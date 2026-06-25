La planta que muchos siguen viendo en las fachadas de los pueblos y que sirve para mucho más que decorar

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con la llegada del buen tiempo, los pueblos recuperan parte de su actividad y vuelven a llenarse de visitantes que buscan desconectar de la rutina. Entre calles empedradas, casas de piedra y fachadas encaladas, hay elementos que forman parte del paisaje desde hace generaciones y que siguen llamando la atención de quienes pasean por estas localidades. Uno de ellos es la presencia de determinadas plantas junto a muros, paredes y entradas de viviendas. Aunque hoy muchos las consideran un recurso ornamental que aporta color y personalidad a las fachadas, lo cierto es que su presencia responde en numerosos casos a una tradición mucho más antigua y práctica. Entre estas especies destaca la malva real (Alcea rosea), una planta de grandes flores que continúa creciendo en numerosos pueblos de España. Su popularidad no se debe únicamente a su aspecto llamativo, sino también a una función que durante décadas ayudó a los propietarios de viviendas a hacer frente a uno de los problemas más frecuentes de las construcciones tradicionales: la humedad.

Por qué las malvas se plantaban junto a las casas

Durante siglos, las viviendas rurales se construían con materiales muy diferentes a los actuales. Muros de piedra, adobe o mampostería eran habituales en gran parte del territorio español, especialmente en pequeños municipios y zonas agrícolas. Aunque estos materiales ofrecían una gran resistencia y durabilidad, también presentaban inconvenientes, especialmente cuando llegaban las lluvias intensas o los periodos prolongados de humedad. Antes de que existieran los sistemas modernos de impermeabilización, era habitual que el agua se filtrara poco a poco hacia las paredes y las bases de los muros. Esta situación podía provocar manchas, deterioro de los materiales e incluso afectar a la estabilidad de algunas construcciones con el paso del tiempo. En ese contexto, muchas familias recurrieron a soluciones sencillas basadas en la observación de la naturaleza. Una de ellas consistía en plantar malvas reales cerca de las fachadas. Con el tiempo, los habitantes de numerosos pueblos comprobaron que estas plantas se desarrollaban especialmente bien en esos lugares y que parecían contribuir a mantener más seco el terreno próximo a las viviendas. La práctica se extendió de generación en generación hasta convertirse en una imagen habitual del paisaje rural. Tanto es así que hoy resulta difícil imaginar algunas calles tradicionales sin la presencia de estas flores elevándose junto a puertas, ventanas o muros de piedra.

La función que tenían las malvas más allá de la decoración

Aunque su valor ornamental es evidente, la principal razón por la que las malvas se utilizaban cerca de las viviendas estaba relacionada con sus raíces y sus necesidades de agua. La malva real desarrolla un sistema de raíces profundo capaz de buscar humedad en capas inferiores del suelo. Para mantener su crecimiento y producir sus características flores durante los meses cálidos, necesita absorber cantidades importantes de agua. Esta capacidad hizo que durante años se considerara una aliada natural para gestionar parte de la humedad acumulada en el entorno de las construcciones. Al crecer junto a los muros, la planta podía aprovechar el agua presente en el terreno y reducir parcialmente la acumulación de humedad superficial cerca de las paredes. Aunque no actuaba como una solución definitiva ni sustituía a otras medidas de mantenimiento, sí contribuía a mejorar las condiciones del entorno inmediato de muchas viviendas antiguas. Además, las malvas presentan otra característica que favoreció su popularidad: sus raíces suelen desarrollarse principalmente en profundidad, por lo que rara vez provocan daños importantes en los muros o levantan pavimentos, algo que sí puede ocurrir con otras especies de crecimiento más agresivo. Esta combinación de belleza, resistencia y utilidad práctica explica por qué durante tanto tiempo fueron una de las plantas preferidas en los hogares rurales.

Por qué siguen viéndose en muchos pueblos en la actualidad

A pesar de los avances en construcción y de la aparición de sistemas modernos para controlar la humedad, las malvas continúan formando parte del paisaje de numerosos pueblos españoles. Uno de los motivos es que muchas viviendas tradicionales siguen conservando estructuras antiguas que requieren una ventilación adecuada y una gestión cuidadosa de la humedad. Aunque las plantas no sustituyen las soluciones técnicas actuales, todavía pueden contribuir a mejorar las condiciones del terreno que rodea determinadas edificaciones. También influye su extraordinaria capacidad de adaptación. Las malvas son plantas resistentes que toleran bien las altas temperaturas del verano y pueden soportar periodos de frío durante el invierno. Además, son de reproducción sencilla y eficaz y pueden crecer por autosiembra. Esta facilidad para prosperar en diferentes condiciones climáticas las convierte en una opción muy apreciada por quienes buscan especies de bajo mantenimiento. Otro aspecto importante es que suelen crecer con facilidad en las proximidades de muros y fachadas. Estas zonas ofrecen protección frente al viento, acumulan calor durante las horas de sol y generan un entorno favorable para el desarrollo de la planta. Por si fuera poco, sus grandes flores aportan color a calles y plazas durante buena parte del año, reforzando la imagen tradicional de muchos municipios.

Una tradición que combina utilidad y patrimonio rural

La permanencia de las malvas en las fachadas de los pueblos demuestra cómo muchas costumbres populares nacieron de necesidades reales y terminaron convirtiéndose en elementos culturales con identidad propia. Lo que para muchas personas es simplemente una planta decorativa representa en realidad el resultado de décadas de experiencia acumulada por generaciones de habitantes rurales. La elección de determinadas especies no respondía únicamente a criterios estéticos, sino también a la búsqueda de soluciones prácticas adaptadas a las condiciones de cada vivienda. Hoy, cuando numerosas localidades intentan preservar su patrimonio arquitectónico y sus tradiciones, la presencia de estas flores sigue recordando esa estrecha relación entre naturaleza y arquitectura que caracterizó la vida en los pueblos durante siglos. Por ello, la próxima vez que veas una malva creciendo junto a una fachada, es posible que estés observando algo más que una simple planta ornamental. Detrás de sus flores se esconde una costumbre que ayudó a proteger viviendas, aprovechó los recursos disponibles y dejó una huella visible que todavía forma parte del paisaje rural español.