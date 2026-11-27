Cambio climático El futuro climático de España tras el 29N: qué proponen los partidos políticos Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 también decidirán el rumbo de la política climática en España. En un contexto marcado por el aumento de las temperaturas, las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos, las propuestas de los partidos sobre energía y medio ambiente adquieren especial relevancia. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2025 fue uno de los años más cálidos de la serie histórica, con una temperatura media de 15 °C en la España peninsular, 1,1 °C por encima del promedio de 1991-2020. Ante este escenario, las formaciones políticas plantean distintas medidas para reducir las emisiones, impulsar las energías renovables y preparar el país frente a los efectos del calentamiento global. Pero ¿qué proponen los distintos partidos y en qué se diferencian sus programas?

El PSOE mantiene su apuesta por el cierre nuclear en 2035 y las renovables

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) propone continuar con la transición energética, mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares hasta 2035 y desarrollar una hoja de ruta para abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Su programa también recoge el objetivo de alcanzar un 81 % de generación eléctrica renovable en 2030, una meta que ya forma parte del PNIEC vigente. En materia de adaptación, plantea reforzar la prevención y respuesta ante fenómenos extremos mediante un centro de predicción y seguimiento, refugios climáticos y medidas para adaptar viviendas, colegios y centros sanitarios. Imagen: Europa Press - Víctor Fernández

El PP propone prolongar la vida de las nucleares y revisar los plazos de descarbonización

El Partido Popular propone revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y desarrollar un modelo energético basado en la neutralidad tecnológica, la competitividad económica y la seguridad del suministro. Una de sus principales diferencias respecto al PSOE está en la energía nuclear: el PP plantea eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares y prolongar su vida útil, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes. Su enfoque apuesta por combinar distintas tecnologías energéticas para avanzar en la descarbonización, sin depender de una única fuente de generación. Imagen: Europa Press - Nacho Cubero

Vox propone revertir las medidas del Pacto Verde Europeo y eliminar las zonas de bajas emisiones

Vox plantea dar marcha atrás a distintas políticas climáticas vinculadas al Pacto Verde Europeo, que considera perjudiciales para la competitividad, la industria y el sector primario. Entre sus propuestas figuran eliminar las zonas de bajas emisiones, revertir las restricciones a los motores de combustión y suprimir determinados impuestos relacionados con las emisiones de CO₂. En materia energética, defiende mantener las centrales nucleares y estudiar la construcción de nuevas instalaciones. También propone medidas de prevención de inundaciones, limpieza forestal y endurecimiento de las sanciones por incendios provocados. Imagen: Europa Press - Ramón Comet

Frente Amplio propone que el 100 % de la generación eléctrica sea renovable en 2040

Frente Amplio, coalición integrada por Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid, propone alcanzar la neutralidad climática en 2050 y que el 100 % de la generación eléctrica proceda de fuentes renovables en 2040. Su programa plantea reforzar la Ley de Cambio Climático, destinar un 3,5 % del PIB anual a la transición ecológica y prohibir la publicidad de combustibles fósiles. También incluye medidas de adaptación, como ampliar los refugios climáticos, aumentar la vegetación urbana y preparar colegios e infraestructuras frente al calor y las inundaciones. La coalición también apuesta por integrar la protección del clima en las políticas de movilidad y planificación urbana, con el objetivo de reducir las emisiones y hacer que las ciudades sean más resilientes frente a los efectos del calentamiento global. Imagen: Europa Press - Lorena Sopêna

Podemos propone una electricidad 100 % renovable y limitar los vuelos cortos

Podemos defiende avanzar hacia un sistema eléctrico completamente renovable, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares. También propone aumentar el control público sobre el sistema energético. En movilidad, plantea prohibir los vuelos cortos cuando exista una alternativa ferroviaria inferior a tres horas, restringir el uso no esencial de aviones privados y frenar la ampliación de determinados aeropuertos. Además, propone limitar el consumo de agua y energía de los grandes centros de datos, una medida que vincula la transición digital con la sostenibilidad ambiental. Imagen: Europa Press - Javier Fernández Ortega

ERC apuesta por el autoconsumo y las comunidades energéticas

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) defiende una transición energética basada en las energías renovables, el autoconsumo y las comunidades energéticas. También apuesta por una planificación climática alineada con las recomendaciones científicas. Entre sus propuestas destaca aumentar la capacidad de Cataluña para gestionar sus recursos energéticos y su red eléctrica. Para ello, reclama el traspaso de las centrales hidroeléctricas e impulsar mecanismos de financiación que permitan acompañar la transición energética en los territorios afectados por el cierre de las centrales nucleares. Imagen: Europa Press - Diego Radamés

El PNV quiere descarbonizar la industria sin perder competitividad

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) centra sus propuestas climáticas en la descarbonización de la industria y en compatibilizar la transición energética con la competitividad económica. Su objetivo es reducir las emisiones del tejido industrial sin comprometer la seguridad del suministro. Entre sus medidas figuran revisar la planificación energética nacional, impulsar el hidrógeno renovable y el biometano y modernizar las infraestructuras y redes eléctricas. La formación considera que la transformación del modelo productivo debe apoyarse en nuevas tecnologías y en unas redes capaces de responder a las necesidades energéticas de la industria. Imagen: Europa Press - Unanue

EH Bildu quiere adelantar la descarbonización a 2045

EH Bildu plantea reforzar los objetivos de reducción de emisiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y adelantar a 2045 el horizonte de descarbonización. Su propuesta busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de energías renovables. La formación también defiende una mayor participación pública y comunitaria en el sistema energético, así como mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares. Su planteamiento pone el foco en transformar el modelo energético para que dependa menos de los recursos fósiles y avance hacia fuentes de generación renovables. Imagen: EFE - Miguel Toña