Ballenas y cachalotes muertos en el Mediterráneo: qué hay detrás de este fenómeno cada vez más visible

A finales de mayo y principios de junio de 2026 varias historias conmocionaron a la opinión pública española. Dos cachalotes aparecieron muertos en el Mediterráneo, a unas 12 millas de Barcelona; pocos días después, otro inmenso cadáver de cachalote flotaba frente a la playa de Les Botigues, en Castelldefels, y terminaba varado en Sitges. Las imágenes de tiburones y otros peces alimentándose del cadáver y las crónicas de capitanes con lágrimas en los ojos dieron la vuelta a las redes. Muchos ciudadanos se preguntan si se trata de hechos aislados o de un síntoma de algo más grave.

Por qué hay cachalotes y ballenas cerca de Barcelona más a menudo de lo que pensamos

El Mediterráneo no es un mar vacío: ocho especies de cetáceos conviven, o sobreviven, en sus aguas. El proyecto de avistamiento Mar a la Vista recuerda que en la costa catalana pueden verse rorcual común, cachalote, delfín mular, delfín listado, delfín común, calderón gris, calderón común y zifio de Cuvier. La presencia de grandes ballenas cerca de Barcelona no debería sorprendernos, pues normalmente se encuentran en tránsito hacia zonas de alimentación o reproducción. Para proteger esta riqueza biológica, España declaró en 2018 el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Área Marina Protegida. La designación fue recogida en el Real Decreto 699/2018 y en 2019 el Convenio de Barcelona lo incluyó como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). El espacio abarca la franja marina entre el cabo de Creus y la costa valenciana, pasando al este de las Islas Baleares. Se creó para asegurar rutas seguras para rorcuales comunes (la segunda ballena más grande del mundo) y cachalotes del Mediterráneo. Esta subpoblación de cachalote (Physeter macrocephalus) es considerada En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Un estudio del Ministerio de Transportes de España y el Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEDEX) explica que las investigaciones en el corredor se centran en cachalotes y rorcuales, con el fin de evaluar los riesgos del tráfico marítimo y establecer una Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) junto con Italia, Mónaco y Francia.

Por qué los cachalotes muertos terminan apareciendo en playas como Sitges o Castelldefels

Una de las preguntas más repetidas tras ver un cuerpo gigante en la orilla es: “¿Murió aquí?”. En la mayoría de los casos la respuesta es no. El cachalote avistado frente a Castelldefels estaba ya en avanzado estado de descomposición y el animal fue desplazado hacia la costa por el oleaje y las corrientes. Los expertos de la Fundación CRAM mencionan que muchos cetáceos mueren mar adentro y sus cuerpos pueden ser arrastrados durante días hasta playas frecuentadas. La playa donde ocurrieron los hechos (Les Botigues) fue cerrada mientras un remolcador retiraba el cadáver hacia alta mar. La operación evitó que el cuerpo se descompusiera en la orilla. El Instituto de Conservación de Ballenas, que trabaja en Argentina pero cuyas explicaciones son aplicables globalmente, distingue entre varamientos de animales vivos y de animales muertos. Cuando los animales fallecen en el mar, su cuerpo es arrojado a la costa por el viento o las corrientes. Esto explica por qué un mismo ejemplar puede ser visto en varias localidades a lo largo de la costa o aparecer días después del avistamiento inicial. También aclara que un varamiento no siempre es señal de una enfermedad epidémica; a menudo es el final visible de un proceso natural o de un accidente.

Qué está matando a los cachalotes del Mediterráneo

La principal amenaza para las ballenas del Mediterráneo no es un depredador natural, sino la actividad humana. OceanCare y Greenpeace coinciden en que las colisiones con barcos son la mayor causa de muerte inducida por el ser humano para rorcuales y cachalotes. La Organización Marítima Internacional designó el corredor cetáceo como Zona Marina Especialmente Sensible y recomendó a los buques navegar a menos de 10 nudos, pues a esta velocidad la probabilidad de que un golpe resulte letal se reduce notablemente. Las crónicas de los últimos varamientos aportan testimonios concretos: El capitán Sergi Rodríguez, que halló a la madre cachalote y su cría, vio lesiones compatibles con un impacto violento y destacó que el Cañón de Barcelona coincide con rutas de ferris.

El cadáver de Sitges presentaba señales de embestida y todavía llevaba el cordón umbilical.

Otros casos documentados por el CEDEX incluyen un calderón hembra mutilada por una hélice. A todo ello se suma la contaminación acústica, la interacción con materiales de pesca y la ingestión de plásticos, factores que agravan la situación. Imagen: Instagram / maralavista y gat_de_cheshire

¿Están aumentando los varamientos de ballenas o ahora simplemente los vemos más?

Un aspecto clave del fenómeno es diferenciar entre aumento real de mortalidad y aumento de visibilidad. En los últimos años se ha multiplicado el número de embarcaciones turísticas, pescadores recreativos y drones que salen al mar con teléfonos móviles. Cuando alguien ve un cadáver flotando, lo graba y, muchas veces, lo sube a las redes. Además, existen protocolos de respuesta: el 112 coordina con agentes rurales, policías locales y la Fundación CRAM, que documentan cada caso. Por tanto, es lógico que en 2026 se hayan visto más cuerpos que, por ejemplo, en 1996 aunque la mortalidad real no se haya disparado. Sin embargo, los datos de navegaciones que no reducen su velocidad y las señales de impactos violentos no permiten el optimismo. La repetición de varamientos en un corto periodo apunta a un problema ambiental y de gestión. El corredor está protegido sobre el papel, pero las medidas voluntarias no están dando resultado. Los expertos piden acciones concretas: límites de velocidad obligatorios, notificación de avistamientos, desvío de rutas fuera de áreas críticas y vigilancia acústica.