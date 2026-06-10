Animales salvajes Más de 11.000 ciudadanos eligen al jilguero europeo como Ave del Año 2026 y alertan sobre las amenazas que preocupan a los expertos Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El jilguero europeo ha sido elegido Ave del Año 2026 tras una votación en la que han participado más de 11.000 ciudadanos, consolidándose como una de las especies más queridas y reconocibles de la fauna española. Su elección no solo destaca su valor estético y su popularidad, sino también la creciente preocupación por el estado de las aves comunes en entornos rurales y urbanos. Este pequeño pájaro, famoso por su canto y sus vivos colores, se convierte así en símbolo de la biodiversidad y de la necesidad de proteger los ecosistemas que lo sostienen. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa el papel de la sociedad en la conservación de la naturaleza y la importancia de prestar atención a especies que, aunque abundantes, no están libres de amenazas. Detrás de este reconocimiento se esconde un mensaje claro: la biodiversidad necesita vigilancia incluso cuando parece estable.

Una votación ciudadana que ha coronado al jilguero europeo

La elección del jilguero europeo como Ave del Año 2026 ha sido el resultado de un proceso participativo impulsado por SEO/BirdLife en el que han votado más de 11.000 personas. La especie ha obtenido un apoyo mayoritario del 56,61 %, lo que se traduce en 6.519 votos, superando a otras candidatas como la alondra común o el cormorán moñudo. Este tipo de iniciativas no solo buscan destacar a una especie concreta, sino también fomentar la implicación ciudadana en la conservación de la naturaleza. La figura del Ave del Año sirve como herramienta de sensibilización, recordando que muchas especies dependen de la salud de los ecosistemas para sobrevivir. En este caso, el resultado refleja además el interés creciente de la población por la biodiversidad y la necesidad de protegerla frente a múltiples presiones ambientales.

Así es el jilguero europeo, uno de los pájaros más reconocibles de España

El jilguero europeo es una de las aves más fáciles de identificar en el entorno natural gracias a su llamativo plumaje. Presenta una máscara roja en la cara, cabeza negra, y alas con franjas amarillas intensas que lo convierten en un ave inconfundible. Su canto, alegre y variado, es otro de sus grandes rasgos distintivos, lo que ha contribuido a su popularidad durante generaciones. Se trata de una especie ampliamente distribuida por la península ibérica, así como por Baleares y Canarias. Habita en zonas abiertas, campos agrícolas, parques y áreas con vegetación dispersa. En España se estima que existen entre 14 y 15 millones de ejemplares, lo que lo convierte en una especie común, aunque no exenta de riesgos. Además de su aspecto, el jilguero destaca por su comportamiento ágil, capaz de alimentarse de semillas incluso en plantas espinosas como los cardos. Esta adaptación lo ha convertido en un símbolo de resistencia en entornos cambiantes, aunque su presencia constante puede llevar a subestimar la presión que sufre.

Las amenazas que preocupan a los expertos pese a su amplia presencia

Aunque el jilguero europeo no está catalogado como especie en peligro, sí enfrenta diversas amenazas que preocupan a los expertos en conservación. Una de las más relevantes es el silvestrismo en España, es decir, la captura de aves silvestres, una práctica que todavía persiste en algunos lugares y que afecta directamente a sus poblaciones locales. A esto se suma el uso intensivo de pesticidas y herbicidas en la agricultura moderna, que reduce la disponibilidad de alimento y afecta a la calidad de los hábitats. La transformación del paisaje agrario hacia modelos más intensivos y homogéneos también ha contribuido a la pérdida de biodiversidad en muchas zonas. Los expertos advierten además de la desaparición progresiva de elementos naturales del paisaje como setos, lindes o áreas de vegetación diversa, fundamentales para la nidificación y refugio de muchas especies. Aunque estos cambios no siempre son evidentes de forma inmediata, sus efectos acumulativos pueden ser significativos. El cambio climático añade una presión adicional, alterando los ciclos de reproducción y la disponibilidad de recursos en determinadas épocas del año, lo que puede afectar indirectamente a la supervivencia del jilguero y otras aves comunes, así como a otros animales. Imagen: 400 jilgueros hacinados en 12 jaulas fueron rescatados / Policía Nacional

Curiosidades del jilguero europeo: un canto con historia y simbolismo

Más allá de su biología, el jilguero europeo ha tenido una fuerte presencia cultural a lo largo de la historia. Su canto melodioso ha sido admirado desde hace siglos y su imagen ha aparecido en representaciones artísticas como símbolo de alegría y naturaleza. En el pasado, fue también una de las aves más capturadas para su tenencia en cautividad, una práctica hoy desaconsejada e ilegal en muchos casos, pero que sigue sucediendo. Su canto no solo es atractivo, sino también complejo, ya que puede incluir imitaciones de otros sonidos del entorno. Este comportamiento lo convierte en una de las especies más interesantes desde el punto de vista etológico, especialmente para la observación de aves.

Qué puedes hacer para ayudar al jilguero europeo

La conservación del jilguero europeo no depende únicamente de organizaciones o expertos, sino también de pequeñas acciones cotidianas. Una de las más importantes es reducir el uso de pesticidas en jardines y espacios privados, favoreciendo métodos más naturales de control de plagas. También es recomendable plantar especies vegetales autóctonas que proporcionen alimento y refugio a las aves, así como mantener zonas verdes diversas en entornos urbanos. La instalación de puntos de agua durante los meses más cálidos puede ayudar a muchas especies, especialmente en periodos de sequía. Por último, apoyar iniciativas de conservación y denunciar prácticas ilegales, como la captura de aves silvestres, contribuye directamente a la protección de la biodiversidad. Cada pequeño gesto suma en la preservación de especies como el jilguero europeo, que, pese a su abundancia, depende de un equilibrio ecológico cada vez más frágil.