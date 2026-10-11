Ecosistemas En 1910, Oregón plantó una hierba europea para estabilizar sus dunas y terminó transformando toda su costa Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente En 1910, Oregón introdujo una planta europea con un objetivo aparentemente beneficioso: estabilizar sus dunas costeras y evitar que la arena se desplazara. Lo que nadie esperaba era que aquella decisión transformara el paisaje durante las décadas siguientes. La hierba de las dunas europea se extendió por la costa, alteró la dinámica natural de las dunas y redujo el hábitat de especies nativas que dependían de la arena abierta. Lo que comenzó como una solución terminó convirtiéndose en un problema ecológico de gran escala.

La introducción de la hierba europea que cambió las dunas de Oregón

En 1910, cerca de Coos Bay, se introdujo desde Europa la Ammophila arenaria, conocida como hierba de las dunas europea, con el objetivo de estabilizar la arena y evitar que las dunas se desplazaran. La planta cumplió eficazmente su función. Sus tallos y raíces atrapaban la arena transportada por el viento y contribuían a fijarla en el lugar. El problema fue que la especie no permaneció limitada a las zonas donde había sido plantada. La hierba europea comenzó a extenderse por la costa y terminó dominando amplias superficies del sistema dunar. Sus rizomas subterráneos le permiten reproducirse y, además, fragmentos de estas estructuras pueden ser transportados por las tormentas invernales, facilitando su expansión. Con el paso de las décadas, aquella intervención destinada a controlar el movimiento de la arena acabó transformando el propio paisaje que pretendía proteger. Las zonas de arena abierta fueron reduciéndose y las dunas comenzaron a adquirir una estructura más estable y cubierta de vegetación. Fotografías aéreas muestran cómo 1939 la vegetación cubría aproximadamente el 20 % de las dunas de una zona estudiada, mientras que unas cinco décadas después superaba el 80 %.

Las especies nativas perdieron su hábitat de arena abierta

La transformación de las dunas no solo alteró el aspecto de la costa de Oregón. También redujo el espacio disponible para varias especies que habían evolucionado para vivir en zonas de arena abierta y en constante movimiento. Plantas como la verbena rosada de la arena, la onagra de Wolf y la facelia plateada dependían de estas condiciones dinámicas, al igual que el chorlito nevado occidental, una especie amenazada que utiliza las dunas abiertas como hábitat. La expansión de la hierba de las dunas europea modificó precisamente las condiciones de las que dependían estas especies. Al atrapar la arena y estabilizarla mediante sus raíces y rizomas, la planta redujo el movimiento natural de los sedimentos y dificultó que la arena alcanzara las zonas interiores del sistema dunar. De esta forma, los espacios abiertos fueron sustituidos progresivamente por superficies cubiertas de vegetación.

Un proceso natural que las especies invasoras aceleraron

La estabilización de las dunas no es, en realidad, un fenómeno completamente ajeno a la dinámica natural de la costa de Oregón. Durante miles de años, estos ecosistemas han experimentado ciclos en los que la vegetación coloniza las dunas y contribuye a fijarlas, hasta que grandes perturbaciones vuelven a poner la arena en movimiento. Terremotos asociados a la zona de subducción, tsunamis o cambios en el nivel del mar pueden destruir las dunas frontales y permitir que el viento vuelva a transportar arena hacia las zonas interiores. Lo que cambió con la introducción de las gramíneas europeas fue la velocidad a la que se produjo este proceso. Su capacidad para crecer en condiciones de enterramiento por arena y extenderse mediante rizomas permitió que la vegetación se estableciera con rapidez y que la estabilización avanzara por amplias zonas del sistema dunar. De este modo, la especie invasora no creó un fenómeno completamente nuevo, sino que aceleró un proceso que ya formaba parte de la evolución natural de las dunas. El resultado, sin embargo, tuvo consecuencias importantes. Al reducirse el movimiento de la arena, las dunas interiores recibieron cada vez menos sedimentos y sus valles comenzaron a cambiar de orientación y estructura. El paisaje que se había mantenido durante siglos como un mosaico de crestas, depresiones y superficies de arena abierta fue dando paso a un sistema mucho más estable y cubierto de vegetación. La diferencia entre la evolución natural y la situación actual está precisamente en la escala y la rapidez del cambio. La expansión de las gramíneas hizo que un proceso que normalmente habría estado condicionado por grandes perturbaciones naturales avanzara de forma mucho más continua, reduciendo el tiempo disponible para que las especies adaptadas a las dunas abiertas pudieran mantener sus hábitats.

Los esfuerzos para controlar la expansión de la hierba invasora

Controlar la expansión de la hierba de las dunas europea se ha convertido en una tarea compleja debido a la capacidad de esta planta para sobrevivir y reproducirse en un entorno tan dinámico. Una vez establecida, resulta difícil de eliminar, ya que puede soportar quedar enterrada bajo hasta un metro de arena al año y extenderse mediante rizomas subterráneos. Además, los fragmentos de estos rizomas pueden ser transportados por las tormentas invernales y colonizar nuevas zonas de la costa. Por este motivo, las autoridades de Oregón han planteado medidas de control activo en las zonas consideradas prioritarias. El State Wildlife Action Plan recomienda combinar métodos mecánicos y tratamientos químicos para reducir la presencia de la especie, especialmente en áreas importantes para el chorlito nevado occidental y en lugares donde todavía sobreviven poblaciones de verbena rosada de la arena. El objetivo no es únicamente retirar la hierba europea. La gestión también contempla controlar otras especies invasoras que pueden aprovechar las condiciones creadas por la estabilización de las dunas, entre ellas los híbridos de gramíneas de playa, la retama escocesa y el tojo. Los pinos costeros y otras plantas leñosas también pueden avanzar cuando la arena deja de desplazarse con normalidad.