Biodiversidad Argentina importó ciervos desde España y Polonia hace 120 años para fomentar la caza: hoy viven en libertad Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente A principios del siglo XX, algunos propietarios de grandes fincas argentinas importaron ciervos europeos para embellecer sus terrenos y convertirlos en espacios de caza. Más de un siglo después, aquellos animales siguen presentes en el país, donde han conseguido establecer poblaciones en libertad. Se trata del ciervo dama, reconocible por su pelaje moteado y las grandes astas aplanadas en la parte superior en el caso de los machos. Aunque hoy puede parecer un habitante más de los paisajes argentinos, su presencia es fruto de una introducción humana que cambió su relación con el entorno. La historia comenzó en 1905, cuando llegaron ejemplares procedentes de España y Polonia a Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires. Desde allí, la especie se extendió a otros lugares y llegó a formar parte de la fauna silvestre de distintas regiones.

El ciervo europeo que llegó a Argentina para adornar las haciendas

El ciervo dama (Dama dama) es originario de Europa y de algunas regiones próximas al Mediterráneo. A comienzos del siglo XX, su presencia en Argentina respondía a una moda entre los propietarios de grandes terrenos, que buscaban reproducir los paisajes y las costumbres de las élites europeas. En 1905, el empresario Ernesto Tornquist introdujo ejemplares procedentes de España y Polonia en Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires. Los animales servían tanto para embellecer los terrenos privados como para fomentar la caza deportiva. La incorporación de fauna extranjera no era un hecho aislado. En aquella época, introducir especies que resultaban exóticas en Sudamérica se consideraba una forma de enriquecer el paisaje y diversificar las posibilidades de aprovechamiento de las propiedades rurales. El ciervo dama reunía las características que buscaban sus introductores: un aspecto llamativo, un tamaño considerable y una cornamenta muy reconocible. Los machos pueden pesar entre 40 y 100 kilos y presentan unas astas anchas, aplanadas y con numerosas puntas.

Cómo consiguió vivir en libertad y extenderse por otras provincias

La presencia del ciervo dama dejó de estar ligada exclusivamente a los espacios privados donde se había introducido. A lo largo del tiempo, distintos traslados entre establecimientos y la liberación o escape de ejemplares favorecieron la aparición de poblaciones fuera de los recintos originales. Según el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, la especie está presente en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. También existen ejemplares en condiciones de semicautiverio en otros territorios. Uno de los lugares donde ha logrado establecerse es la isla Victoria, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia. La introducción de ciervos en esta zona se relaciona con los intentos de aclimatar animales foráneos a los paisajes argentinos durante el siglo XX. Su adaptación se explica, en parte, por su alimentación variada. Consume hierbas, pastos, hojas, tallos, arbustos y brotes, y puede ocupar ambientes diferentes, como pastizales, serranías y bosques abiertos. Además, las hembras suelen dar a luz una sola cría después de una gestación de aproximadamente ocho meses. Esta capacidad reproductiva, junto con la disponibilidad de alimento y refugio, puede favorecer el mantenimiento de las poblaciones cuando encuentran condiciones adecuadas.

El impacto ecológico de introducir animales en un ecosistema nuevo

La historia del ciervo dama permite observar una cuestión importante para la conservación: una especie introducida puede establecerse y alterar el entorno incluso cuando su llegada responde inicialmente a fines ornamentales o recreativos. Los ciervos son herbívoros y, al alimentarse, pueden consumir brotes y plantas jóvenes. Cuando su presencia alcanza una abundancia elevada, el ramoneo puede dificultar la regeneración de determinados árboles y modificar la composición de la vegetación. En la isla Victoria, donde se han estudiado los efectos de los ciervos introducidos, se han descrito alteraciones en la vegetación natural. El Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales recoge estos antecedentes y señala que la especie proliferó en exceso en este entorno. Esto no significa que todos los ciervos dama produzcan necesariamente el mismo impacto en cualquier lugar. Los efectos dependen de factores como el número de ejemplares, las características del hábitat y la disponibilidad de alimento. Por eso, conocer su distribución y estudiar su relación con la flora y la fauna locales resulta esencial para evaluar cada situación. El caso también ilustra la diferencia entre una especie exótica y una especie invasora. La primera vive fuera de su área natural de distribución; la segunda, además, consigue propagarse y puede causar impactos ambientales. La clasificación de una población depende, por tanto, de su comportamiento y de sus efectos, no solo de su procedencia.

Una decisión de hace más de un siglo que sigue teniendo consecuencias

Más de 120 años después de las primeras introducciones documentadas, el ciervo dama continúa formando parte de la fauna silvestre de varias provincias argentinas. Su presencia recuerda que las decisiones humanas sobre el traslado de animales pueden tener consecuencias que perduran mucho más allá de su propósito inicial. Lo que comenzó como una iniciativa para decorar fincas y propiedades privadas para fomentar la caza, terminó dando lugar a poblaciones capaces de vivir fuera de aquellos terrenos. En determinados espacios, además, su presencia ha planteado retos para la conservación de la vegetación natural. Hoy, el seguimiento de estas poblaciones permite comprender mejor cómo se adaptan las especies introducidas y qué efectos pueden tener sobre los ecosistemas. Una lección que va más allá de Argentina: incorporar fauna a un paisaje no consiste solo en comprobar si los animales sobreviven, sino también en evaluar cómo cambia el entorno cuando se establecen en él.