¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Aunque muchas plantas dejan de florecer cuando llegan las bajas temperaturas, el invierno también puede llenar de color los jardines, las terrazas y los balcones. Existen numerosas especies capaces de producir flores durante los meses más fríos del año, con tonalidades que van desde el rojo intenso hasta el rosa, el amarillo y el violeta. Algunas son perfectas para cultivar en macetas y otras pueden convertirse en las protagonistas de los parterres del jardín. Si quieres disfrutar de flores incluso durante el invierno, descubre estas 10 plantas y los cuidados que necesitan para mantener su floración durante esta época del año.

Flor de Pascua: la planta de Navidad que también puede florecer en el jardín

La flor de Pascua, nochebuena o planta de Navidad (Euphorbia pulcherrima) es una de las plantas más características del invierno. Aunque el rojo es su color más conocido, también existen variedades rosas, blancas, amarillas y salmón, y se pueden cultivar tanto en maceta como en el jardín. En algunos hogares consiguen mantenerla durante todo el año para que vuelva a lucir sus colores en Navidad. Sin embargo, no tolera las heladas. Necesita mucha luz, protección frente a las corrientes de aire y riegos moderados, dejando secar la capa superior del sustrato entre riegos.

Violeta cornuda: una pequeña flor de invierno con tonos violetas

La violeta cornuda (Viola cornuta) es una pequeña flor de tonos violetas originaria de los Pirineos y la cordillera Cantábrica. Sus flores, que suelen medir entre dos y cuatro centímetros, pueden ser perfumadas y también son comestibles. Está emparentada con la Viola × wittrockiana o pensamiento, pero su principal diferencia a simple vista es que la violeta cornuda es más pequeña que el pensamiento. Es una planta adecuada tanto para macetas como para jardines y destaca por su capacidad para soportar temperaturas bajas. Prefiere los lugares luminosos, aunque agradece cierta protección frente al sol intenso. Con temperaturas suaves puede mantener su floración durante los meses fríos, especialmente en zonas de invierno moderado.

Cineraria: flores de muchos colores para alegrar los meses fríos

La cineraria (Pericallis × hybrida) es una vistosa planta que produce numerosas flores con el centro blanco y pétalos de colores morados, rosas, naranjas y rojizos. Es perfecta para quienes buscan flores parecidas a las margaritas, ya que pertenece a la familia de las asteráceas. Prefiere los climas frescos y templados, por lo que puede florecer durante el invierno y la primavera si las temperaturas son suaves. Sin embargo, no tolera las heladas intensas ni el calor excesivo. Para mantenerla bonita conviene colocarla en un lugar luminoso, evitando el sol directo más fuerte, y mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin encharcarlo.

Rosa de Navidad: una flor que resiste las bajas temperaturas

El eléboro (Helleborus niger), también conocido como rosa de Navidad, es una de las plantas más bonitas para dar color al jardín durante el invierno. Sus flores suelen ser blancas, aunque también existen variedades rosadas y verdosas. Destaca por su resistencia al frío y puede florecer incluso cuando llegan las heladas. Prefiere los lugares de semisombra y un suelo rico en materia orgánica, fresco y con buen drenaje. Conviene mantener la tierra ligeramente húmeda, evitando siempre el encharcamiento.

Amarilis: una espectacular flor que nace de un bulbo

El amarilis (Hippeastrum spp.) es una hermosa planta que produce grandes flores sobre un tallo largo y fuerte. Las hay de color rojo, naranja, rosa, salmón y blanco, así como en distintas combinaciones. Nace de un bulbo que se planta en una maceta dejando parte de su parte superior fuera del sustrato. Muchas variedades florecen en invierno si se cultivan en interior. Necesita mucha luz y riegos moderados, dejando que la capa superior de la tierra se seque antes de volver a regar.

Ciclamen: flores de colores para alegrar las macetas en invierno

El ciclamen (Cyclamen persicum) es una de las plantas más populares para decorar terrazas, balcones y jardines durante los meses fríos. Sus flores, que pueden ser blancas, rosas, rojas o violetas, destacan por sus pétalos curvados hacia arriba y su aspecto delicado. Necesita temperaturas frescas, mucha luz indirecta y protección frente a las heladas intensas. Si se cultiva en maceta, conviene regarlo con moderación y evitar mojar el centro de la planta para prevenir la aparición de hongos.

Aliso: la planta que crea auténticas alfombras de pequeñas flores

El aliso (Lobularia maritima) es uno de los grandes preferidos para crear tapices florales en jardines. Sus pequeñas flores se agrupan en ramilletes redondeados que, cuando la planta crece, pueden cubrir el suelo como una preciosa alfombra blanca, rosa o violeta. Se adapta bien tanto a las macetas como al cultivo en el jardín, siempre que tenga suficiente luz. Necesita un sustrato con buen drenaje y riegos moderados, evitando que el agua se acumule en las raíces. En climas suaves puede mantener su floración durante buena parte del año, incluidos los meses fríos; aunque lo más habitual es que florezca especialmente en primavera y otoño.

Crisantemo: una de las flores más vistosas para los meses fríos

El crisantemo (Chrysanthemum spp.) se distingue por sus flores abultadas, formadas por numerosos pétalos. Las hay de muchos colores, como amarillo, rosa, violeta, rojo, naranja, blanco y crema, por lo que resulta muy fácil encontrar una variedad que encaje en cualquier jardín o terraza. Es una de las plantas más características del otoño y algunas variedades pueden prolongar su floración hasta la llegada de las primeras heladas. Necesita bastante luz para florecer y un sustrato ligeramente húmedo, pero sin encharcamientos. También conviene retirar las flores marchitas para favorecer la aparición de otras nuevas.

Pensamiento: una pequeña flor resistente que llena de color el jardín

El pensamiento (Viola × wittrockiana) es una de las plantas más apreciadas para dar color a los jardines y las macetas durante el invierno. Sus flores destacan por la combinación de tonalidades moradas, amarillas, blancas, azules y naranjas, muchas veces con dibujos que parecen pequeñas caras. Como hemos comentado antes, esta planta es más grande que la violeta cornuda, pero son muy similares. Es una especie bastante resistente al frío y puede florecer durante varios meses si las condiciones son adecuadas. Prefiere los lugares soleados o con semisombra y necesita un sustrato húmedo, pero bien drenado. Retirar las flores marchitas ayuda a prolongar la floración.

Caléndula: flores amarillas y anaranjadas para dar luz al jardín

La caléndula (Calendula officinalis) alegra cualquier espacio con sus características flores amarillas y anaranjadas. Es una planta fácil de cultivar que puede florecer durante el otoño, pero en invierno y primavera puede florecer especialmente en zonas de clima suave. Por ello, soporta muy bien un frío suave pero no las heladas. Prefiere los lugares soleados y un sustrato ligeramente húmedo, sin encharcamientos. Durante la floración se puede abonar cada quince días y retirar las flores marchitas para favorecer que produzca nuevos capullos.