nuevos brotes puede prolongarse durante meses, dependiendo de la temperatura, la luz y el estado del esqueje.

El método más recomendable para conservar la lengua de suegra enana

Si tienes una Sansevieria enana con hojas cortas, dispuestas en forma de roseta, o una variedad con bordes amarillos, existe un detalle que debes conocer antes de reproducirla por esquejes. La reproducción por esquejes puede hacer que los nuevos ejemplares pierdan algunas características ornamentales de la planta original. En determinadas variedades con hojas variegadas, los brotes pueden crecer completamente verdes, sin conservar los bordes de otro color. Por eso, si quieres mantener exactamente el aspecto de tu lengua de suegra enana, es preferible utilizar la división de la planta. Para hacerlo, debes retirar la Sansevieria de la maceta, localizar los grupos de hojas que estén unidos por el rizoma subterráneo y separar aquellos que tengan raíces propias. Cada nueva división debe conservar hojas, raíces y una parte del rizoma. Después, puedes plantarla en una maceta individual con sustrato bien drenado y regar con moderación. Este método permite obtener ejemplares más desarrollados desde el principio y es especialmente útil cuando la planta madre ha producido varios hijuelos.