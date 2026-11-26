Ecosistemas Pedro Sánchez y el compromiso del PSOE de proteger el 30 % de los ecosistemas de España: “La inacción no es una opción” Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Europa Press ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Pedro Sánchez recuperó en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre un compromiso ambiental que España asumió ante Naciones Unidas hace seis años: proteger al menos el 30 % de su superficie terrestre y marina antes de 2030. La propuesta busca frenar la pérdida de biodiversidad y conservar los espacios naturales, pero también plantea nuevos retos para la gestión del territorio y la recuperación de los ecosistemas degradados. “La inacción no es una opción”, afirmó el presidente del Gobierno en septiembre de 2020, durante la Cumbre sobre Biodiversidad de Naciones Unidas. Ahora, el programa electoral del PSOE vuelve a recoger este objetivo y añade medidas para restaurar espacios naturales, proteger especies amenazadas y mejorar la conservación de los mares.

Pedro Sánchez recupera su compromiso de proteger el 30 % de los ecosistemas

El 30 de septiembre de 2020, durante su intervención en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, Pedro Sánchez anunció que España se comprometía a proteger al menos el 30 % de su superficie terrestre y marina para 2030. También planteó restaurar como mínimo el 15 % de la superficie degradada y defender el enfoque de “Una Salud”, que relaciona la salud humana con la de los animales y los ecosistemas. En aquella intervención, el presidente advirtió de la gravedad de la pérdida de biodiversidad: “La sexta extinción masiva ya está aquí y tenemos que hacer lo posible por frenarla”. También señaló que la contaminación, la sobreexplotación de los recursos y la deforestación estaban deteriorando la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza. Seis años después, el compromiso vuelve a aparecer en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. En concreto, el compromiso 288 propone proteger y recuperar la biodiversidad terrestre y marina, avanzando hacia la conservación efectiva de las especies amenazadas y de los espacios de alto valor ecológico. El documento plantea proteger al menos el 30 % de los ecosistemas y alcanzar hasta un 10 % de las áreas marinas con protección estricta. Se trata de una propuesta electoral, por lo que su desarrollo dependerá de las decisiones políticas y administrativas posteriores. Imagen: Michael Kappeler - Europa Press

España ya protege más del 30 % de su territorio terrestre, pero el mar se queda atrás

España cuenta con una importante red de espacios naturales protegidos, aunque el grado de protección no es el mismo en tierra y en el mar. Según el Informe anual 2024 sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el 36,90 % de la superficie terrestre española estaba protegida en 2024. En el caso del medio marino, el porcentaje era del 20,92 %. Estas cifras muestran que España ya supera el umbral del 30 % en superficie terrestre, mientras que todavía necesita ampliar la protección marina para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, declarar un espacio como protegido no garantiza por sí solo que se encuentre en buen estado ecológico: también es necesario contar con medidas de gestión, seguimiento y conservación efectivas.

Doñana, el Mar Menor y la Albufera, entre los espacios naturales que el PSOE quiere recuperar

Además del objetivo del 30 %, el programa electoral socialista recoge varias actuaciones para mejorar la conservación de los ecosistemas españoles. Entre ellas destaca la restauración de algunos de los espacios naturales más importantes del país. El compromiso 290 propone culminar la restauración de cinco enclaves: Doñana : uno de los humedales más importantes de Europa, fundamental para numerosas aves migratorias y especies amenazadas.

: uno de los humedales más importantes de Europa, fundamental para numerosas aves migratorias y especies amenazadas. Mar Menor : la laguna salada de Murcia, afectada por episodios de eutrofización y problemas de calidad del agua.

: la laguna salada de Murcia, afectada por episodios de eutrofización y problemas de calidad del agua. Albufera de Valencia : un humedal de gran valor ecológico que necesita mejorar el estado de sus aguas y conservar sus hábitats.

: un humedal de gran valor ecológico que necesita mejorar el estado de sus aguas y conservar sus hábitats. Delta del Ebro : un espacio natural esencial para las aves acuáticas y especialmente vulnerable a la regresión del litoral y los cambios en el régimen de sedimentos.

: un espacio natural esencial para las aves acuáticas y especialmente vulnerable a la regresión del litoral y los cambios en el régimen de sedimentos. Tablas de Daimiel: un humedal manchego cuya conservación está estrechamente relacionada con el estado de las aguas subterráneas. El documento también contempla impulsar la recuperación de ecosistemas terrestres y marinos degradados mediante el desarrollo del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza. Imagen: J. Manuel Vidal Cordero - EFE

Bosques, especies marinas y costas: las otras medidas para proteger la biodiversidad

La propuesta ambiental de Sánchez junto al PSOE no se limita a ampliar la superficie protegida. También incluye medidas para mejorar la conservación de los hábitats y reducir las amenazas que afectan a la biodiversidad. Entre ellas figura impulsar una gestión forestal sostenible para favorecer bosques más diversos, saludables y resistentes al cambio climático. El programa plantea fomentar los paisajes en mosaico, recuperar la gestión activa de terrenos forestales infrautilizados y reducir el riesgo de grandes incendios. En el medio marino, propone reforzar la protección de cetáceos y otras especies vulnerables, así como establecer medidas obligatorias para reducir la velocidad del transporte marítimo y minimizar sus impactos. También contempla adaptar la gestión del litoral al cambio climático, con soluciones basadas en la naturaleza y una mayor coordinación entre administraciones. Estas actuaciones forman parte de los compromisos 287 a 293 del programa electoral del PSOE para noviembre de 2026. El reto, por tanto, no consiste únicamente en aumentar el número de hectáreas protegidas, sino en garantizar que esos espacios conserven sus valores naturales y puedan mantener su biodiversidad a largo plazo. Alcanzar el 30 % antes de 2030 exigirá combinar la protección de nuevos territorios con la restauración de los que ya se encuentran degradados.