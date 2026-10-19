Animales salvajes Una garza quedó atrapada en un hilo de pesca y no podía volar: así fue su regreso a la naturaleza Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Instagram / aarkwildlife ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Una garza azulada que no podía volar ni mantenerse en pie después de quedar enredada en un hilo de pesca ha conseguido regresar a la naturaleza tras varias semanas de recuperación. El ave fue rescatada en Pensilvania, Estados Unidos, y recibió atención especializada en un centro de rehabilitación de fauna silvestre. El incidente le había provocado heridas y le impedía moverse con normalidad, pero su estado no era tan grave como podía parecer en un primer momento. Gracias a la intervención de varias personas y al trabajo de los especialistas, el animal pudo recuperarse y volver a su hábitat natural.

Un hilo de pesca le impedía volar y mantenerse en pie

La historia comenzó cuando varias personas encontraron a la garza azulada (Ardea herodias) en dificultades y avisaron a Wildlife In Need PA, una red de voluntarios que ayuda a animales heridos. El ave tenía un hilo de pesca enredado alrededor del cuerpo, que le aprisionaba un ala y una pata. La situación era delicada: la garza no podía volar ni mantenerse en pie. Ante la gravedad del enredo, una voluntaria trasladó al animal al Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center, un centro de Pensilvania dedicado a la atención de ejemplares silvestres heridos, enfermos o huérfanos. Una vez allí, tal y como se ve en su publicación, el equipo comprobó que el ave estaba exhausta y presentaba lesiones causadas por el hilo. A pesar de ello, la exploración permitió descartar daños más graves: no tenía fracturas ni lesiones de gravedad, aunque sí abrasiones y hematomas. Este diagnóstico favorable fue un primer paso importante para su recuperación. El objetivo era retirar el sedal sin agravar las heridas y conseguir que la garza recuperase la movilidad necesaria para sobrevivir de nuevo en libertad. Imagen: Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center

Varias semanas de cuidados antes de volver a volar

Los especialistas retiraron cuidadosamente el hilo de pesca y comenzaron a tratar las lesiones. La garza recibió tratamiento para controlar el dolor y cuidados especializados durante varias semanas, mientras el equipo supervisaba su evolución. La recuperación era fundamental para que el ave pudiera desenvolverse por sí misma una vez fuera del centro. Para una garza, volar y desplazarse con normalidad son capacidades esenciales para buscar alimento, escapar de posibles amenazas y desarrollar su vida en el medio natural. Tras ese periodo de atención, el animal evolucionó favorablemente y recibió el alta. El centro de rehabilitación anunció su liberación el 13 de octubre de 2026 y compartió imágenes del momento en que regresó a su hábitat. Así terminó una historia que podría haber tenido un desenlace muy distinto. El aviso de quienes encontraron al ave permitió que recibiera ayuda a tiempo y que las lesiones no le impidieran regresar a la naturaleza. Imagen: Instagram / aarkwildlife

El peligro de los hilos de pesca abandonados para la fauna

Además de comunicar la liberación, el centro aprovechó el caso para recordar el riesgo que representan los restos de los aparejos de pesca cuando quedan abandonados en el entorno. Los sedales pueden enredarse alrededor de las alas, las patas o el cuello de los animales. Cuando esto ocurre, los movimientos pueden apretar todavía más el hilo y provocar heridas, limitar la movilidad o impedir que el ejemplar se alimente con normalidad. Los anzuelos también pueden quedar clavados en distintas partes del cuerpo. El problema no afecta únicamente a las garzas. Otras aves acuáticas y animales silvestres también pueden quedar atrapados en hilos, cuerdas o anzuelos que permanecen en la orilla o entre la vegetación. Además, algunos sedales, como los fabricados con monofilamento, son resistentes y difíciles de detectar, por lo que pueden seguir representando un peligro durante mucho tiempo. Otro caso atendido en 2026 por la Clinic for the Rehabilitation of Wildlife (CROW), en Florida, mostró una situación parecida: una garza azul quedó atrapada en un sedal con un anzuelo que colgaba de un árbol junto a la orilla. El hilo le comprimía un ala y le provocó inflamación, aunque también pudo recuperarse y ser liberada.

Qué hacer para evitar que otros animales sufran lo mismo

La prevención es clave para reducir estos accidentes. Quienes practican la pesca deben recoger los hilos, anzuelos y otros materiales que utilicen y depositarlos en los puntos de recogida habilitados o en contenedores adecuados. Cortar un sedal y dejarlo en el suelo o junto al agua no elimina el riesgo: el fragmento puede seguir atrapando animales. También es importante retirar los residuos de pesca abandonados que se encuentren en el entorno, siempre que sea seguro hacerlo. Si se descubre un ave u otro animal silvestre enredado, lo más recomendable es avisar a un centro de recuperación de fauna o a los servicios especializados de la zona, en lugar de intentar liberarlo sin ayuda. La garza de Pensilvania ha tenido una segunda oportunidad gracias a la rápida intervención de quienes detectaron el problema y a los cuidados recibidos. Su regreso a la naturaleza recuerda que un residuo aparentemente pequeño puede tener consecuencias importantes para la fauna y que recogerlo puede evitar que otros animales pasen por la misma situación.