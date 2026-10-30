Biodiversidad Llegó a Europa en 1824 para decorar jardines y hoy es una especie invasora: el árbol de flores amarillas que se expande tras los incendios Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Sus flores amarillas, su aroma dulce y su capacidad para crecer con rapidez han convertido a la mimosa en un árbol ornamental muy reconocible. Cada invierno, sus racimos de pequeñas flores iluminan jardines, parques y caminos, especialmente en el norte de España. Sin embargo, detrás de esa imagen se esconde un problema ambiental: es una especie exótica invasora capaz de colonizar terrenos alterados y dificultar la recuperación de la vegetación autóctona. Originaria de Australia y Tasmania, llegó a Europa en 1824 para utilizarse en jardinería. Desde entonces, se ha extendido por distintas regiones de la península ibérica, hasta convertirse en una presencia habitual en algunos paisajes. Su capacidad para rebrotar después de los incendios y germinar a partir de semillas que permanecen en el suelo durante años explica buena parte de su éxito.

La mimosa llegó de Australia para adornar jardines con sus flores amarillas

La mimosa, cuyo nombre científico es Acacia dealbata, es un árbol de hoja perenne originario del sudeste de Australia y Tasmania. Se introdujo en Europa por su valor ornamental, gracias a una floración abundante y llamativa que aparece durante el invierno y los primeros meses de la primavera. Sus flores se agrupan en pequeñas esferas de color amarillo intenso, reunidas a su vez en racimos. A ello se suma el aroma que desprenden y el contraste con sus hojas verdes, finas y divididas en numerosos foliolos. Puede alcanzar alrededor de 15 metros de altura y crecer con rapidez, por lo que resulta vistosa incluso cuando se planta en espacios amplios. Estas características explican que se utilizara con frecuencia en jardines y parques. También se ha empleado para fijar taludes en carreteras y otras infraestructuras. No obstante, las mismas cualidades que facilitaron su expansión como árbol ornamental han contribuido a que se convierta en un problema para los ecosistemas donde se establece. El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras del MITECO recoge su presencia en distintas zonas de España, entre ellas Galicia, la cornisa cantábrica, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. Su introducción en Europa está documentada desde 1824, aunque no se conoce con exactitud cuándo llegó a España.

Galicia es uno de los territorios donde más se ha extendido

La mimosa se encuentra ampliamente naturalizada en Galicia, donde ocupa zonas bajas y medias de la región. Según el MITECO, puede encontrarse hasta unos 600 metros de altitud y forma parte del paisaje de numerosos lugares. Su presencia también se explica por su facilidad para establecerse en terrenos alterados. Allí donde la vegetación natural ha desaparecido o se ha debilitado, la mimosa puede crecer con rapidez y ocupar el espacio disponible antes de que otras especies autóctonas consigan recuperarse. El problema no se limita a que aparezcan nuevos árboles en el entorno. Cuando forma masas densas, compite con la vegetación local y puede reducir la diversidad de plantas. El propio catálogo ministerial advierte de que bajo su copa puede desaparecer buena parte de la vegetación, lo que empobrece las comunidades vegetales. Además, la mimosa puede modificar las condiciones del suelo y reproducirse por semillas y mediante el rebrote de sus cepas y raíces. Por eso, cortar un ejemplar no siempre basta para eliminarlo: si quedan estructuras capaces de producir nuevos brotes o semillas, la planta puede volver a crecer. Esta capacidad de expansión convierte su control en un reto de gestión ambiental. No se trata únicamente de retirar árboles visibles, sino de evitar que las poblaciones vuelvan a establecerse y se extiendan a las zonas próximas.

Por qué los incendios favorecen la expansión de la mimosa

Uno de los aspectos más preocupantes de esta especie es su capacidad para aprovechar las condiciones que quedan después de un incendio forestal. El fuego puede favorecer su expansión posterior y darle ventaja frente a otras plantas. La clave está en dos características: sus semillas pueden permanecer latentes en el suelo durante mucho tiempo y las altas temperaturas pueden estimular su germinación. Una vez que el terreno queda despejado, las nuevas plantas encuentran menos competencia y pueden desarrollarse rápidamente. A esto se suma su capacidad para rebrotar después del fuego. Mientras algunas especies autóctonas necesitan tiempo para regenerarse a partir de semillas o recolonizar una zona, la mimosa puede volver a crecer y ocupar el terreno con rapidez. El resultado es un proceso que puede dificultar la recuperación del ecosistema original. La especie aprovecha los espacios abiertos por las perturbaciones, forma nuevas poblaciones y compite con las plantas que deberían volver a ocupar el lugar. El MITECO identifica precisamente su facilidad para germinar y rebrotar tras los incendios como uno de los factores que explican su éxito invasor en Galicia. Por tanto, el riesgo no consiste simplemente en que el árbol esté presente en un monte, sino en que pueda alterar la regeneración de la vegetación después de una perturbación. La prevención de incendios y la conservación de una cubierta vegetal natural en buen estado son medidas importantes para reducir las oportunidades de expansión de esta especie.

Cómo se puede controlar esta especie invasora

La erradicación de la mimosa es difícil y costosa, ya que las actuaciones deben mantenerse y repetirse durante periodos prolongados. Eliminar los ejemplares adultos no garantiza que desaparezca de una zona si quedan semillas en el suelo o raíces capaces de producir nuevos brotes. Por ello, el MITECO recomienda evitar su utilización en jardinería y mantener la vegetación natural en buen estado. Cuando ya está presente, el método de control debe adaptarse al terreno, a la extensión de la población y a las posibilidades de acceder a ella. Entre las opciones contempladas en el catálogo ministerial figuran los métodos mecánicos, que pueden incluir la extracción de la planta con su cepa cuando sea viable. En determinados casos se contemplan tratamientos localizados sobre los tocones, que deben llevarse a cabo de forma controlada y conforme a las indicaciones técnicas aplicables. La vigilancia posterior también resulta fundamental para detectar nuevos brotes y evitar que la población vuelva a extenderse. Si las intervenciones se interrumpen demasiado pronto, los ejemplares que sobreviven pueden recuperar el terreno. La historia de la mimosa muestra cómo una planta introducida por motivos ornamentales puede terminar siendo una especie invasora y generar consecuencias ecológicas muy distintas de las esperadas. Sus flores amarillas siguen siendo llamativas, pero su presencia en el medio natural exige distinguir entre su valor decorativo y su impacto sobre la biodiversidad. En este caso, evitar nuevas plantaciones y controlar las poblaciones existentes es esencial para proteger la vegetación autóctona y favorecer la recuperación de los espacios afectados por los incendios.