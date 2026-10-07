Ecosistemas En 2025 eliminaron un pez invasor de dos lagos de los Pirineos: 10 meses después, los anfibios e invertebrados han regresado Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Lago en el Parque Natural del Alt Pirineu / Wikimedia Commons / Richard Martín Vidal ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Durante años, dos lagos de alta montaña del Pirineo catalán estuvieron afectados por la presencia de un pequeño pez, el piscardo, que no formaba parte de su ecosistema natural. En septiembre de 2025 se puso en marcha una actuación para eliminarlo y recuperar el equilibrio ecológico de estos espacios. Diez meses después, los primeros resultados han sorprendido por la rapidez de la respuesta: el agua ha recuperado buena parte de su transparencia y han vuelto a detectarse anfibios e invertebrados que no se observaban desde que comenzaron los primeros programas de seguimiento en 2014.

Dos lagos del Pirineo vuelven a mostrar señales de recuperación

La actuación se llevó a cabo en los lagos de Tres Estanys del Mig y Tres Estanys de Baix, situados en el Parque Natural del Alt Pirineu, en el Pallars Sobirà. El objetivo era eliminar completamente el piscardo (Phoxinus spp.), un pez introducido en estos ambientes de alta montaña. Los muestreos realizados diez meses después de la intervención confirman que el pez ha desaparecido de los dos lagos. Al mismo tiempo, los investigadores han observado una recuperación notable de la transparencia del agua y de la biodiversidad. Uno de los resultados más llamativos es el regreso de anfibios e invertebrados acuáticos que no habían sido detectados desde el inicio de los primeros seguimientos, en 2014. No se trata todavía de dar por concluida la recuperación. Los responsables del proyecto mantienen un seguimiento científico para comprobar cómo evolucionan las comunidades biológicas durante los próximos años.

El pequeño pez que estaba alterando el equilibrio del ecosistema

El piscardo es un pez de pequeño tamaño que se ha establecido en numerosos lagos del Pirineo después de su introducción accidental como cebo vivo utilizado en la pesca recreativa de la trucha. En estos lagos de alta montaña, su presencia puede tener consecuencias importantes sobre la fauna que vive en el agua. El problema no se limita a que el pez compita con otras especies. El piscardo puede alimentarse de organismos acuáticos y depredar las puestas de los anfibios, además de alterar las relaciones entre diferentes niveles de la red trófica. La investigación científica realizada anteriormente en lagos pirenaicos ya había demostrado que la eliminación de peces introducidos puede permitir la recuperación natural de las comunidades de anfibios. En un estudio publicado en Biological Conservation, los investigadores observaron que los lagos en los que se habían eliminado peces no autóctonos recuperaban rápidamente su comunidad de anfibios, sin necesidad de reintroducirlos. Los efectos también alcanzan a los invertebrados. Otro estudio sobre 54 lagos de alta montaña de los Pirineos concluyó que la densidad de piscardos era la variable que más negativamente explicaba la estructura de las comunidades de macroinvertebrados litorales.

La solución fue utilizar un ictiocida biodegradable

Para conseguir la erradicación del piscardo en Tres Estanys se empleó rotenona, un ictiocida biodegradable, dentro del proyecto europeo LIFE RESQUE ALPYR. No era la primera experiencia de este tipo en los Pirineos. En 2024 se realizó una actuación piloto en el lago de Manhèra, en la Val d'Aran, también con el objetivo de eliminar el piscardo y restaurar el ecosistema. Los buenos resultados de aquella experiencia permitieron poner a prueba la metodología en un sistema de mayor tamaño y complejidad. En Tres Estanys, además, el reto era especialmente importante porque se trata de lagos interconectados. Antes de recurrir a la rotenona ya se habían empleado métodos mecánicos como redes, trampas y pesca eléctrica para controlar el piscardo en Tres Estanys del Mig. Estas actuaciones permitieron mantener su población bajo control, aunque no consiguieron eliminarla por completo. El seguimiento posterior también ha permitido comprobar qué ocurrió con el producto utilizado. Según los datos del IDAEA-CSIC, la rotenona presentó una vida media de entre 10 y 20 días y no se detectaron restos en el río situado aguas abajo de los lagos tratados.

Los anfibios regresaron sin necesidad de reintroducirlos

La recuperación observada en estos lagos resulta especialmente interesante porque no ha sido necesario trasladar de nuevo a los anfibios para conseguir su regreso. Cuando desaparece la presión ejercida por los peces introducidos, las especies autóctonas pueden recolonizar estos ambientes desde poblaciones cercanas. Eso es precisamente lo que ya había mostrado el seguimiento de otros lagos pirenaicos afectados por peces no autóctonos: las comunidades de anfibios recuperaron su riqueza y abundancia después de reducir o eliminar estas especies. En Tres Estanys del Mig, los investigadores plantean además una posible explicación para la rapidez de la recuperación. Los controles mecánicos realizados durante años podrían haber contribuido a conservar un reservorio de especies en el sedimento, que ahora estaría favoreciendo la recolonización del ecosistema. Imagen: Lago en el Parque Natural del Alt Pirineu / Wikimedia Commons / Pedro José Ponce Asensio

Un modelo para recuperar otros lagos de alta montaña

El objetivo de estas actuaciones va más allá de recuperar dos lagos concretos. Los resultados aportan información para valorar si esta metodología puede utilizarse en otros ecosistemas de alta montaña afectados por la introducción de peces. De hecho, otros proyectos de conservación ya contemplan la restauración de 10 lagos de alta montaña de los Pirineos mediante la erradicación de peces introducidos, combinando métodos químicos y no químicos y realizando un seguimiento científico de la recuperación. Los dos lagos del Alt Pirineu son, por tanto, un ejemplo de cómo la eliminación de una especie introducida puede desencadenar una recuperación natural de la biodiversidad. Pero el proceso todavía no ha terminado: los investigadores continuarán monitorizando estos ecosistemas para comprobar si los primeros indicios positivos se consolidan a largo plazo.