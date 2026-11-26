Imagen: Generalitat de Catalunya - Medi Ambient i Sostenibilitat ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Una mariposa amenazada ha aparecido en un lugar que podría convertirse en un refugio para la biodiversidad. Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han detectado por primera vez la mariposa montañesa primaveral (Erebia epistygne) bajo líneas de transporte eléctrico en Cataluña, donde está catalogada en peligro de extinción. El descubrimiento pone el foco en unos espacios que, pese a estar asociados a infraestructuras humanas, pueden albergar especies cada vez más difíciles de encontrar en sus hábitats naturales. La investigación también ayuda a comprender cómo la gestión de la vegetación puede contribuir a conservar insectos amenazados.

La mariposa amenazada que ha aparecido bajo líneas eléctricas

La mariposa montañesa primaveral es una especie propia de zonas montañosas que se encuentra en Cataluña y cuya población ha sufrido un notable retroceso. Su situación está relacionada, entre otros factores, con la transformación de los paisajes donde vive. El abandono de actividades ganaderas tradicionales ha favorecido la expansión del bosque y del matorral en determinados territorios. Esto reduce los espacios abiertos que necesita esta mariposa y contribuye a la pérdida y fragmentación de su hábitat, dificultando que sus poblaciones se mantengan. La especie, cuyo nombre científico es Erebia epistygne, está catalogada en peligro de extinción en Cataluña, según la información del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. Es una mariposa de vuelo primaveral que puede observarse entre marzo y mayo y que se caracteriza por sus tonalidades oscuras y las marcas naranjas de sus alas. No todas las mariposas montañesas viven en las zonas más altas. Esta especie habita en áreas de montaña media, entre los 700 y los 1.400 metros de altitud, y prefiere espacios abiertos, claros de bosque, prados y zonas de vegetación baja. Su distribución es muy localizada y en Cataluña sus poblaciones han retrocedido notablemente, hasta quedar restringidas a algunos enclaves. La pérdida de estos ambientes abiertos dificulta su supervivencia y hace especialmente importante conservar los lugares donde todavía está presente. El hallazgo se ha producido durante los trabajos de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Redeia, dentro del proyecto Naturaleza en Red, que estudia la biodiversidad que se encuentra en las franjas de vegetación bajo las líneas eléctricas. Imagen: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Por qué estos espacios pueden convertirse en refugios para la biodiversidad

Las franjas de seguridad bajo las líneas de transporte eléctrico se mantienen abiertas mediante la gestión de la vegetación para evitar que los árboles y arbustos interfieran con las infraestructuras. Sin embargo, este mantenimiento también puede generar espacios favorables para especies que necesitan praderas, claros y otros ambientes abiertos. Sin embargo, mantener estos corredores abiertos no significa eliminar toda la vegetación. La intensidad y el momento de los desbroces pueden influir en las especies que viven allí, especialmente si coinciden con sus periodos de reproducción o desarrollo. En el caso de las mariposas, conservar plantas y zonas de refugio resulta fundamental para completar su ciclo vital. Por eso, los expertos consideran necesario adaptar la gestión forestal a las características de cada espacio y estudiar qué actuaciones favorecen realmente a la fauna. En paisajes donde el bosque y el matorral han ganado terreno, estas zonas pueden conservar pequeñas áreas de hábitat que de otro modo desaparecerían. Es el caso de algunas mariposas, otros insectos polinizadores y determinadas plantas que necesitan luz y espacios despejados para desarrollarse. La presencia de la mariposa montañesa primaveral es un ejemplo de ese posible valor ecológico. Los investigadores también habían detectado anteriormente bajo estas líneas a la mariposa hormiguera (Phengaris alcon), otra especie amenazada en Cataluña. Estos resultados refuerzan la importancia de estudiar cómo se mantienen estos espacios y qué especies pueden beneficiarse de ellos, aunque su valor como refugio depende de las características del lugar y de cómo se gestione la vegetación. Imagen: Generalitat de Catalunya - Medi Ambient i Sostenibilitat

Un proyecto para proteger a las especies más vulnerables

El proyecto Naturaleza en Red comenzó en 2020 con el objetivo de estudiar la flora y fauna presente en estos corredores y conocer cómo la gestión forestal influye en su biodiversidad. En sus investigaciones se han analizado mariposas, himenópteros y dípteros, además de identificar diferentes especies de flora singular, entre ellas orquídeas. La tercera fase de la iniciativa se prolongará hasta 2029 y contempla nuevas pruebas piloto de gestión forestal, la creación de puntos de muestreo en diferentes regiones de España y el desarrollo de herramientas para compartir los resultados científicos. Uno de sus objetivos es identificar los tramos de las líneas eléctricas que presentan mayor interés ambiental y mejorar los criterios de gestión de la vegetación para favorecer la conservación de las especies más vulnerables. El descubrimiento de esta mariposa en peligro de extinción demuestra que todavía hay espacios cuya biodiversidad puede pasar desapercibida y que conocer qué especies los habitan es un primer paso para protegerlas. En un paisaje cada vez más transformado, mantener los ambientes abiertos también puede ser clave para la supervivencia de algunos de los insectos más amenazados.