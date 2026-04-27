La primavera es la temporada en la que no solo las plantas comienzan a despertar, sino también diferentes insectos. Muchos comienzan con su ciclo de vida y emergen de sus huevos, mientras que otros salen de su estadio de reposo invernal, lo que se traduce en muchas plagas que pueden prosperar en nuestro jardín. Algunas de las más comunes son los escarabajos, las avispas y los áfidos o pulgones. Conocer mejor cuáles son las plagas más comunes en plantas en primavera, cómo prevenirlas y cómo eliminarlas, supondrá la diferencia entre que tus plantas y cultivos prosperen esta primavera o no lo hagan con mucho éxito.

Plaga de escarabajos en el jardín: daños y soluciones efectivas

Los escarabajos salen de la tierra cuando la temperatura empieza a aumentar, y son una plaga porque mordisquean las hojas de las plantas. El daño se observa como orificios en las hojas, que pueden derivar en hojas amarillas o incluso en la pérdida total de la planta. Tienen preferencia por plantas comestibles como crucíferas, tomates, patatas o melones, pero también pueden atacar a las ornamentales. Soluciones para quitar los escarabajos de las plantas Si son pocos, puedes retirarlos manualmente.

Usa una manguera para desprenderlos de la planta.

Atomiza agua con unas gotas de aceite de neem diluido. Esto funciona como un insecticida ecoamigable que no daña el suelo ni el agua.

Avispas en primavera: por qué aparecen en tus plantas y cómo actuar sin riesgos

La primavera es el momento álgido para las avispas, ya que las reinas fértiles comienzan a fabricar sus nidos para iniciar la nueva colonia. Pueden llegar a asentarse en tu jardín, lo que puede resultar incómodo por las posibles picaduras, especialmente si hay niños o mascotas. Se pueden considerar una plaga cuando se centran mucho en algunas plantas concretas de un lugar, dejándolas con pocas hojas y en mal estado, y porque pueden picarnos. Sin embargo, en realidad, son más beneficiosas para la mayoría de plantas porque ayudan a polinizar flores. Cómo hacer que las avispas se vayan de tus plantas Pulveriza vinagre diluido con agua cerca del área, no directamente en el avispero o las podrías dañar y las harás enfadar. El olor les resulta desagradable y terminarán yéndose a otro lugar.

con agua cerca del área, no directamente en el avispero o las podrías dañar y las harás enfadar. El olor les resulta desagradable y terminarán yéndose a otro lugar. Si detectas un nido en casa, lo más recomendable es no manipularlo por cuenta propia. Lo adecuado es contactar con profesionales especializados en control de plagas o retirada de nidos, ya que cuentan con los equipos y la experiencia necesarios para actuar de forma segura y minimizar riesgos. Ellos podrán evaluar la situación y proceder a su retirada de manera controlada.

Pulgones en las plantas: síntomas, daños y tratamientos eficaces

La época en la que hay más áfidos o pulgones es la primavera, así que puedes esperar picos poblacionales cuando empieza a aumentar la temperatura. Esto sucede porque los áfidos eclosionan de los huevos y comienzan su búsqueda de plantas tiernas. Se pueden identificar en el reverso de las hojas como pequeños insectos de color verde casi transparente. Lo que hacen es succionar la savia de las hojas, y cuando la plaga es demasiado grande, puede causar clorosis o amarillamiento, debilitándolas. Si se trata de una plántula joven, incluso pueden llegar a matarla. Pon especial atención a tus plántulas de primavera para evitarlo. Tratamientos contra los pulgones Puedes retirarlos manualmente, un método fácil y que no contamina el entorno.

Aplica una solución de aceite de neem diluido en agua, atomizando sobre las poblaciones visibles.

diluido en agua, atomizando sobre las poblaciones visibles. Usa una mezcla de jabón de Castilla diluido en agua, de la misma forma que en el punto anterior.

Plaga de araña roja en primavera: señales y tratamientos

No es realmente una araña, sino un ácaro que succiona la savia de las hojas. Son diminutos y se ven como pequeñas arañas rojas, pero normalmente su presencia se detecta por filamentos similares a telarañas entre las ramas de las plantas. Prosperan cuando el ambiente se seca y con temperaturas altas, como puede ocurrir en primavera en algunas zonas. Tratamientos eficaces contra la araña roja en primavera Mantén las plantas bien humedecidas , ya que no prosperan en ambientes húmedos.

, ya que no prosperan en ambientes húmedos. Despréndelos de las plantas con una manguera a presión dirigida a las telarañas.

Aplica jabón de Castilla diluido sobre las colonias.

Cómo prevenir plagas en plantas en primavera de forma natural

Usa plantas insecticidas Hay plantas que, por sus aromas y compuestos volátiles, pueden ahuyentar a los insectos. Algunas son el ajo, la hierba limón (lemongrass), la menta, el eucalipto o el cempasúchil, también conocido como tagetes o marigold. Detecta a tiempo las plagas Es importante revisar constantemente si nuestras plantas han contraído alguna plaga. Eliminarlas a tiempo evitará que se coman la planta entera. Una buena rutina es revisar las hojas, por arriba y por debajo, una vez por semana. Mantén tus plantas sanas Una planta débil será un blanco fácil para las plagas. Si mantienes el entorno y los cuidados adecuados, será más difícil que sean atacadas. Además, serán más resistentes frente a posibles ataques cuando sucedan. Revisa las plantas que añadas a tu jardín Muchas plantas pueden venir ya infestadas. Revisa bien todas las plantas nuevas que introduzcas. Mira tanto las hojas y los tallos como, idealmente, el sustrato, porque en este pueden encontrarse larvas. Equilibra tu jardín Existe la idea de que un jardín sin insectos es lo ideal, pero la realidad es que también se necesita una cadena trófica sana. Por ejemplo, las arañas pueden controlar el exceso de moscas y mosquitos, y las mariquitas pueden depredar pulgones. Considera tolerar, en la medida de lo posible, a los insectos presentes, eliminándolos solo cuando notes que se convierten en plagas porque la planta se está debilitando.

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Bibliografía