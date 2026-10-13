Energías renovables Así se genera electricidad en medio del mar: cómo funciona la energía eólica marina Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La energía eólica marina aprovecha uno de los recursos naturales más abundantes del planeta: el viento que sopla sobre el mar. Para convertirlo en electricidad se utilizan enormes aerogeneradores agrupados en parques eólicos, capaces de producir energía a gran escala y enviarla después hasta la red eléctrica. Estas instalaciones llaman especialmente la atención por sus dimensiones. Algunas turbinas marinas superan los 200 metros de diámetro de rotor y se levantan a más de 100 metros sobre el nivel del mar. Pero, ¿cómo consiguen transformar el viento en electricidad y qué ocurre con esa energía antes de llegar a tierra? La energía eólica marina puede instalarse sobre estructuras fijadas al fondo marino o mediante plataformas flotantes en aguas más profundas. Su funcionamiento es similar al de los aerogeneradores terrestres, aunque las condiciones del mar han obligado a desarrollar estructuras mucho más grandes y resistentes.

Qué es la energía eólica marina y cómo aprovecha el viento

La energía eólica marina es una forma de generar electricidad a partir del viento que sopla en el mar. Para aprovecharlo, se instalan aerogeneradores sobre estructuras situadas en el fondo marino o flotando en aguas profundas. Cuando el viento mueve las palas del aerogenerador, se activa un generador que transforma esa energía mecánica en electricidad. Los aerogeneradores marinos suelen agruparse en lo que se conoce como parques eólicos marinos. Estos parques eólicos pueden estar situados a varios kilómetros de la costa y están conectados a tierra mediante cables submarinos que transportan la electricidad generada hasta la red eléctrica.

Las ventajas de generar electricidad con el viento del mar

La energía eólica marina ofrece varias ventajas que la convierten en una de las fuentes renovables con mayor potencial para el futuro del sistema energético. Uno de sus principales beneficios es que permite generar electricidad limpia sin emitir dióxido de carbono ni otros gases contaminantes durante su funcionamiento. Al aprovechar el viento, un recurso natural e inagotable, contribuye a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a disminuir el impacto del cambio climático. Otra ventaja importante es que el viento en el mar suele ser más fuerte y constante que en tierra. Gracias a ello, los aerogeneradores funcionan durante más horas al año y producen más electricidad. Además, los parques eólicos marinos pueden instalarse lejos de zonas urbanas, lo que reduce el impacto visual y evita conflictos por el uso del suelo. Por último, el desarrollo de la energía eólica marina impulsa la innovación tecnológica y la creación de empleo en sectores como la ingeniería, la construcción naval o el mantenimiento de infraestructuras energéticas.

Así son los enormes aerogeneradores marinos

Los aerogeneradores marinos son estructuras diseñadas específicamente para resistir las duras condiciones del entorno marino, como el viento fuerte, el oleaje, la salinidad o las tormentas. Aunque su funcionamiento es similar al de los aerogeneradores instalados en tierra, suelen ser mucho más grandes y robustos. Cada aerogenerador está formado por una torre alta que sostiene una góndola en la parte superior. Dentro de esta góndola se encuentran los principales componentes mecánicos, incluido el generador que transforma el movimiento de las palas en electricidad. Las palas, que pueden superar los 100 metros de longitud en los modelos más modernos, giran cuando el viento las impulsa. En el mar, estas turbinas se instalan sobre distintos tipos de estructuras. En aguas poco profundas se fijan directamente al fondo marino mediante cimientos de acero u hormigón. En cambio, en zonas más profundas se utilizan plataformas flotantes que permanecen ancladas al fondo mediante cables y sistemas de amarre. También son muy grandes en tamaño. Los aerogeneradores marinos tienen torres que superan los 100 metros de altura y diámetros de rotor de más de 200 metros. Este gran tamaño permite capturar más energía del viento y generar una mayor cantidad de electricidad. Gracias a estos diseños, los aerogeneradores marinos pueden producir grandes cantidades de energía renovable aprovechando las condiciones favorables del viento en alta mar.

Cómo funciona un parque eólico marino desde el mar hasta la red eléctrica

Un parque eólico suele situarse a varios kilómetros de la costa, donde el viento es más fuerte y constante. El proceso comienza cuando el viento mueve las palas de los aerogeneradores. Este movimiento hace girar un eje conectado a un generador situado en la góndola, que transforma la energía mecánica en electricidad. La electricidad producida por cada turbina se transporta mediante cables submarinos hasta una subestación eléctrica situada dentro del propio parque eólico. Allí se eleva el voltaje para facilitar su transporte a largas distancias. Desde esta subestación, la electricidad viaja a través de cables submarinos hasta una instalación en tierra, donde se integra en la red eléctrica. A partir de ese momento, la energía generada puede utilizarse para abastecer hogares, empresas e industrias.

El impacto ambiental de los parques eólicos marinos

Aunque la energía eólica marina es una fuente renovable y limpia, la instalación y el funcionamiento de los parques eólicos en el mar también pueden generar algunos impactos ambientales que deben tenerse en cuenta. Uno de los principales efectos se produce durante la fase de construcción. La instalación de los cimientos y las estructuras en el fondo marino puede generar ruido submarino y alterar temporalmente el hábitat de algunas especies marinas. Este ruido puede afectar especialmente a mamíferos marinos como delfines o ballenas, que utilizan el sonido para orientarse y comunicarse. También existe cierta preocupación por el posible impacto en las aves marinas, ya que algunas especies podrían chocar con las turbinas si atraviesan los parques eólicos durante sus rutas de vuelo. Sin embargo, numerosos estudios indican que este riesgo suele ser limitado cuando los proyectos se ubican en zonas adecuadas y se realizan evaluaciones ambientales previas. Por otro lado, los cables submarinos que transportan la electricidad hasta tierra generan campos electromagnéticos, aunque las investigaciones actuales señalan que su efecto sobre la fauna marina suele ser reducido. A pesar de estos posibles impactos, muchos expertos consideran que el balance ambiental de la energía eólica marina es positivo. Además, en algunos casos las estructuras de los aerogeneradores pueden actuar como arrecifes artificiales, favoreciendo la presencia de peces y otras especies marinas alrededor de las bases de las turbinas.