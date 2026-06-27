Tener muchas plantas en casa no es solo una moda: esto es lo que dice la psicología sobre quienes viven rodeados de ellas

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las redes sociales están llenas de apartamentos convertidos en pequeños jardines urbanos. Monstera, potos, sansevierias, ficus o helechos ocupan cada vez más espacio en salones, cocinas y dormitorios. Para algunos son un simple elemento decorativo; para otros, una auténtica pasión. Pero ¿qué dice realmente la psicología sobre las personas que llenan su casa de plantas? Los expertos advierten que no existe un perfil psicológico único de quienes conviven con muchas plantas. Sin embargo, sí se han encontrado asociaciones entre el contacto cotidiano con la vegetación, el bienestar emocional y determinadas conductas relacionadas con el cuidado y el autocuidado.

La necesidad humana de conectar con la naturaleza

Una de las teorías más utilizadas para explicar este fenómeno es la llamada hipótesis de la biofilia, propuesta por el biólogo estadounidense Edward O. Wilson. Según esta idea, los seres humanos desarrollaron durante miles de años una estrecha relación con los entornos naturales, por lo que conservan una tendencia innata a sentirse atraídos por plantas, animales y paisajes naturales. En un mundo cada vez más urbano, las plantas de interior pueden actuar como una forma de recuperar parte de ese vínculo perdido. Incluso pequeñas dosis de naturaleza dentro de casa pueden influir positivamente en el estado de ánimo y en la percepción del bienestar. Por eso es que algunos psicólogos interpretan la afición por las plantas como una búsqueda de equilibrio emocional y de contacto con elementos vivos en entornos dominados por pantallas, hormigón y ritmos acelerados.

Menos estrés y más emociones positivas gracias a las plantas

Uno de los hallazgos más consistentes de la investigación científica tiene que ver con el estrés. Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en 2022, que analizó decenas de estudios sobre plantas de interior, concluyó que su presencia puede producir efectos beneficiosos sobre distintas funciones humanas, incluyendo aspectos fisiológicos y psicológicos relacionados con el bienestar. Los investigadores creen que esto podría deberse a varios mecanismos. Por un lado, la vegetación introduce estímulos visuales asociados a entornos seguros y agradables. Por otro, el simple hecho de observar formas orgánicas y colores naturales parece favorecer estados de relajación y recuperación mental.

Expertos confirman: cuidar plantas también puede ser terapéutico

No solo importa tener plantas cerca. También parece relevante cuidarlas. Investigaciones recientes con participantes urbanos concluyó que las actividades relacionadas con el cuidado de plantas estaban asociadas con mayores niveles de bienestar psicológico, atención plena y conexión con la naturaleza. Desde el punto de vista psicológico, esta relación tiene sentido. Regar, trasplantar o observar el crecimiento de una planta introduce rutinas lentas y predecibles en una vida cotidiana cada vez más acelerada. Muchos especialistas consideran que estos pequeños rituales pueden funcionar como herramientas de regulación emocional. La satisfacción de ver aparecer una nueva hoja o de recuperar una planta enferma genera además una sensación de logro que puede contribuir al bienestar subjetivo.

¿Las plantas mejoran realmente la salud mental?

Los científicos insisten en que las plantas no son un tratamiento médico ni sustituyen la atención psicológica profesional cuando existe un trastorno mental. Sin embargo, sí existe evidencia de que pueden contribuir a crear entornos más saludables y agradables. Investigaciones desarrolladas en oficinas, hospitales y espacios educativos han observado asociaciones entre la presencia de plantas y menores niveles de ansiedad, mejor concentración, reducción de algunas molestias físicas e incluso mayor satisfacción con el entorno. Además, una revisión de 42 estudios difundida por investigadores especializados en bienestar y naturaleza concluyó que la mera presencia de plantas de interior puede generar beneficios tanto físicos como psicológicos.

Lo que las plantas dicen de nosotros, según la psicología

Aunque la psicología no permite afirmar que una persona tenga una determinada personalidad por poseer muchas plantas, algunos expertos consideran que esta afición suele aparecer asociada a rasgos como la paciencia, la sensibilidad hacia el entorno y la disposición al cuidado. Las plantas requieren atención continuada, observación y cierta tolerancia a la frustración. No siempre sobreviven y no ofrecen recompensas inmediatas. Precisamente por ello, quienes disfrutan cuidándolas suelen valorar procesos lentos y relaciones más sostenidas con su entorno. También existe un componente simbólico. En muchas culturas las plantas representan crecimiento, renovación y resiliencia. Rodearse de ellas puede convertirse en una forma de expresar esos mismos valores en la vida cotidiana. Lo cierto es que el auge de las plantas de interior coincide con una época marcada por el teletrabajo, la hiperconectividad y la creciente preocupación por la salud mental. La ciencia todavía investiga cuáles son exactamente los mecanismos que explican sus beneficios, pero la evidencia acumulada apunta en una dirección clara: incorporar naturaleza al hogar puede mejorar la experiencia cotidiana de muchas personas. Cuando alguien convierte su salón en una pequeña jungla urbana, probablemente no esté pensando únicamente en decoración. También puede estar buscando una forma sencilla de introducir calma, bienestar y conexión con la naturaleza en medio de una vida cada vez más acelerada.