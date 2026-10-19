La frambuesa necesita una poda clave en otoño: el error que puede reducir la cosecha del año siguiente

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Cuando termina el verano y llega el otoño, la frambuesa entra en una etapa importante para preparar la siguiente temporada. Si tienes este arbusto frutal en el jardín o en el huerto, revisar sus tallos y retirar los que ya han producido frutos puede ayudar a mantener la planta ordenada y favorecer su desarrollo. Sin embargo, hay un detalle que conviene tener en cuenta antes de coger las tijeras de podar: no todos los brotes de frambuesa se deben cortar. Algunas cañas ya han completado su ciclo y otras todavía tienen que producir la próxima cosecha. Eliminarlas sin distinguirlas puede significar perder parte de los frutos del año siguiente.

Por qué es importante podar la frambuesa después de la cosecha

La frambuesa (Rubus idaeus) es un arbusto cuyos tallos tienen, por lo general, un ciclo de vida de dos años. Durante el primero crecen y desarrollan su estructura; en el segundo, determinados tallos producen flores y frutos antes de completar su ciclo. Esto significa que una planta adulta puede tener al mismo tiempo tallos jóvenes, que todavía no han fructificado, y otros más viejos que ya han dado frambuesas. Saber distinguirlos es fundamental para realizar una poda adecuada. Después de la cosecha, las cañas que ya han fructificado suelen empezar a secarse y dejan de ser productivas. Retirarlas permite eliminar material envejecido, reducir el exceso de vegetación y dejar espacio para los nuevos brotes. La poda también ayuda a mantener la plantación manejable y mejora la aireación entre los tallos. No obstante, el momento y la intensidad del corte deben adaptarse a la variedad, porque algunas frambuesas producen en verano y otras lo hacen a finales del verano o en otoño.

El error al podar las frambuesas que puede afectar a la próxima cosecha

Uno de los errores más importantes es cortar los tallos jóvenes que todavía no han producido frutos. En las variedades que fructifican en verano, estos brotes son especialmente valiosos porque crecerán, pasarán el invierno y darán la cosecha de la siguiente temporada. Por eso, no conviene podar toda la planta por igual ni eliminar las cañas únicamente porque hayan perdido las hojas o tengan un aspecto menos atractivo. Antes de cortar, hay que observar cuáles han fructificado y cuáles corresponden al crecimiento nuevo. En las frambuesas de verano, las cañas que han dado frutos suelen ser las que deben retirarse después de la cosecha, cortándolas cerca del suelo. Los tallos jóvenes y vigorosos se conservan, aunque pueden aclararse si hay demasiados o si están débiles, rotos o enfermos. La situación cambia en las variedades remontantes, capaces de producir frutos en los brotes del año. En ellas, las cañas que han fructificado en otoño pueden dar una segunda cosecha más pequeña el verano siguiente si se conservan. Si se busca únicamente una cosecha otoñal, se puede optar por cortar todas las cañas durante el periodo de reposo de la planta. Por tanto, el principal error es cortar sin saber qué tipo de frambuesa tienes y qué tallos necesitas conservar.

Cómo distinguir los brotes que debes cortar de los que hay que conservar

Antes de podar, observa la base de la planta y el aspecto de sus tallos. Aunque el color y el grosor pueden orientar, el dato más útil es saber si ese tallo ha producido frutos y a qué variedad pertenece. En las frambuesas que fructifican en verano, las cañas que ya han dado la cosecha suelen ser más leñosas y presentan restos de ramas laterales donde se desarrollaron los frutos. Una vez terminada la recolección, se eliminan desde la base. En cambio, los brotes nuevos suelen tener un aspecto más fresco y todavía no han producido frambuesas. Es importante conservar los más vigorosos, ya que serán los que sostengan la cosecha del año siguiente. Si la planta está demasiado densa, se pueden retirar algunos tallos débiles para dejar espacio entre las cañas. En las variedades remontantes, la identificación requiere algo más de atención. Si se quiere obtener una cosecha tanto en otoño como en verano, hay que conservar las cañas que ya han fructificado en su extremo y retirar únicamente las partes que corresponda según el sistema de poda elegido. Si no sabes qué variedad tienes, evita cortar todos los tallos a ras de suelo en otoño. Es preferible identificar primero el tipo de frambuesa o consultar la etiqueta de la planta antes de realizar una poda drástica.

Cuándo podar la frambuesa en otoño y qué cuidados necesita después

No existe una semana de octubre válida para todas las variedades de frambuesas. La fecha adecuada depende del tipo de variedad, de cuándo ha terminado de fructificar y de las condiciones climáticas. En las variedades de verano, las cañas viejas pueden retirarse después de la cosecha, mientras que el aclareo de los brotes jóvenes puede dejarse para finales del invierno o principios de la primavera en zonas donde las heladas puedan dañarlos. En las variedades remontantes que se cultivan para obtener una única cosecha otoñal, suele ser más sencillo cortar todas las cañas durante el reposo vegetativo, a finales del otoño o a finales del invierno, antes de que comience el nuevo crecimiento. Si se quieren aprovechar dos cosechas, hay que conservar las cañas adecuadas y adaptar los cortes. Para hacer el trabajo, utiliza unas tijeras de poda limpias y bien afiladas. Realiza los cortes cerca de la base de los tallos que deban eliminarse, sin dañar la corona de la planta ni los brotes que se mantienen. Retira también las cañas enfermas o rotas y evita dejar una maraña de restos vegetales alrededor del arbusto. Después, comprueba que la frambuesa tenga suficiente espacio para crecer y que el suelo mantenga una humedad adecuada, sin encharcamientos. Si los tallos necesitan soporte, puedes sujetarlos a una espaldera o un tutor para facilitar la circulación del aire y la futura recolección. Una poda bien planteada ayuda a mantener la frambuesa productiva, pero no consiste en cortar cuanto más mejor. Conservar los tallos que todavía pueden fructificar y retirar los que ya han completado su ciclo es la clave para preparar la siguiente temporada sin sacrificar parte de la cosecha.