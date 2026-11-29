Biodiversidad Cataluña libera 52 náyades criadas durante diez años en un laboratorio: son indicadores de la calidad del agua del río Fluvià Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: Parcs Naturals de Catalunya ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Después de diez años criándose en un laboratorio, 52 náyades alargadas han regresado a su hábitat natural en el río Fluvià, en Girona. Esta liberación busca reforzar las poblaciones de un molusco de agua dulce amenazado y contribuir a recuperar la biodiversidad de los ecosistemas fluviales de Cataluña. Aunque pueden pasar desapercibidas en el fondo de los ríos, estas pequeñas náyades desempeñan una función ecológica importante: filtran el agua y son sensibles a los cambios ambientales, por lo que también pueden actuar como indicadores de la calidad ecológica del ecosistema. Pero ¿qué hace que estos moluscos sean tan especiales y por qué necesitan la ayuda de los peces autóctonos para reproducirse?

Las 52 náyades del río Fluvià han pasado diez años criándose en un laboratorio

Un total de 52 ejemplares de náyade alargada (Unio mancus), un molusco de agua dulce protegido, han regresado al medio natural después de pasar diez años criándose en un laboratorio. La liberación se ha llevado a cabo en el río Fluvià, cerca de Olot (Girona), con el objetivo de reforzar las poblaciones de una especie cada vez más debilitada. La iniciativa ha contado con la participación de técnicos del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y del Consorcio del Lago de Banyoles. Los ejemplares, nacidos en 2015, han alcanzado una longitud aproximada de 4,5 centímetros, un tamaño considerado adecuado para aumentar sus posibilidades de supervivencia una vez introducidos en el río. La actuación forma parte de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad fluvial en Cataluña. Además de contribuir a recuperar las poblaciones de este molusco, busca favorecer el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, ya que las náyades desempeñan una función importante en la filtración del agua y son especialmente sensibles a las alteraciones de su entorno. Imagen: Parcs Naturals de Catalunya

Los peces autóctonos son imprescindibles para que las náyades puedan reproducirse

La recuperación de las náyades no consiste únicamente en criar ejemplares en cautividad y devolverlos a los ríos. Estos moluscos tienen un ciclo reproductivo bastante particular, en el que determinadas especies de peces desempeñan una función imprescindible para garantizar la supervivencia de las nuevas generaciones. Durante su reproducción, las náyades liberan al agua unas larvas microscópicas conocidas como gloquidios. Estas necesitan adherirse a las branquias de un pez hospedador, donde permanecen durante varias semanas mientras completan una fase de su desarrollo. Una vez alcanzada la madurez necesaria, se desprenden y caen al fondo del río, donde comienzan su vida como pequeños moluscos. En el caso de Unio mancus, los barbos autóctonos tienen un papel especialmente importante en este proceso. De hecho, los programas de reproducción en cautividad han aprovechado esta relación natural para conseguir nuevos ejemplares. En las instalaciones del Consorcio del Lago de Banyoles, los peces hospedadores se utilizan para facilitar el desarrollo de las larvas antes de trasladar los juveniles a espacios preparados para su crecimiento. Esta dependencia explica por qué la conservación de las náyades también requiere proteger las poblaciones de peces autóctonos. Si desaparecen los hospedadores adecuados, estos moluscos tienen muchas dificultades para reproducirse y mantener poblaciones estables en su entorno natural. Imagen: Wikipedia / Alexander Mrkvicka

La contaminación y las especies invasoras ponen en peligro a estos moluscos de agua dulce

A pesar de los avances conseguidos mediante los programas de reproducción en cautividad, la recuperación de las náyades sigue enfrentándose a importantes dificultades. La degradación de los ecosistemas fluviales ha provocado una reducción de sus poblaciones en diferentes zonas de Cataluña, donde estos moluscos han desaparecido de numerosos tramos de ríos en los que antes eran habituales. Uno de los principales problemas es la contaminación del agua. Los vertidos, los cambios en la composición química de los ríos y la acumulación de sedimentos pueden deteriorar las condiciones que necesitan para sobrevivir. También les perjudican las intervenciones sobre los cauces, como el dragado, la construcción de infraestructuras y la sustitución de los fondos naturales por superficies artificiales. A estas amenazas se suman las sequías prolongadas y las alteraciones del caudal. Las náyades necesitan unas condiciones ambientales relativamente estables y pueden verse especialmente afectadas cuando disminuye el nivel del agua o se deterioran los fondos donde viven parcialmente enterradas. Otro factor preocupante es la expansión de especies invasoras, especialmente el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) y la almeja asiática (Corbicula fluminea). Estos moluscos pueden ocupar grandes superficies del lecho fluvial y competir con las especies autóctonas por el espacio y los recursos disponibles. Por este motivo, los especialistas insisten en que liberar nuevos ejemplares no es suficiente. También resulta imprescindible conservar los hábitats, mantener unas condiciones adecuadas de calidad del agua y proteger las poblaciones de peces que intervienen en su reproducción.

El río Fluvià ya alberga más de 130 náyades y podría convertirse en un refugio para la especie

La liberación de estos 52 ejemplares representa un nuevo paso en la conservación de la náyade alargada, pero el verdadero éxito de la iniciativa dependerá de que consiga establecerse una población estable y capaz de reproducirse en el río Fluvià. Las primeras señales ofrecen motivos para el optimismo. En abril de 2026, los trabajos de seguimiento realizados por técnicos del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y del Consorcio del Lago de Banyoles permitieron localizar más de 130 ejemplares vivos de esta especie en distintos puntos del río. También recuperaron 15 individuos que habían sido marcados durante los años 2014 y 2016, lo que demuestra que algunos ejemplares han conseguido sobrevivir durante años a condiciones ambientales adversas. El objetivo ahora es que las náyades liberadas puedan adaptarse al nuevo entorno, alcanzar la madurez reproductiva y contribuir al crecimiento de la población. Si las condiciones del hábitat se mantienen, este tramo del Fluvià podría convertirse en un núcleo desde el que la especie consiga extenderse progresivamente por otros sectores de la cuenca.