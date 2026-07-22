Avistado un lince ibérico en Euskadi: un regreso histórico tras más de un siglo

Imagen: Francisco J. Olmo ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El lince ibérico ha vuelto a dejar una imagen que hace apenas unas décadas parecía impensable. Un ejemplar de esta especie ha sido avistado en Euskadi por primera vez en más de un siglo, concretamente en la provincia de Álava, un hallazgo que ha despertado el interés tanto de científicos como de conservacionistas. Aunque por el momento se trata de un único individuo y no implica que exista una población estable en el País Vasco, este avistamiento supone una nueva muestra de la extraordinaria recuperación que ha experimentado el felino más amenazado de Europa. Además, confirma que algunos ejemplares son capaces de recorrer largas distancias en busca de nuevos territorios.

El primer avistamiento de un lince ibérico en Euskadi en más de cien años

El ejemplar fue detectado en el territorio histórico de Álava y su presencia fue confirmada por las autoridades ambientales tras analizar las imágenes obtenidas. Se trata del primer registro documentado de un lince ibérico en Euskadi desde hace más de un siglo, un hecho considerado histórico por los expertos. El animal no pertenece a ninguna población estable asentada en el País Vasco. Todo apunta a que se trata de un ejemplar joven en fase de dispersión, un comportamiento habitual en esta especie cuando los individuos alcanzan la madurez y abandonan el territorio donde nacieron para buscar nuevas zonas donde establecerse. La aparición del felino ha sorprendido por la distancia recorrida respecto a las áreas donde actualmente existen poblaciones consolidadas de lince ibérico. Sin embargo, los especialistas recuerdan que este tipo de desplazamientos son cada vez más frecuentes gracias al crecimiento de la especie en diferentes puntos de la Península Ibérica.

La explicación al histórico avistamiento del lince ibérico en Euskadi

Los linces ibéricos, especialmente los machos jóvenes, pueden recorrer cientos de kilómetros durante su dispersión. Este comportamiento tiene como objetivo encontrar un territorio propio y favorecer el intercambio genético entre distintas poblaciones. Durante los últimos años se han registrado desplazamientos de ejemplares por provincias donde la especie llevaba décadas desaparecida. El aumento del número de linces hace que algunos animales exploren nuevas áreas, incluso fuera de los núcleos donde han sido reintroducidos. Eso no significa que el lince vaya a establecerse de forma inmediata en Euskadi. Para que una población pueda asentarse de manera estable es necesario que existan varios factores favorables, como un hábitat adecuado, abundancia de presas —principalmente conejos—, tranquilidad y la presencia de otros ejemplares con los que reproducirse. Por ello, los expertos consideran que este avistamiento debe interpretarse como un episodio de dispersión natural y no como la confirmación de una recolonización del territorio. Imagen: Francisco J. Olmo

Un símbolo de la recuperación del lince ibérico en España

La presencia de este ejemplar en Euskadi es también el reflejo de una de las historias de conservación más exitosas de Europa. A comienzos del siglo XXI, el lince ibérico estuvo al borde de la desaparición. La pérdida de hábitat, la drástica caída de las poblaciones de conejo —su principal alimento—, los atropellos y otras amenazas redujeron la especie a apenas un centenar de individuos repartidos en dos pequeños núcleos del sur de España. Desde entonces, administraciones públicas, centros de cría, científicos y organizaciones conservacionistas han impulsado programas de recuperación que han permitido criar ejemplares en cautividad, reforzar las poblaciones silvestres y reintroducir linces en distintos puntos de la Península. Gracias a estos esfuerzos, el número de ejemplares ha aumentado de forma continuada y la especie ha ampliado su distribución a nuevos territorios. De hecho, el lince ibérico ha mejorado recientemente su categoría de amenaza en la Lista Roja de la UICN, dejando atrás la situación crítica en la que se encontraba hace apenas unas décadas.

¿Podría volver a establecerse el lince ibérico en Euskadi?

Aunque el avistamiento ha generado ilusión, los especialistas piden prudencia. La presencia ocasional de un ejemplar no implica que el lince ibérico haya regresado definitivamente al País Vasco. Para que la especie pueda establecer una población reproductora sería necesario que llegaran más individuos y que encontraran condiciones favorables para sobrevivir y criar. Entre ellas destacan la disponibilidad de alimento, la existencia de un hábitat adecuado y una buena conexión ecológica con otras poblaciones. No obstante, el hecho de que un lince haya alcanzado Euskadi demuestra hasta qué punto la recuperación de la especie está cambiando su distribución. Cada nuevo desplazamiento amplía el conocimiento sobre su capacidad para colonizar nuevos territorios y evidencia que las medidas de conservación están dando resultados. Más que un hecho aislado, este avistamiento representa un nuevo capítulo en la recuperación del lince ibérico. Un animal que hace apenas veinte años luchaba por evitar la extinción y que hoy vuelve a aparecer en lugares donde llevaba desaparecido más de un siglo, ofreciendo una de las mejores noticias para la conservación de la biodiversidad en España.