Ecosistemas Una pareja de Mississippi pasó 20 años reconstruyendo un bosque en su propiedad y este verano llegaron agentes de conservación con 500 ranas raras de Estados Unidos para liberarlas Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: U.S. Fish & Wildlife Service ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Hace más de 20 años, Jim y Laura Currie comenzaron a recuperar un terreno degradado de su propiedad en Mississippi, Estados Unidos. Su objetivo era ayudar a una especie protegida que ya habitaba en la zona: la tortuga gopher. Lo que no podían imaginar entonces es que aquel trabajo acabaría convirtiendo su propiedad en un nuevo hogar para una de las ranas más amenazadas del país. En junio de 2026, los equipos de conservación llegaron hasta Woodland Cottage, en el condado de Hancock, con una misión muy especial: liberar casi 500 ranas gopher oscuras (Rana sevosa) criadas en cautividad. El acontecimiento, documentado por el U.S. Fish and Wildlife Service (FWS), supone un nuevo paso en la recuperación de una especie que llegó a estar reducida a una única población conocida.

Durante 20 años recuperaron un bosque que estaba muy degradado

La historia de estas ranas empezó mucho antes de que los primeros ejemplares llegaran a la propiedad. Jim y Laura Currie llevaban más de dos décadas trabajando junto al programa Partners for Fish and Wildlife del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, Wildlife Mississippi y el Departamento de Agricultura estadounidense para recuperar el ecosistema de su terreno. Parte de la superficie había sido utilizada anteriormente para el pastoreo y también había sufrido la tala. Los propietarios comenzaron a replantar pinos de hoja larga, una especie característica de estos bosques del sureste de Estados Unidos, además de recuperar las comunidades de hierbas y plantas nativas que crecen bajo ellos. También empezaron a utilizar quemas prescritas, una herramienta fundamental para mantener las características naturales de este tipo de ecosistema. El objetivo inicial era favorecer a la tortuga gopher, pero la restauración terminó teniendo un alcance mucho mayor. El bosque recuperado comenzó a proporcionar las condiciones necesarias para numerosas especies, entre ellas aves migratorias, polinizadores y otros animales. Y entre ellos había una rana especialmente rara. Imagen: SunHerald

La rana que llegó a tener una única población conocida en todo el mundo

La rana gopher oscura es un pequeño anfibio asociado a los bosques de pino de hoja larga y a determinados estanques temporales. Su situación es especialmente delicada porque necesita un conjunto muy concreto de condiciones para sobrevivir y reproducirse. Durante décadas, la pérdida y fragmentación de su hábitat, los cambios en el uso del suelo y la supresión del fuego natural deterioraron los ecosistemas de los que dependía. El declive llegó a ser tan acusado que entre 1988 y 2004 solo se conocía una población superviviente, localizada en un único estanque del Bosque Nacional De Soto, en el sur de Mississippi. La especie está catalogada como en peligro de extinción a nivel federal en Estados Unidos. Una de las claves de su supervivencia está precisamente en la relación entre el bosque y los humedales. La rana utiliza los estanques temporales para reproducirse, mientras que el ecosistema terrestre que los rodea debe conservar unas condiciones adecuadas para que los ejemplares puedan sobrevivir. Además, existe otra conexión sorprendente: las madrigueras excavadas por las tortugas gopher pueden ser utilizadas por más de 300 especies diferentes, incluida la propia rana gopher oscura. Por eso, el trabajo que los Currie comenzaron pensando principalmente en las tortugas terminó creando también un hábitat adecuado para las ranas y más especies. Imagen: WLOX News

Entonces llegaron casi 500 ranas criadas en cautividad

El momento decisivo llegó en junio de 2026. Los equipos de conservación trasladaron hasta Woodland Cottage casi 500 ranas gopher oscuras criadas en cautividad por el Memphis Zoo. Los ejemplares fueron liberados en varios estanques de la propiedad, ya restaurados y preparados para acoger una nueva población. No se trataba de una liberación cualquiera. Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, este acontecimiento creó la única población conocida de esta especie en el condado de Hancock y supuso además la primera liberación de ranas gopher oscuras en terrenos privados de trabajo dentro de este programa de recuperación. El proyecto reúne a varias organizaciones, entre ellas el propio FWS, el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi, el Memphis Zoo y Wildlife Mississippi, además de los propietarios del terreno. La liberación representa así mucho más que la llegada de cientos de anfibios a unos estanques: es un intento de conseguir que una especie que estuvo al borde de desaparecer pueda volver a ocupar parte de su territorio histórico. Imagen: John Tupy/USFWS

El objetivo ahora es conseguir que las ranas formen una población estable

Liberar los animales es solo el principio. La conservación de la rana gopher oscura necesita crear nuevas poblaciones y mantener diferentes núcleos reproductores para reducir el riesgo de que un único problema pueda afectar a toda la especie. Los esfuerzos realizados durante los últimos años ya han permitido establecer nuevos lugares de reintroducción en Mississippi. El caso de Woodland Cottage tiene además un significado especial porque demuestra el papel que pueden desempeñar los terrenos privados en la recuperación de especies amenazadas. Durante más de dos décadas, los Currie fueron restaurando poco a poco un paisaje que había perdido buena parte de sus características originales. Cuando comenzaron, su objetivo era ayudar a una tortuga. Ahora, ese mismo trabajo ha permitido abrir las puertas de su propiedad a cientos de ranas que necesitan desesperadamente nuevos lugares donde vivir. El resultado muestra hasta qué punto recuperar un ecosistema puede tener efectos que van mucho más allá de una sola especie. Un bosque vuelve a crecer, los estanques recuperan su función y, dos décadas después, casi 500 pequeños anfibios tienen una nueva oportunidad para regresar a la naturaleza. Y esta vez, el futuro de una de las ranas más raras de Estados Unidos depende también de que aquel bosque restaurado vuelva a funcionar como un ecosistema completo. Imagen: SunHerald