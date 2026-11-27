Ecosistemas Australia introdujo esta planta de Madagascar en la década de 1860 como ornamental: ahora invade los bosques de Queensland y alcanza los 30 metros Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Una planta de flores rosadas y hojas brillantes parecía una elección perfecta para decorar los jardines de las pequeñas localidades mineras del norte de Australia. Nadie imaginaba entonces que aquella especie procedente de Madagascar acabaría trepando por árboles de hasta 30 metros, asfixiando la vegetación autóctona y extendiéndose por cientos de miles de hectáreas. La historia de la Cryptostegia grandiflora, conocida como rubber vine o enredadera del caucho, constituye uno de los ejemplos más llamativos de las consecuencias de introducir especies exóticas sin conocer su comportamiento ecológico. Más de siglo y medio después, las autoridades australianas continúan combatiendo sus efectos.

La llevaron a Australia por sus flores y después intentaron aprovecharla para producir caucho

La historia comenzó a finales de la década de 1860, cuando esta planta originaria del suroeste de Madagascar llegó a Queensland. Sus flores, con forma de trompeta, resultaban atractivas para los jardines de los asentamientos mineros. Sin embargo, la enredadera encontró condiciones favorables para reproducirse fuera de los espacios cultivados. En 1917 ya existían registros de infestaciones, según la organización Weeds Australia. La Segunda Guerra Mundial añadió un capítulo inesperado. Ante la importancia estratégica del caucho para fabricar neumáticos y otros materiales militares, Australia exploró fuentes alternativas de esta materia prima. La Cryptostegia grandiflora produce un látex lechoso y fue cultivada experimentalmente para estudiar su aprovechamiento industrial. Aquella iniciativa contribuyó a ampliar su distribución, aunque nunca llegó a consolidarse como una explotación comercial exitosa. El resultado fue paradójico: una planta introducida inicialmente por su valor ornamental y posteriormente cultivada por su posible utilidad económica terminó generando un grave problema ambiental.

Puede alcanzar los 30 metros y ya ha invadido más de 700.000 hectáreas

La expansión fue extraordinaria. Según una evaluación del programa australiano de control biológico, en 1944 había unas 1.200 hectáreas infestadas. En 1973 la superficie había aumentado hasta 120.000 hectáreas y, en 1991, superaba las 700.000. Su capacidad invasora se explica por varios factores. Puede desarrollar raíces de hasta 12 metros de profundidad y producir cientos de semillas por fruto. El viento las dispersa y las crecidas de los ríos las transportan a grandes distancias. Una vez establecida, forma espesuras que impiden el crecimiento de otras especies. También reduce el alimento y los refugios disponibles para la fauna silvestre. El Gobierno de Queensland advierte de que la planta perjudica especialmente a la vegetación de las riberas y dificulta el desplazamiento de los animales. Además, contiene sustancias tóxicas que pueden provocar intoxicaciones graves en el ganado. Su savia también irrita la piel humana.

Australia lleva décadas invirtiendo millones para frenar su expansión

El problema obligó a las autoridades australianas a invertir importantes recursos públicos. Un informe del Gobierno federal documenta que Queensland destinó más de 2,7 millones de dólares australianos entre 1995 y 1999 a un programa de control que abarcó el 40 % de la superficie infestada. La estrategia combinó eliminación mecánica, tratamientos químicos, quemas controladas y control biológico. Esta última técnica consistió en introducir organismos capaces de debilitar específicamente a la enredadera. Los investigadores recurrieron a una polilla cuyas larvas consumen sus hojas y a un hongo de Madagascar, Maravalia cryptostegiae, que provoca su caída. El proyecto implicó cooperación científica internacional. La organización CAB International recogió el hongo en Madagascar y realizó ensayos en Reino Unido antes de facilitar su utilización en Australia. Los resultados fueron importantes. Una evaluación científica registró reducciones de entre el 25 % y el 65 % en poblaciones de la planta cuatro años después de introducir el hongo, además de una disminución del 85 % en la producción de frutos. También se ensayaron quemas sucesivas: un estudio científico comprobó que dos incendios controlados separados por un año eliminaron el 99 % de los ejemplares de una zona experimental. La financiación no se limitó a los grandes programas estatales. En 2013, una iniciativa comunitaria encabezada por Fanning River Landcare recibió 15.000 dólares australianos para combatir varias especies invasoras, incluida esta enredadera, y favorecer la recuperación de vegetación autóctona.

Un hongo de Madagascar consiguió frenar su expansión, pero erradicarla sigue siendo un desafío

La preocupación de los especialistas en conservación va más allá de las pérdidas agrícolas. El informe ambiental de Queensland advierte de que algunas plantas invasoras pueden transformar ecosistemas completos y señala expresamente a la enredadera del caucho como una amenaza para determinados bosques tropicales. La experiencia recuerda a la expansión de la lantana en Australia y a la del plumero de la Pampa en España, dos especies ornamentales que acabaron colonizando espacios naturales. Los especialistas insisten en la prevención, la detección temprana y el control continuado. Aunque el hongo ha conseguido frenar considerablemente la invasión, su eficacia disminuye en regiones secas. La erradicación completa sigue siendo un desafío. La historia sirve para entender que incluso una decisión aparentemente inocente como plantar una especie exótica en un jardín puede tener consecuencias ambientales durante generaciones.