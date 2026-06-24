Contaminación Parece un recuerdo inofensivo, pero la ciencia alerta: las pilas de las cámaras que regala Bad Bunny en sus conciertos pueden contaminar 36.000 litros de agua Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Los conciertos de Bad Bunny no solo destacan por la música y el espectáculo. Durante su gira, uno de los elementos que más ha llamado la atención entre los asistentes son las cámaras luminosas que el artista entrega al público y que se sincronizan con el show para crear efectos visuales únicos. Para muchos fans, se han convertido en un recuerdo muy especial de una noche irrepetible. Sin embargo, detrás de este objeto aparentemente inofensivo existe una advertencia ambiental que pocas personas conocen. Aunque las cámaras están diseñadas para formar parte de la experiencia del concierto, su interior alberga varias pilas que, si no se gestionan correctamente una vez finalizada su vida útil, pueden convertirse en una fuente de contaminación. La preocupación no está en el dispositivo en sí, sino en el destino de las pilas cuando dejan de funcionar. De acuerdo con los datos que manejan organizaciones especializadas en reciclaje de residuos electrónicos, una sola pila puede llegar a contaminar miles de litros de agua si termina abandonada en el medio ambiente o mezclada con la basura convencional. Cuando se multiplica esa cifra por las tres pilas que incorpora cada cámara y se multiplica también por la cantidad de personas que las tendrán que gestionar cuando dejen de funcionar, el resultado sorprende incluso a los expertos.

Por qué las cámaras que reparte Bad Bunny pueden contaminar miles de litros de agua

Las cámaras que se entregan durante los conciertos funcionan gracias a un sistema de iluminación alimentado por pilas. Estos dispositivos permiten que miles de asistentes participen en coreografías lumínicas sincronizadas, una de las señas de identidad de los grandes espectáculos actuales. El problema aparece cuando llega el momento de desecharlas. Según las estimaciones difundidas por entidades especializadas en reciclaje, como ECOLEC, una pila salina puede llegar a contaminar hasta 12.000 litros de agua si no recibe el tratamiento adecuado. Teniendo en cuenta que cada una de estas cámaras incorpora tres pilas, la cifra potencial asciende hasta los 36.000 litros de agua. La cantidad resulta difícil de imaginar. Para hacerse una idea, equivale a decenas de miles de botellas de agua de un litro o al consumo diario de agua de cientos de personas. Todo ello a partir de un objeto que cabe perfectamente en la palma de una mano. Por supuesto, esta contaminación no se produce automáticamente ni de forma inmediata. El riesgo aparece cuando las pilas terminan en vertederos incontrolados o son arrojadas junto al resto de residuos domésticos en lugar de depositarse en los puntos específicos de recogida habilitados para este tipo de materiales. Imagen: Ricardo Rubio / Europa Press

Qué ocurre cuando una pila termina en la basura en lugar de reciclarse

Las pilas contienen distintos componentes químicos y metales que permiten generar energía eléctrica. Mientras permanecen intactas y se utilizan correctamente, no representan un peligro para el usuario. Sin embargo, la situación cambia cuando se desechan de forma incorrecta. Con el paso del tiempo, la carcasa que protege estos elementos puede deteriorarse debido a la humedad, los cambios de temperatura o las condiciones presentes en los vertederos. Cuando esto ocurre, parte de los compuestos que albergan en su interior pueden filtrarse al suelo. Los expertos explican que estas sustancias pueden acabar alcanzando las aguas subterráneas y los acuíferos, afectando a ecosistemas enteros. Además, la contaminación del agua suele tener consecuencias a largo plazo, ya que los procesos de recuperación ambiental son lentos y costosos. Por esta razón, desde hace años las administraciones públicas y las organizaciones medioambientales insisten en la importancia de separar correctamente las pilas usadas del resto de residuos. Se trata de uno de los gestos más sencillos que puede realizar cualquier ciudadano para reducir el impacto ambiental de productos de uso cotidiano. En el caso de las cámaras entregadas durante los conciertos, la advertencia cobra especial relevancia debido al enorme número de dispositivos que pueden distribuirse en un solo evento multitudinario.

El enorme impacto que podrían tener los conciertos multitudinarios

Los grandes conciertos reúnen a decenas de miles de personas en una sola noche. Cuando cada asistente recibe un dispositivo alimentado por pilas, el volumen de residuos potenciales aumenta considerablemente. Si una parte importante de esas cámaras, o al menos de sus pilas, terminara en la basura convencional, el impacto ambiental podría multiplicarse de forma significativa. No se trata únicamente de una cuestión individual, sino de un fenómeno colectivo derivado de eventos capaces de congregar a enormes cantidades de público. Precisamente por eso, los expertos suelen insistir en la necesidad de observar estos problemas desde una perspectiva global. Una sola pila puede parecer insignificante, pero millones de pilas desechadas incorrectamente representan un desafío ambiental de gran magnitud. El caso de las cámaras de Bad Bunny ha servido para visibilizar una realidad que afecta a numerosos dispositivos electrónicos de uso cotidiano. Mandos a distancia, juguetes, linternas, relojes o pequeños aparatos domésticos comparten la misma problemática cuando sus pilas llegan al final de su vida útil.

La solución es mucho más sencilla de lo que parece

La buena noticia es que evitar este problema no requiere grandes esfuerzos. Quienes conserven las cámaras como recuerdo pueden seguir guardándolas sin ningún inconveniente. El riesgo aparece únicamente cuando las pilas dejan de utilizarse y se desechan de forma incorrecta. Si todavía funcionan, pueden reutilizarse en otros dispositivos compatibles. Y cuando se agoten, lo recomendable es retirarlas y depositarlas en los contenedores específicos para pilas usadas que existen en supermercados, centros comerciales, puntos limpios y numerosos establecimientos repartidos por toda España. De esta manera, los materiales que contienen pueden ser tratados adecuadamente y, en muchos casos, recuperados para nuevos usos industriales. Al final, la advertencia no pretende señalar en sí a las cámaras que reparte Bad Bunny ni a quienes las reciben como recuerdo. El verdadero mensaje es otro: un gesto tan simple como reciclar correctamente tres pilas puede evitar la contaminación de miles de litros de agua y contribuir a reducir el impacto ambiental de un objeto que, para muchos fans, tendrá un valor sentimental durante años.