La Luna Luna de Fresa 2026: cuándo verla y por qué será una de las lunas llenas más espectaculares del año Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La Luna de Fresa de 2026 ya tiene fecha y este año llegará con un atractivo poco habitual. La luna llena de junio alcanzará su máximo esplendor durante la noche del 29 al 30 de junio y podrá verse especialmente baja sobre el horizonte desde España y gran parte del hemisferio norte. Esta posición hará que adquiera tonalidades anaranjadas y que parezca más grande de lo normal, ofreciendo una de las imágenes más llamativas del calendario astronómico. Aunque su nombre pueda llevar a pensar lo contrario, la Luna de Fresa no se llama así por su color. Se trata de una denominación tradicional relacionada con la época de recolección de las fresas silvestres en Norteamérica. Te contamos cuándo será exactamente, a qué hora alcanzará su punto máximo de iluminación y por qué esta luna llena será una de las más espectaculares de 2026.

Cuándo es la Luna de Fresa 2026: fecha y hora exacta para verla

El ciclo lunar de junio de 2026 está marcado por cuatro fases principales que culminarán con la conocida Luna de Fresa, la luna llena de este mes. Estas son las fechas y horas de cada fase, expresadas en tiempo universal coordinado (UTC): Cuarto menguante: 8 de junio de 2026 a las 10:00 UTC.

Luna nueva: 15 de junio de 2026 a las 02:54 UTC.

Cuarto creciente: 21 de junio de 2026 a las 21:55 UTC.

Luna llena (Luna de Fresa): 29 de junio de 2026 a las 23:57 UTC. La Luna de Fresa alcanzará su punto máximo de iluminación el 29 de junio. En España peninsular, este momento se producirá ya en la madrugada del 30 de junio a las 01:57 horas (CEST), mientras que en las Islas Canarias será a las 00:57 horas. Además, esta luna llena tendrá una característica especial puesto que será la primera que se produzca después del solsticio de junio. Por ello, los observadores del hemisferio norte podrán verla recorriendo una trayectoria especialmente baja sobre el horizonte, mientras que en el hemisferio sur aparecerá más alta de lo habitual.

El mejor momento para observar la Luna de Fresa de 2026 y cómo verla bien

Para disfrutar de la Luna de Fresa de 2026 en las mejores condiciones, lo más recomendable será observarla durante la noche del 29 de junio y la madrugada del 30 de junio, cuando alcance su fase de luna llena. Aunque el instante exacto de máxima iluminación se producirá a las 23:57 UTC del 29 de junio, la Luna aparecerá completamente iluminada a simple vista durante varias horas antes y después de ese momento. Muchos aficionados a la astronomía consideran que el mejor momento para observar una luna llena es justo después de su salida sobre el horizonte. En ese instante, la Luna suele adquirir tonalidades amarillentas o anaranjadas debido a la atmósfera terrestre y además parece más grande por el conocido efecto de ilusión lunar. En 2026, la Luna de Fresa tendrá un atractivo adicional para los observadores del hemisferio norte, ya que recorrerá una trayectoria especialmente baja en el cielo al producirse poco después del solsticio de junio. Gracias a ello, se podrá contemplar durante más tiempo cerca del horizonte, donde sus colores suelen resultar más llamativos. Para una mejor observación, conviene buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y con una vista despejada hacia el horizonte este durante la salida de la Luna. Aunque no será necesario utilizar telescopios ni prismáticos, ayudan bastante a apreciar con mayor detalle los mares y cráteres de la superficie lunar.

Por qué la Luna de Fresa 2026 se verá tan baja, grande y anaranjada

La Luna de Fresa de 2026 será especialmente llamativa porque se producirá pocos días después del solsticio de junio. En el hemisferio norte, esto hace que la Luna llena recorra una trayectoria muy baja sobre el horizonte, mientras que el Sol sigue una trayectoria muy alta durante el día. Como la luna llena siempre se sitúa aproximadamente en el lado opuesto del cielo respecto al Sol, adopta una posición más baja de lo habitual. Además de verse baja, muchas personas la percibirán con tonos anaranjados, dorados o incluso rojizos, especialmente durante su salida. Este efecto no tiene relación con el nombre de Luna de Fresa, sino con la atmósfera terrestre. Cuando la Luna está cerca del horizonte, su luz debe atravesar una capa más gruesa de aire antes de llegar a nuestros ojos. Durante ese recorrido, las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad y predominan los tonos cálidos, de forma similar a lo que ocurre durante los amaneceres y atardeceres. La combinación de una posición muy baja en el cielo y esos colores cálidos suele hacer que la Luna parezca más grande de lo normal. Sin embargo, se trata de una ilusión óptica conocida como ilusión lunar, ya que el tamaño real de nuestro satélite apenas cambia respecto a otras lunas llenas del año. Por este motivo, la noche del 29 al 30 de junio será una de las mejores oportunidades del año para contemplar una luna llena con un aspecto especialmente espectacular desde España y el resto del hemisferio norte.

El origen del nombre de la Luna de Fresa y las tradiciones que la rodean

La luna llena de junio recibe el nombre de Luna de Fresa por una tradición de los pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaban esta época del año con la temporada de recolección de las fresas silvestres. Por ello, el nombre hace referencia al momento del calendario en que aparece y no al color que adquiere la Luna. De hecho, suele verse blanca, amarillenta o anaranjada, como cualquier otra luna llena. En la actualidad, muchas personas también atribuyen a la Luna de Fresa un significado simbólico o espiritual. Suele asociarse con la abundancia, la gratitud, la apertura emocional y los nuevos comienzos. Aunque estas interpretaciones no tienen base científica, forman parte de las tradiciones modernas que rodean a este fenómeno astronómico y que contribuyen a mantener vivo el interés por una de las lunas llenas más populares del año.