Plantas de interior Sus hojas parecen pintadas a mano y aportan elegancia a cualquier rincón: la planta que destrona a la lengua de suegra Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares gracias a su atractivo estético, a que ocupa poco espacio y a sus escasos cuidados. Sin embargo, en jardinería de interiores no todo gira en torno a ella: existe otra planta que podría competir con su popularidad y aportar más color y variedad a tus espacios. Se trata de la calathea, una planta tropical que cuenta con numerosas variedades, cada una con patrones y tonalidades diferentes, capaces de adaptarse a distintos estilos decorativos. A continuación, repasamos sus variedades, usos y cuidados para que puedas descubrir todo lo que ofrece.

La calathea, la planta de interior que destrona a la lengua de suegra por su belleza

Entre las plantas de interior que marcan tendencia se encuentra la calathea o calatea, gracias a su espectacular apariencia. Sus hojas presentan colores y patrones muy variados que las hacen parecer auténticas obras de arte o piezas de decoración viva. Cuando se cultiva en interiores, la calathea suele alcanzar entre 30 y 60 centímetros de altura, aunque algunas variedades pueden crecer más con el paso de los años. En su hábitat natural, determinadas especies pueden llegar a medir hasta un metro. Precisamente, es una planta muy apreciada por su capacidad para adaptarse a los espacios interiores, ya que no ocupa demasiado sitio y ofrece una gran diversidad de tonalidades y diseños en sus hojas. Esta variedad hace que muchos aficionados y coleccionistas busquen nuevas calatheas con colores y matices diferentes para ampliar sus colecciones. Lo más llamativo de estas plantas son, sin duda, sus hojas, que crecen en abundancia y presentan una enorme variedad de formas y tonalidades. Algunas tienen franjas rosas o blancas, otras muestran manchas a ambos lados del nervio central y también las hay de color verde oscuro, verde claro e incluso con tonos rosados o morados.

Las variedades de calathea más bonitas para decorar tu casa

No existe un único tipo de calathea. Calathea es un género de plantas herbáceas perteneciente a la familia Marantaceae y originario de América Central y del Sur. Popularmente, utilizamos el nombre de calateas para referirnos a un grupo de plantas con características similares y procedentes de estas regiones. Existen numerosas especies y variedades, con formas, colores y patrones diferentes que se adaptan a distintos gustos. Entre las más comunes, populares y buscadas podemos encontrar: Calathea lancifolia : se caracteriza por el reverso púrpura de sus hojas, que presentan manchas de color verde oscuro sobre un fondo más claro. Además, sus hojas son largas y onduladas.

: se caracteriza por el reverso púrpura de sus hojas, que presentan manchas de color verde oscuro sobre un fondo más claro. Además, sus hojas son largas y onduladas. Calathea ornata : es muy apreciada por las finas líneas rosas que recorren sus hojas verdes.

: es muy apreciada por las finas líneas rosas que recorren sus hojas verdes. Calathea makoyana : tiene el reverso de las hojas de tono violáceo y unos diseños en la superficie que recuerdan a las plumas de un pavo real.

: tiene el reverso de las hojas de tono violáceo y unos diseños en la superficie que recuerdan a las plumas de un pavo real. Calathea orbifolia : destaca por sus hojas grandes y redondeadas, de color verde, decoradas con líneas plateadas.

: destaca por sus hojas grandes y redondeadas, de color verde, decoradas con líneas plateadas. Calathea roseopicta o ‘Dottie’: presenta hojas redondeadas de color verde muy oscuro, con tonalidades moradas y bordes o líneas de color rosa.

Riego, luz y humedad: los cuidados que necesita la calathea para crecer sana en interiores

Las calatheas requieren cuidados relativamente sencillos y no necesitan una atención constante, aunque puede llevar algo de tiempo encontrar las condiciones ideales para que crezcan sanas. Son plantas tropicales que se adaptan bien a los espacios interiores, por lo que no es recomendable cultivarlas directamente en el jardín, especialmente en climas con temperaturas bajas. A continuación, repasamos los cuidados que necesitan. Riego Antes de regar una calathea, debemos comprobar la humedad del sustrato para evitar hacerlo en exceso. Estas plantas necesitan cierta humedad constante, pero no toleran el encharcamiento ni que sus raíces permanezcan demasiado tiempo empapadas. También agradecen los ambientes húmedos, por lo que, si vivimos en una zona muy seca, podemos utilizar un humidificador o agrupar varias plantas para aumentar la humedad ambiental. Además, conviene mantenerlas en un lugar estable, sin corrientes de aire ni cambios bruscos de temperatura. Es importante evitar la proximidad de fuentes de calor, como los calentadores, y de aparatos de aire acondicionado. Sustrato El sustrato debe tener una composición adecuada para plantas tropicales y ofrecer un buen drenaje. Las calatheas necesitan que la tierra conserve cierta humedad, pero sin que el agua se acumule alrededor de las raíces. Por eso, es fundamental utilizar una maceta con agujeros de drenaje. Podemos preparar una mezcla casera con dos partes de humus de lombriz, una parte de turba o tierra negra y otra de perlita. También podemos añadir un puñado de fibra de coco para mejorar la retención de humedad. Luz Las calatheas necesitan mucha luz, pero siempre indirecta. Aunque son plantas de interior que requieren espacios luminosos, debemos evitar colocarlas junto a ventanas donde reciban los rayos directos del sol, ya que pueden quemar o resecar sus hojas. Lo ideal es situarlas cerca de una ventana con cortina, de manera que la luz llegue filtrada. Tampoco conviene mantenerlas en lugares demasiado oscuros, pues la falta de luminosidad puede debilitar sus hojas y hacer que pierdan parte de sus característicos dibujos y tonalidades. Ubicación Para que las calatheas conserven los colores y patrones de sus hojas, es importante encontrarles una ubicación adecuada. Lo ideal es elegir un espacio con buena iluminación indirecta y cierta humedad ambiental. Podemos colocarlas sobre estanterías o escritorios, siempre que reciban suficiente luz. El baño suele ser una buena opción por la humedad que se acumula en esta estancia, siempre que tenga una ventana o una fuente de luz natural suficiente. En cambio, es preferible evitar la cocina si están cerca de los fogones, ya que el calor puede resecar y marchitar sus hojas. Por último, conviene girar ligeramente la maceta cada semana para que todas las hojas reciban una cantidad de luz similar y la planta crezca de manera equilibrada.

Los trucos para mantener las hojas de tu calathea bonitas y saludables

El agua del grifo puede sentarles mal a las calatheas por el cloro y la cal que contiene. Por eso, es mejor utilizar agua filtrada o dejar reposar el agua del grifo durante un día completo antes de regarlas. También podemos colocar un platito con agua debajo de la maceta para aportar humedad al ambiente cercano, siempre que el agua no llegue a entrar en contacto con la tierra. Por último, durante la primavera y el verano podemos aplicar un fertilizante para plantas verdes cada quince días. En otoño e invierno, en cambio, conviene suspender el abonado.

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Bibliografía