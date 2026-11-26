Contaminación Se hunde un buque con 7.000 toneladas de gasóleo frente a Ibiza: alerta por el posible riesgo para la posidonia y la fauna marina Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Europa Press - VESSELFINDER ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El hundimiento del buque quimiquero Med Emre frente a Ibiza ha activado la alerta por contaminación marítima. La embarcación transportaba unas 7.000 toneladas de gasóleo y sufrió una vía de agua durante la noche. Aunque los primeros reconocimientos no han detectado indicios de vertido, las autoridades mantienen la vigilancia ante las posibles consecuencias ambientales de este accidente. El barco navegaba desde Algeciras hacia Barcelona cuando sufrió el accidente a unas 25-30 millas náuticas al norte de Ibiza. Los 17 tripulantes fueron rescatados, aunque uno falleció y varios necesitaron atención médica. El principal temor ahora es que el combustible pueda escapar de los depósitos y afectar a un entorno marino de gran valor ecológico.

El buque transportaba 7.000 toneladas de gasóleo y permanece volcado

El Med Emre, de bandera maltesa, sufrió una vía de agua que provocó que perdiera estabilidad y acabara volcado. Aunque inicialmente se informó de su hundimiento, las últimas informaciones de Salvamento Marítimo apuntan a que permanece parcialmente a flote, con el casco hacia arriba. El accidente ha tenido consecuencias humanas. De los 17 tripulantes que viajaban a bordo, uno falleció en el Hospital Can Misses de Ibiza y otros seis resultaron heridos leves. Entre las principales afecciones se encontraban la hipotermia, la deshidratación y la ingesta de agua salada. La Dirección General de Marina Mercante ha activado el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en situación 2, mientras que el Govern balear mantiene activado el PLATERBAL en nivel 0 para realizar un seguimiento de la emergencia. El buque Clara Campoamor, especializado en actuaciones frente a vertidos contaminantes, y la Guardamar Talía se encuentran en la zona para evaluar la situación. También se han movilizado medios aéreos para inspeccionar el entorno y comprobar si existe alguna fuga. Según los primeros reconocimientos, no se han observado indicios de contaminación ni restos flotantes. Sin embargo, las autoridades mantienen el dispositivo preventivo para detectar cualquier cambio. Imagen: Europa Press

Qué puede pasar si el gasóleo llega al mar

El combustible que transportaba el Med Emre es gasóleo, un hidrocarburo más ligero que otros derivados del petróleo, como el fuelóleo pesado. Esto favorece que una parte pueda evaporarse y dispersarse con mayor rapidez, pero también que se mezcle con el agua y resulte difícil de contener. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advierte de que el gasóleo puede ser muy tóxico para peces e invertebrados que entren en contacto directo con él. Si se dispersa en la columna de agua, también puede afectar a organismos que no se encuentran en la superficie, incluidos huevos y larvas de peces. La exposición a hidrocarburos puede provocar daños en los organismos marinos, alterar su desarrollo y afectar a la cadena trófica. En el caso de las aves, el combustible puede impregnar sus plumas y dificultar su aislamiento térmico, mientras que tortugas y mamíferos marinos también pueden sufrir efectos por contacto o ingestión. Por eso, aunque el gasóleo no tenga el mismo comportamiento que el petróleo que forma grandes manchas de chapapote, un vertido sigue suponiendo un riesgo para la biodiversidad. Imagen: Europa Press - VESSELFINDER

La posidonia y los espacios protegidos de Ibiza, entre los ecosistemas más vulnerables

La preocupación ambiental se centra especialmente en las praderas de posidonia oceánica, un ecosistema fundamental para el Mediterráneo. Esta planta marina forma extensas praderas que sirven de refugio, zona de reproducción y alimentación para numerosas especies, además de contribuir a la protección de las costas y a la captura de carbono. Greenpeace ha alertado de la vulnerabilidad ecológica de la zona del accidente, situada en la confluencia del canal de Ibiza y el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo. La organización advierte de que un eventual vertido podría afectar a la posidonia, a la fauna marina y a actividades como la pesca y el turismo. En su comunicado sobre el Med Emre, también señala que las condiciones del viento podrían favorecer el desplazamiento del combustible hacia la costa ibicenca si se produjera una fuga. Además, en el entorno de la isla existen espacios protegidos de gran importancia para las aves marinas, que podrían verse afectados dependiendo de la trayectoria y dispersión de un posible vertido.

Las próximas horas serán decisivas para descartar un vertido

La prioridad de los equipos de emergencia es comprobar el estado del buque, evaluar sus depósitos y determinar si existe alguna pérdida de combustible. La vigilancia marítima y aérea permitirá seguir la evolución del accidente y actuar con rapidez si se detecta contaminación. Las autoridades han activado los protocolos preventivos para evaluar las consecuencias ambientales y coordinar una posible respuesta. Por el momento, no se ha confirmado que el gasóleo haya llegado al mar. La evolución del estado del Med Emre, las condiciones meteorológicas y las inspecciones de Salvamento Marítimo serán determinantes para conocer el alcance real del riesgo sobre los ecosistemas de Ibiza y el Mediterráneo.