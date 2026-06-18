Cuidado del jardín Adiós al césped artificial: siete alternativas elegantes, resistentes y de bajo mantenimiento que triunfan en terrazas y jardines este 2026 Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Durante años, el césped artificial se convirtió en una de las soluciones favoritas para transformar terrazas, patios y jardines. Su aspecto verde durante todo el año, su instalación relativamente sencilla y la ausencia de riego lo convirtieron en un recurso habitual tanto en viviendas unifamiliares como en pequeños balcones urbanos. Sin embargo, las tendencias en decoración exterior han cambiado. En 2026, cada vez más propietarios buscan materiales más naturales, acabados más sofisticados y soluciones capaces de integrarse mejor con el entorno. El objetivo ya no es simplemente cubrir el suelo, sino crear espacios con personalidad, confort visual y un mantenimiento mínimo. Estas son algunas de las alternativas que están ganando protagonismo frente al tradicional césped artificial.

Grava decorativa blanca, beige o en tonos naturales: la alternativa mediterránea que no pasa de moda

La grava blanca sigue siendo una de las opciones más utilizadas en jardines y terrazas gracias a su capacidad para aportar luminosidad y sensación de amplitud. Es especialmente adecuada para espacios de inspiración mediterránea, donde se combina con olivos, lavandas, romeros o mobiliario de madera natural. Además, requiere muy poco mantenimiento y ayuda a evitar la aparición de malas hierbas cuando se instala sobre una malla antihierbas. Aunque durante años se utilizó casi de forma exclusiva, actualmente se emplea de manera más equilibrada, combinándola con vegetación, grandes maceteros o zonas pavimentadas para evitar un resultado excesivamente uniforme. Más allá del clásico color blanco, la grava decorativa en tonos beige, crema, gris o arena está viviendo uno de sus mejores momentos. Estos acabados aportan una estética más cálida y natural que encaja perfectamente con las tendencias actuales de paisajismo. Además, disimulan mejor el polvo y la suciedad, algo especialmente interesante en zonas exteriores muy expuestas al uso diario. Su versatilidad permite crear senderos, delimitar zonas de descanso o cubrir grandes superficies con un presupuesto relativamente contenido.

Tarima tecnológica: la favorita para crear ambientes sofisticados

La tarima tecnológica se ha convertido en una de las opciones más demandadas para quienes buscan una estética elegante sin asumir las exigencias de mantenimiento de la madera natural. Fabricada a partir de compuestos de fibras y resinas, ofrece una gran resistencia frente al sol, la humedad y los cambios de temperatura. Además, no necesita barnices ni tratamientos periódicos para conservar su aspecto. Su acabado imita cada vez mejor la madera natural y permite crear terrazas modernas, cálidas y muy agradables para caminar descalzo, algo especialmente valorado en zonas de piscina o espacios de relax.

Pavimento porcelánico para exteriores

El porcelánico exterior ha evolucionado enormemente en los últimos años y ya no se limita a los acabados tradicionales. Actualmente existen modelos que reproducen con gran realismo piedra natural, cemento pulido, madera envejecida o incluso acabados inspirados en materiales artesanales. Su resistencia al desgaste, a la humedad y a las manchas lo convierten en una de las soluciones más duraderas del mercado. Además, es una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un aspecto contemporáneo y una limpieza prácticamente inmediata.

Corteza de pino decorativa

La corteza de pino es una opción cada vez más utilizada en jardines de inspiración natural. Además de aportar textura y calidez visual, ayuda a conservar la humedad del suelo y protege las raíces frente a cambios bruscos de temperatura. También reduce el crecimiento de malas hierbas y mejora el aspecto general de las zonas ajardinadas. Combinada con plantas aromáticas, arbustos ornamentales o pequeños árboles, consigue un efecto mucho más orgánico que el césped artificial.

Jardines secos y paisajismo mediterráneo

Los jardines secos o xerojardinería son una de las grandes tendencias de 2026. En lugar de cubrir toda la superficie con un único material, apuestan por combinar grava, piedra natural, vegetación resistente y elementos decorativos cuidadosamente seleccionados. Lavandas, santolinas, romeros, gramíneas ornamentales, cactus o agaves crean composiciones llenas de textura y movimiento durante todo el año. Además de reducir significativamente el consumo de agua, este tipo de jardines requieren menos mantenimiento y ofrecen una imagen mucho más actual y sofisticada.

Piedra volcánica: diseño contemporáneo y bajo mantenimiento

La piedra volcánica ha pasado de ser un material relativamente desconocido a convertirse en una de las opciones favoritas de paisajistas y diseñadores de exteriores. Su característico color oscuro genera contrastes muy elegantes con plantas verdes y flores de colores vivos. Además, ayuda a mantener la humedad del suelo y soporta perfectamente las condiciones climáticas más exigentes. Es especialmente habitual en jardines minimalistas y proyectos de inspiración contemporánea.

Hormigón drenante y pavimentos permeables

Otra tendencia que gana fuerza es la utilización de superficies permeables capaces de facilitar el drenaje del agua de lluvia. Los pavimentos drenantes permiten evitar charcos y mejoran el comportamiento del suelo durante episodios de precipitaciones intensas. Al mismo tiempo, ofrecen una imagen limpia, moderna y muy funcional. Por ello, cada vez son más frecuentes en patios, accesos a viviendas y zonas exteriores de diseño actual.

La tendencia ya no es imitar la naturaleza, sino integrarla

El éxito del césped artificial durante años estuvo ligado a su capacidad para ofrecer una imagen verde y uniforme sin apenas mantenimiento. Sin embargo, las tendencias actuales se alejan de los acabados excesivamente artificiales y apuestan por materiales con textura, colores inspirados en la naturaleza y composiciones más auténticas. La combinación de grava decorativa, piedra natural, tarima tecnológica, vegetación resistente y pavimentos de nueva generación está permitiendo crear exteriores mucho más elegantes y personalizados. Por eso, en 2026, el césped artificial ya no es la única opción para disfrutar de una terraza o jardín atractivo. Cada vez más propietarios optan por soluciones que no solo requieren poco mantenimiento, sino que además aportan diseño, durabilidad y una estética capaz de mantenerse vigente durante muchos años.