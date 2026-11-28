Ecosistemas En 1877 lo plantaron en India para frenar la desertificación: casi 150 años después ordenan arrancar este árbol invasor Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La plantación de árboles suele considerarse una de las herramientas más eficaces para combatir la degradación ambiental. Sin embargo, elegir una especie inadecuada puede provocar consecuencias contrarias a las deseadas. India acaba de ofrecer un ejemplo especialmente revelador: un árbol introducido en el siglo XIX para frenar el avance del desierto se ha convertido en una especie invasora que desplaza la vegetación autóctona y amenaza los recursos hídricos. El protagonista es el mezquite (Prosopis juliflora), cuya expansión ha llevado a la Justicia india a ordenar su eliminación en el estado de Tamil Nadu. La decisión plantea una cuestión que trasciende las fronteras del país: ¿puede una campaña de reforestación terminar perjudicando al medio ambiente?

El árbol que India introdujo en 1877 para frenar el avance del desierto

La historia comenzó en el siglo XIX, cuando las autoridades coloniales británicas promovieron la introducción de especies resistentes a la sequía para recuperar terrenos degradados. Originario de América, el mezquite parecía reunir condiciones ideales: crecía rápidamente, soportaba temperaturas elevadas, sobrevivía con pocas precipitaciones y proporcionaba madera para combustible. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), existen registros de su plantación en el sur de India en 1877, aunque distintas investigaciones sitúan las primeras introducciones durante la década de 1870. Su utilización se extendió por regiones áridas como Rajastán y Gujarat. Incluso llegó a ser objeto de campañas de dispersión aérea de semillas para acelerar la reforestación. El problema apareció cuando comenzó a propagarse sin control. Su capacidad para colonizar terrenos secos, inicialmente considerada una ventaja, facilitó la formación de extensas masas vegetales que desplazaron a otras especies. Imagen: Dick Culbert from Gibsons, B.C., Canada / Wikipedia

El mezquite se ha extendido por miles de kilómetros y amenaza la biodiversidad

El mezquite posee un sistema radicular muy desarrollado que le permite acceder al agua en condiciones de sequía. En determinados ecosistemas, esta característica favorece su competencia con la vegetación local. También produce numerosas semillas que pueden dispersarse mediante los animales que consumen sus vainas. Su resistencia y capacidad de regeneración complican las tareas de eliminación. El alcance del problema queda reflejado en un informe del Instituto de Vida Silvestre de India, que documentó la presencia de la especie en aproximadamente 97.000 kilómetros cuadrados de áreas naturales del país. La investigación estimó, además, una expansión media cercana a los 920 kilómetros cuadrados anuales. Su avance afecta especialmente a sabanas, pastizales y bosques secos, donde puede formar matorrales densos que modifican la estructura original del paisaje. Esto introduce un matiz importante: un territorio cubierto de árboles no necesariamente presenta una mayor biodiversidad. Los pastizales naturales, por ejemplo, albergan comunidades de plantas y animales adaptadas a espacios abiertos que pueden desaparecer cuando estos se transforman en masas forestales.

Un tribunal ordena arrancar el árbol invasor y recuperar la vegetación autóctona

En marzo de 2026, el Tribunal Superior de Madrás ordenó retirar el mezquite del estado de Tamil Nadu y sustituirlo por vegetación nativa. La resolución judicial responde a años de preocupación por la expansión de esta especie y sus consecuencias sobre los ecosistemas. Según los datos examinados por el tribunal, en 2022 se habían identificado unas 193.000 hectáreas afectadas en zonas vinculadas a ríos, lagos y embalses. La sentencia establece un programa de eliminación que incluye la extracción de las raíces para evitar nuevos brotes y la posterior plantación de especies autóctonas. La recuperación también deberá considerar las necesidades de aves, insectos y otros animales. En espacios protegidos donde el mezquite ya sirve de refugio o lugar de nidificación, su retirada requiere especial precaución. El objetivo es evitar que la eliminación de una especie invasora provoque nuevos desequilibrios ecológicos.

La paradoja ambiental: plantar árboles no siempre ayuda a recuperar un ecosistema

El caso de India se pone de manifiesto uno de los grandes desafíos de la restauración ecológica: recuperar un ecosistema exige conocer su funcionamiento original. Un estudio del Instituto Central de Investigación de Zonas Áridas de India recoge tanto los beneficios históricos del mezquite como los problemas derivados de su expansión. La especie proporcionó combustible y otros recursos a comunidades rurales, pero su proliferación también transformó paisajes y dificultó la supervivencia de plantas autóctonas. Por eso, su eliminación plantea desafíos ambientales, económicos y sociales. Arrancar ejemplares resulta insuficiente si las semillas permanecen en el terreno o si después no se recupera una comunidad vegetal adecuada. La experiencia india recuerda que la restauración ecológica debe priorizar la biodiversidad, el equilibrio hídrico y las características de cada territorio, en lugar de limitarse a aumentar la superficie arbolada. Casi 150 años después de su introducción, el mezquite se ha convertido en una advertencia sobre las consecuencias imprevistas de intervenir en la naturaleza sin considerar sus efectos a largo plazo.