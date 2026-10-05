De creerse extinguido a volver a reproducirse: Camboya protege uno de los últimos refugios del cocodrilo siamés

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Durante años se pensó que el cocodrilo siamés había desaparecido de la naturaleza. La caza, el comercio de pieles y la transformación de los humedales redujeron sus poblaciones hasta niveles críticos en el sudeste asiático. Sin embargo, el reptil consiguió sobrevivir en uno de los lugares más remotos de Camboya. Ahora, el Gobierno camboyano ha dado un paso decisivo para protegerlo: ha creado la primera Área de Conservación Genética del país destinada a una especie animal. Se trata de un humedal de 315 hectáreas situado en las montañas Cardamomo, donde todavía vive y se reproduce una de las últimas poblaciones silvestres de este cocodrilo. La zona protegida, conocida como Boeung Veal Veng, alberga más de 40 cocodrilos siameses y constituye uno de los principales refugios que quedan para una especie catalogada como en peligro crítico de extinción.

Durante años se pensó que había desaparecido de la naturaleza

El cocodrilo siamés (Crocodylus siamensis) habitó antiguamente numerosos ríos, pantanos y lagos del sudeste asiático. Su área de distribución incluía países como Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Malasia e Indonesia. Pero durante el siglo XX sus poblaciones sufrieron un fuerte declive. La caza para obtener sus pieles, la pérdida de hábitat y la captura de ejemplares para abastecer granjas de cocodrilos llevaron a la especie al borde de la desaparición. A finales de la década de 1990 se llegó a considerar que el cocodrilo siamés podía haberse extinguido en estado salvaje. La situación cambió en el año 2000, cuando investigadores y organizaciones de conservación confirmaron la presencia de ejemplares en las montañas Cardamomo, en Camboya. Los avisos de habitantes de la zona fueron fundamentales para localizar a los animales. Desde entonces, esta región se ha convertido en uno de los principales escenarios para intentar recuperar al reptil.

Un humedal de 315 hectáreas protege a una de sus últimas poblaciones

El nuevo espacio protegido se encuentra en el humedal de Veal Veng, cerca de la comunidad de O’Som, en la provincia de Pursat. Sus 315 hectáreas incluyen zonas esenciales para la reproducción del cocodrilo siamés y cuentan ahora con una protección legal específica. La declaración tiene una particularidad importante: no es simplemente una nueva reserva natural. Se trata de la primera Área de Conservación Genética de Camboya creada específicamente para una especie animal. Su objetivo es proteger tanto el hábitat como la diversidad genética de los ejemplares que viven allí. Esto resulta especialmente importante porque las poblaciones salvajes son pequeñas y están aisladas, mientras que durante décadas los cocodrilos siameses fueron criados junto a otras especies en instalaciones comerciales. En junio de 2025, además, se localizó en O’Som un nido natural con 17 huevos, una nueva señal de que el humedal continúa siendo un lugar de reproducción.

El cocodrilo que vuelve a reproducirse en libertad

La recuperación de esta población no se limita a la protección del territorio. Los trabajos de conservación han permitido documentar nuevos nacimientos en libertad. En 2024 se localizaron cinco nidos silvestres con 106 huevos en las montañas Cardamomo. De ellos nacieron 60 crías, un acontecimiento especialmente importante para una especie que durante años estuvo prácticamente desaparecida de la naturaleza. Fauna & Flora señala que ese año se produjo la mayor eclosión registrada de cocodrilos siameses en libertad durante este siglo. La reproducción natural es una de las mejores señales de que las medidas de conservación están funcionando. Sin embargo, los especialistas advierten de que el cocodrilo siamés todavía está lejos de encontrarse a salvo. La organización Conservation International estima que quedan alrededor de 1.000 ejemplares en el sudeste asiático, de los cuales unos 400 estarían en Camboya. La población sigue siendo pequeña y vulnerable a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y otros problemas que afectan a los humedales. Imagen: © Bros Pov / Fauna & Flora

La genética puede ser la clave para evitar su desaparición

La nueva reserva tiene otro objetivo fundamental: conservar ejemplares con la genética propia del cocodrilo siamés. Durante décadas, estos animales se criaron en granjas junto a otras especies, como el cocodrilo de agua salada. Los cruces produjeron híbridos, lo que dificulta saber qué ejemplares mantienen las características genéticas de la especie. Por eso, los programas de conservación realizan análisis genéticos antes de seleccionar animales para su reproducción o liberación. Mantener poblaciones silvestres genéticamente adecuadas puede resultar decisivo para recuperar la especie a largo plazo. Los trabajos de conservación también incluyen programas de cría y reintroducción. Desde 2012 se han liberado cocodrilos en sistemas fluviales protegidos y Fauna & Flora informa de que 246 ejemplares han sido liberados en la naturaleza, contribuyendo a reforzar las poblaciones salvajes. Imagen: © Bros Pov / Fauna & Flora

Las comunidades locales también ayudan a protegerlo

La historia del cocodrilo siamés en Camboya no se explica únicamente por los programas científicos. Las comunidades indígenas Chorng, que viven en las montañas Cardamomo, desempeñaron un papel importante en la localización de los animales cuando todavía se pensaba que habían desaparecido. Actualmente, habitantes de estas comunidades participan también en la vigilancia de los ríos y de las zonas de reproducción, así como en la detección de amenazas como la caza furtiva y la pesca ilegal. La creación de esta nueva área protegida supone así otro paso para una especie que estuvo a punto de desaparecer de la naturaleza. El cocodrilo siamés sigue en peligro crítico, pero el hecho de que vuelva a reproducirse en libertad y que uno de sus principales refugios tenga ahora protección específica ofrece una oportunidad para que este extraño superviviente no vuelva a desaparecer.