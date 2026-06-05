Virgo y Valeriana, las linces liberadas hace un año, logran algo que nadie esperaba tan pronto

Imagen: EFE / Julián Pérez Hace apenas un año, Virgo y Valeriana recorrían por primera vez en libertad los montes del Cerrato palentino como parte de un ambicioso proyecto para recuperar la presencia del lince ibérico en una zona donde la especie había desaparecido décadas atrás. Lo que entonces era una apuesta de futuro se ha convertido en una realidad mucho antes de lo previsto. Ambas hembras han dado a luz a sus primeras camadas, un acontecimiento que supone una de las mejores noticias para la conservación de una de las especies más emblemáticas de la fauna española. El nacimiento de estos cachorros confirma que los animales no solo se han adaptado al entorno, sino que además han comenzado a reproducirse con éxito en libertad. Un resultado que refuerza las expectativas de los expertos y abre una nueva etapa para la recuperación del lince ibérico en el norte de España.

Lo que han conseguido Virgo y Valeriana apenas un año después de su liberación

La reproducción de Virgo y Valeriana representa un hito para el programa de reintroducción desarrollado en la comarca palentina. Las dos hembras fueron liberadas durante 2025 con el objetivo de establecer una población estable de lince ibérico en la zona, una meta que suele requerir varios años para empezar a mostrar resultados visibles. Sin embargo, la respuesta de los animales ha superado las previsiones iniciales. Ambas han conseguido asentarse en el territorio, encontrar áreas adecuadas para la cría y sacar adelante sus primeras camadas. Este éxito demuestra que las condiciones del entorno son favorables y que la adaptación de los ejemplares ha sido más rápida de lo esperado. Para los responsables del proyecto, el nacimiento de los cachorros es una señal inequívoca de que la recuperación de la especie avanza por el camino correcto. Imagen: EFE

El regreso del lince ibérico a una comarca donde había desaparecido

Durante décadas, la presencia del lince ibérico en esta zona de Castilla y León fue solo un recuerdo. La pérdida de hábitat y la disminución de sus poblaciones provocaron la desaparición de la especie en amplias áreas de la península. La reintroducción impulsada en el Cerrato palentino pretende revertir esa situación y devolver al lince un espacio que históricamente formó parte de su distribución natural. El nacimiento de nuevas crías en libertad supone mucho más que una buena noticia puntual: es la confirmación de que la especie vuelve a formar parte del ecosistema local. Además, la presencia de ejemplares reproductores incrementa las posibilidades de que la población crezca de forma natural durante los próximos años, reduciendo progresivamente la necesidad de nuevas liberaciones.

Por qué este nacimiento es tan importante para el futuro de la especie

Los programas de conservación no se miden únicamente por el número de animales liberados, sino por su capacidad para sobrevivir y reproducirse en el medio natural. Por eso, la llegada de los cachorros se considera uno de los indicadores más relevantes del éxito de cualquier proyecto de recuperación. En este caso, el logro adquiere un valor especial porque se ha producido en una fase muy temprana de la iniciativa. Que las primeras hembras liberadas hayan conseguido criar en libertad demuestra que el trabajo previo de selección del hábitat, seguimiento y protección está dando resultados. Los expertos consideran que estos nacimientos pueden marcar un punto de inflexión para consolidar una población viable en el norte de España y contribuir al proceso de expansión que el lince ibérico ha experimentado en los últimos años. Imagen: EFE / Beldad

Qué ocurrirá ahora con los nuevos cachorros

Los próximos meses serán fundamentales para comprobar la evolución de las crías y su capacidad para superar las primeras etapas de vida. Los equipos de seguimiento continuarán monitorizando tanto a las madres como a los cachorros para evaluar su desarrollo y garantizar que el proceso avance con normalidad. Si las perspectivas se mantienen positivas, la población de lince ibérico en la comarca podría seguir creciendo de manera progresiva. Un escenario que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar y que hoy comienza a convertirse en una realidad gracias a los primeros descendientes de Virgo y Valeriana. Lo que empezó como un proyecto de recuperación de fauna parece convertirse ahora en una de las historias de éxito más importantes para la conservación de la biodiversidad en España. Y todo ello apenas un año después de la llegada de dos linces que han demostrado que el regreso de la especie ya está en marcha.