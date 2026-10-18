Animales salvajes Sha Lu, fotógrafo especializado en aves, capturó un instante insólito: un pequeño roedor mirando a cámara mientras un ave rapaz lo transportaba entre sus garras Por Alejandro Lingenti

Imagen: Imagen: La fotografía viral del pequeño roedor / Instagram (@shaluwtk) ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Una fotografía tomada en California consiguió transformar una escena habitual de la naturaleza en una historia que conmovió a miles de personas. Su protagonista es un pequeño roedor que parece mirar directamente a la cámara mientras un ave rapaz lo transporta por el aire, sujeto firmemente entre sus garras. El autor de la imagen es Sha Lu, fotógrafo especializado en vida silvestre y especialmente interesado en las aves, que consiguió registrar el encuentro entre un elanio de cola blanca y su presa en Mountain View, California, en junio de 2025. La fotografía comenzó a circular masivamente en julio de aquel año y ha vuelto a cobrar popularidad ahora. Lo que para el depredador representa una actividad indispensable para sobrevivir, para el pequeño mamífero constituye una situación extrema. Esa contradicción explica buena parte del impacto de la imagen.

Sha Lu fotografiaba el comportamiento de los elanios cuando descubrió un detalle inesperado

Sha Lu, ingeniero de software y fotógrafo de naturaleza afincado en California, se ha especializado en documentar el comportamiento de las aves rapaces. Su trabajo recibió distintos reconocimientos, entre ellos un premio de fotografía de la revista BirdWatching en 2020. El fotógrafo no estaba buscando exactamente esa imagen. Su intención era documentar uno de los comportamientos más interesantes de estas rapaces: la transferencia de alimento entre un adulto y sus descendientes mientras vuelan. Según explicó al medio especializado PetaPixel, el protagonista era un macho adulto de elanio de cola blanca que transportaba un topillo para entregárselo a una de sus crías. La mañana de la captura, alrededor de las ocho, el ave regresó con su presa y realizó una transferencia de alimento muy cerca del fotógrafo. Inicialmente, Lu se sintió decepcionado porque el ejemplar joven había quedado de espaldas a la cámara y ocultaba buena parte de la escena. Sin embargo, al revisar las fotografías descubrió un detalle inesperado. El pequeño roedor aparecía con la cabeza visible y los ojos orientados hacia el objetivo. La posición del animal producía una expresión que muchos interpretaron como una mezcla de miedo, sorpresa e indefensión. La imagen, que puede verse en la publicación de Instagram del fotógrafo, llamó la atención por su composición y por la intensidad emocional que parece transmitir. Conviene introducir una precisión: no es posible determinar exactamente qué experimentaba el roedor a partir de su expresión facial. Aunque una captura supone una situación potencialmente estresante, atribuirle emociones humanas específicas sería una interpretación subjetiva. La trayectoria de Sha Lu incluye un reconocimiento de la North American Nature Photography Association (NANPA) en 2020 por otra fotografía de un elanio de cola blanca. Su trabajo demuestra la importancia de conocer el comportamiento animal para anticipar movimientos que apenas duran unos segundos. Imagen: La fotografía viral del pequeño roedor / PetaPixel / Sha Lu

El elanio de cola blanca, un ave rapaz experta en cazar ratones y topillos

El ave fotografiada pertenece a la especie Elanus leucurus, conocida como elanio de cola blanca. Se distribuye por distintas regiones del continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile, y frecuenta praderas, sabanas, humedales y terrenos agrícolas. Su alimentación se basa principalmente en pequeños mamíferos, especialmente ratones y topillos. Según el Laboratorio de Ornitología de Cornell, también puede consumir ocasionalmente aves pequeñas, lagartos e insectos. Su técnica de caza resulta especialmente llamativa. El elanio puede permanecer prácticamente inmóvil en el aire, batiendo las alas frente al viento mientras examina el terreno. Desde una altura que puede alcanzar aproximadamente 24 metros, identifica los movimientos de sus presas y se precipita sobre ellas con las garras extendidas. Su cuerpo está adaptado a esta estrategia. Mide entre 32 y 38 centímetros de longitud, tiene una envergadura cercana al metro y presenta un plumaje predominantemente blanco, con manchas negras en los hombros y ojos rojizos. Los topillos constituyen una fuente importante de energía para estas aves. Su abundancia en determinados pastizales permite que los elanios encuentren alimento sin recorrer grandes distancias. Al capturarlos, contribuyen también a regular las poblaciones de pequeños roedores. Estos mamíferos, que se alimentan principalmente de hierbas, raíces, semillas y otras partes vegetales, desempeñan a su vez una función ecológica relevante. Constituyen una fuente de alimento para numerosas rapaces, serpientes y mamíferos carnívoros.

La fotografía también revela cómo los elanios alimentan a sus crías en pleno vuelo

La fotografía de Sha Lu tiene otro interés biológico: documenta un comportamiento relacionado con la alimentación de las nuevas generaciones. Durante la reproducción, los adultos necesitan conseguir suficientes presas para alimentar a sus descendientes. Cuando los juveniles comienzan a volar, pueden recibir alimento de sus progenitores mediante intercambios aéreos. En estas maniobras, un ave transporta un roedor entre sus garras y otra se aproxima para recogerlo. La coordinación exige precisión y permite que los ejemplares jóvenes desarrollen habilidades fundamentales para su supervivencia. El topillo fotografiado formaba parte de uno de estos episodios. Aunque la imagen parece contar exclusivamente la historia de una presa indefensa, también revela el esfuerzo de un progenitor por alimentar a su descendencia. La escena recuerda que la depredación constituye un proceso natural indispensable para el funcionamiento de los ecosistemas, incluso cuando las imágenes resultan difíciles de contemplar. La popularidad de la fotografía demuestra, además, cómo un instante de la vida silvestre puede despertar curiosidad por comportamientos animales que habitualmente pasan inadvertidos.