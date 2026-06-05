Animales salvajes Ni plaga ni peligro: la explicación detrás de los cientos de insectos rojos que han aparecido en Alicante Por Irene Juste , Editora Sénior.

En los últimos días, numerosos vecinos de Alicante han compartido en redes sociales una misma imagen repetida en distintos puntos de la ciudad: pequeños insectos rojos y negros agrupados en aceras, muros, parques, jardines y patios. Su presencia, a veces en decenas o incluso cientos de ejemplares juntos, ha generado sorpresa y cierta inquietud. Se trata de los conocidos popularmente como zapateros, una especie muy común en entornos urbanos y rurales del Mediterráneo. Aunque su aspecto llamativo puede hacer pensar en una plaga, los expertos insisten en que no representan un riesgo para las personas y que su aparición responde a causas naturales perfectamente conocidas.

Las imágenes que más están sorprendiendo a los vecinos de Alicante

Lo que más llama la atención no es solo la presencia de estos insectos, sino la forma en la que aparecen. En algunos lugares pueden verse agrupaciones densas sobre el suelo, mientras que en otros se concentran en fachadas soleadas, alcorques o zonas ajardinadas. La sensación general es que han surgido de forma repentina. Un día no se ven y, al siguiente, un punto concreto de la ciudad parece lleno de pequeños insectos rojos y negros. Esa rapidez en su aparición es lo que ha alimentado la idea de una posible “invasión”. Sin embargo, los zapateros no llegan de repente desde otro lugar. En realidad, ya estaban presentes en el entorno, pero permanecían más ocultos hasta que determinadas condiciones los hacen mucho más visibles y activos.

El comportamiento que explica por qué aparecen todos juntos

Una de las claves para entender este fenómeno está en su comportamiento social. Los zapateros tienen tendencia a agruparse formando colonias numerosas, en las que conviven tanto ejemplares adultos como juveniles. Este comportamiento no es casual. Vivir en grupo les permite protegerse mejor de depredadores, conservar la humedad corporal y facilitar el apareamiento. También les ayuda a regular la temperatura, ya que pueden aprovechar mejor las zonas soleadas o sombreadas según las condiciones. Por eso, cuando el entorno es favorable, pueden concentrarse en grandes cantidades en un mismo punto. No se trata de una anomalía, sino de una estrategia habitual de la especie. Estas agrupaciones suelen ser especialmente visibles en primavera y a comienzos del verano, cuando la actividad biológica es más intensa y coinciden distintos ciclos de desarrollo.

¿Por qué tienen esos colores tan llamativos?

Uno de los rasgos más característicos de estos insectos es su llamativa combinación de colores rojo intenso y negro. Lejos de ser un simple detalle estético, este patrón cumple una función muy concreta en la naturaleza. En biología, este tipo de coloración se conoce como coloración aposemática o aposematismo. Se trata de un sistema de advertencia visual que utilizan muchas especies para disuadir a posibles depredadores. En otras palabras, los colores vivos funcionan como una señal de “no soy una presa fácil o apetecible”. Aunque los zapateros no son peligrosos para las personas, su aspecto puede confundir a otros animales, que aprenden a evitarlos. Este mecanismo de defensa es bastante común en el mundo de los insectos y explica por qué algunos de ellos presentan colores tan intensos.

El calor y la humedad tienen mucho que ver con este fenómeno

Las condiciones meteorológicas juegan un papel fundamental en la visibilidad de estos insectos. El aumento de las temperaturas con la llegada de la primavera y el inicio del verano incrementa su actividad y favorece su reproducción. Cuando hace más calor, los zapateros se mueven más, buscan alimento con mayor frecuencia y salen de sus refugios habituales, lo que hace que resulten mucho más visibles en superficies expuestas. A ello se suma la humedad ambiental, especialmente en zonas costeras como Alicante. Aunque la ciudad es conocida por su clima seco, el riego de jardines, la vegetación urbana y la proximidad al mar generan microclimas que favorecen la presencia de numerosas especies de insectos. Las agrupaciones, además, les ayudan a conservar esa humedad que necesitan para sobrevivir en mejores condiciones. Por eso es habitual encontrarlos cerca de parques, patios interiores, alcorques o zonas con vegetación abundante.

¿Por qué este año parecen más numerosos que otros?

Muchos vecinos tienen la sensación de que este año hay más zapateros que en temporadas anteriores. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se trata necesariamente de un aumento real de la población, sino de una mayor visibilidad. Existen varios factores que pueden explicar esta percepción. Por un lado, los inviernos suaves permiten que sobrevivan más ejemplares, lo que hace que al llegar la primavera haya más individuos activos al mismo tiempo. Por otro, las subidas de temperaturas más tempranas aceleran su ciclo biológico y concentran su actividad en periodos más cortos. También influye el entorno urbano. Las ciudades mediterráneas como Alicante cuentan con abundante vegetación ornamental, riego frecuente y zonas verdes que ofrecen alimento y refugio, lo que facilita que estos insectos se agrupen en puntos concretos y resulten más notorios. Todo ello contribuye a la sensación de “explosión” puntual, aunque en realidad se trate de un fenómeno estacional que se repite en determinadas condiciones.

Lo que ocurrirá cuando avance el verano

La aparición masiva de zapateros suele ser temporal. A medida que cambian las condiciones ambientales, disminuye la humedad o finaliza parte de su ciclo reproductivo, las grandes agrupaciones tienden a dispersarse de forma natural. En la mayoría de los casos, no es necesario intervenir. De hecho, los expertos recomiendan evitar el uso indiscriminado de insecticidas en exteriores, ya que pueden afectar a otras especies beneficiosas para el ecosistema urbano. Tampoco suponen un problema sanitario. Los zapateros no pican, no transmiten enfermedades y no representan un riesgo para las personas. Su impacto es principalmente visual, especialmente cuando aparecen en grandes grupos en zonas transitadas o residenciales. Con el avance del verano, lo habitual es que su presencia se reduzca y vuelvan a pasar más desapercibidos, como ocurre en otros momentos del año. Aunque puedan llamar la atención por su número y su colorido, forman parte del equilibrio natural de parques y jardines urbanos. En definitiva, lo que parece una invasión repentina es, en realidad, el resultado de un ciclo biológico normal que se hace visible cuando coinciden las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y vegetación. En ciudades como Alicante, donde estos factores se combinan con frecuencia, este tipo de escenas no solo son posibles, sino relativamente habituales.